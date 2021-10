Višňové prenasleduje Belú. Cenná výhra Kotešovej aj bod Varína, Strečno porazilo Predmier

Komentáre k zápasom 12. kola V. ligy.

18. okt 2021 o 18:07 Matej Martinčo

V. liga má za sebou predposledné jesenné kolo. Na čele tabuľky sa nič nezmenilo, Belá vedie pred Višňovým o tri body. Za nimi nasleduje duo kysuckých mužstiev Vysoká nad Kysucou a Čierne.

Vedúca Belá cestovala na Kysuce v oklieštenej zostave, čo sa prejavilo aj na konečnom výsledku. Tri body favoritovi vystrelil Peter Mintách v 80. minúte. Naplno bodovalo aj Višňové. S Gbeľanmi to však nemalo vôbec jednoduché. Domáci išli v druhom polčase viac za víťazstvom a tri body získali zaslúžene. Hlavne otvárací gól a akcia, ktorá mu predchádzala, bola pastvou pre oči futbalového fanúšika.

Po debakli v Belej bodovala Kotešová, ktorá zvíťazila v Skalitom najtesnejším rozdielom. Tri body získalo aj Strečno, ktoré doma zaskočilo Predmier a po dobrom kolektívnom výkone sa mohlo radovať z víťazstva.

Zaujímavý zápas sa hral vo Varíne, kam pricestovalo Čierne. Všetky štyri góly padli v druhom dejstve, po dva na oboch stranách. Domáci vyhrávali, hostia skóre otočili. O deľbu bodov sa v 89. minúte zaslúžil druhým gólom v stretnutí najlepší strelec Varína Peter Hruška.

Vôbec sa nedarí Rajcu, ktorý prehral piaty zápas v rade. Na ihrisku favorita z Vysokej nad Kysucou podali zverenci Zdenka Šusteka sympatický výkon, ale na zisk bodov to nestačilo. 12. kolo prinieslo aj súboj nováčikov. Radôstka v súboji s Bitarovou dvakrát vyhrávala, ale hostia vždy dokázali vyrovnať. Body si tak medzi sebou podelili.

V. liga skupina A - 12. kolo

TJ Višňové – ŠK Gbeľany 2:1 (0:0)

Góly: 56. A. Tandara, 67. R. Lončík (z 11m) – 90. Marek Belaník. ŽK: M. Turský, R. Lončík, P. Schmiester, J. Kucharčík – M. Jadroň, Marek Belaník. Rozhodoval Belko, 150 divákov.

DOMÁCI: F. Kováč – M. Šimun, L. Sventek, M. Šibík (89. D. Birtus), M. Žitník, M. Pažický, J. Ondruš (85. M. Konárik), R. Lončík, A. Tandara (83. M. Kucharčík), P. Schmiester (77. D. Zaťko), M. Turský (60. J. Kucharčík).

HOSTIA: J. Kasman – J. Jadroň, M. Jadroň, M. Šupej, T. Kašjak, M. Gašper, Marek Belaník, F. Gašperík (73. H. Guzel), Martin Belaník, M. Kabašta, M. Miček.

V prvom polčase mali Gbeľany vo Višňovom miernu prevahu. Obe strany sa však nevyhli viacerým nepresnostiam. V 13. minúte našiel Pažický Lončíka, ale ten spred šestnástky mieril nad. V 19. minúte prenikol zľava do pokutového územia Kabašta, ale proti nemu výborne zasiahol Sventek. V polovici polčasu vytiahol Kováč pohotový zákrok proti priamemu kopu Jadroňa a o chvíľu neskôr si poradil aj so šancou Gbelian, ktorá prišla po rohu. Domácim chýbal vykartovaný Martin Minarčík a bolo to poznať. Višňové sa často v zadných radoch dopúšťalo nevynútených strát lôpt.

V druhom polčase sa už skóre menilo. Otvorili ho domáci po nádhernej akcii.