Stráňavy aj Teplička mohli vyhrať, brali iba bod. O výhre Rosiny rozhodol kapitán

Komentáre k zápasom 12. kola III. a IV. ligy.

18. okt 2021 o 15:06 Matej Martinčo

Zápasmi 12. kola pokračovala cez víkend III. a IV. liga. V Bánovej diváci gól nevideli. Vo vyrovnanom stretnutí si Jednota s Fiľakovom body podelila.

Rovnakým výsledkom sa vo IV. lige skončil zápas Stráňavy - Kysucké Nové Mesto. Zverenci Jána Jančiho nevyhrali už tretí domáci zápas po sebe. V predchádzajúcich stretnutiach na vlastnom trávniku podľahli Staškovu (0:1) a Bešeňovej (1:3). Naposledy sa doma z troch bodov radovali 11. septembra proti Bobrovu (3:2).

Remizovala aj Teplička nad Váhom, ktorá cestovala do Tvrdošína. Po zlom vstupe do súťaže sa zverenci Michala Drahna oklepali a bodovali vo štvrtom zápase v rade. V poslednom kole sa odohrá derby ako remeň - Teplička privíta na domácom trávniku Stráňavy, ktoré majú v tabuľke o štyri body viac.

Po štyroch prehrách v rade sa zisku troch bodov konečne dočkala Rosina, ktorá vyhrala v Bobrove 3:1. Víťazstvo OŠK zariadil v druhom polčase dvomi gólmi kapitán hostí Martin Hruboš.

III. liga Stred

FK Čadca – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 0:0

ŽK: V. Krenželák – R. Baláž, J. Hrdina, A. Bartoš. ČK: 88. A. Klačko (2. ŽK). Rozhodoval Kováč, 50 divákov.

DOMÁCI: D. Bobok – D. Rucek (74. M. Šmahajčík), M. Samuhel (51. R. Putyra), D. Prívara, T. Tlelka, D. Kubalák (79. P. Zubka), M. Špila, T. Pohančeník, T. Dyroff (62. M. Tvrdý), V. Krenželák, R. Práznovský.

HOSTIA: M. Mikušiak – L. Porubän, A. Bartoš, A. Klačko, J. Mihálik (74. P. Hoferica), M. Kohút, R. Baláž, A. Omasta (58. K. Múdry), S. Maslo, J. Hrdina, M. Eliaš (61. Š. Koleň).

Úvodných 30 minút patrilo domácim, hneď v úvode mal veľkú šancu Práznovský, ale z dvoch metrov hlavou netrafil. O pár okamihov šiel po dlhej lopte Krenželák sám na bránu, no zbrklo zakončil. Tlak domácich pokračoval. Práznovský v sérii dvoch šancí neúspešný, s prvou si poradil Mikušiak, druhú z čiary vykopol hosťujúci obranca. Krenželákov strieľaný center následne opečiatkoval brvno. Na konci prvej polovice vystrkovali rožky aj hostia, ale do väčšej šance sa nedostali.

V druhom polčase bola hra vyrovnaná, od 60. do 70. minúty sa viac k zakončeniu tlačili hostia, vypracovali si dobrú možnosť, ktorú Bobok pokryl. V záverečných minútach opäť zapli domáci, šance aktívnej dvojice Krenželák-Práznovský preleteli tesne povedľa brány. Napokon sa po štandardnej situácii Čadca dostala do vedenia, ale postranný rozhodca odmával diskutabilný ofsajd. Tesne pred koncom Tvrdý nastrelil tyčku. Čadcu teší čisté konto, no mrzia nepremenené šance, ktorých bolo skutočne mnoho.

TJ Jednota Bánová – FTC Fiľakovo 0:0

ŽK: M. Kubena, Ľ. Horecký – M. Püšpöky, N. Páriš. Rozhodoval Burger, 100 divákov.

DOMÁCI: P. Kosa – J. Mráz (46. A. Majštiník), B. Ďurana, S. Bičan, Ľ. Horecký, M. Kubena, Š. Káčer, R. Konečný (78. M. Šoška), D. Kothaj (46. M. Hrošovský), M. Dusa, S. Lazar (85. A. Bechný).

HOSTIA: N. Páriš – M. Balázs (78. E. Bolla), K. Kurunci, M. Köböl, O. Lovyniuk (90. F. Botoš),D. Iboš (90. A. Botoš), E. Urbančok, K. Lavrík (69. N. Kojić), A. Hornyák, M. Püšpöky, D. Strniša.

Futbalisti Bánovej privítali na svojom trávniku súpera z Fiľakova. Vo vyrovnanom stretnutí v mestskej časti Žiliny gól nepadol a body si mužstvá podelili.