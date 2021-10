Zo samouka majster SR v 3D lukostreľbe. Vzrušujúca cesta Juraja Vanovčana až na vrchol

Rozhovor s majstrom Slovenska v 3D lukostreľbe a žilinským rodákom Jurajom Vanovčanom.

17. okt 2021 o 9:09 Matej Martinčo

ŽILINA. Futbal, hokej, tenis, cyklistika či MMA. Tieto športové odvetvia patria na Slovensku medzi najznámejšie. Počuli ste už však o 3D lukostreľbe? Tomuto športu sa venuje 45-ročný Juraj Vanovčan, ktorý je zamestnaný v automobilovom priemysle ako kontrolór kvality. Väčšinu života prežil v Žiline a posledných 15 rokov býva v Rajci. A v prvej polovici septembra sa mu ako samoukovi podaril skvelý úspech – stal sa majstrom Slovenska. Nielen o tomto úspechu sme sa s ním porozprávali.

Ako a kedy ste sa dostali k 3D lukostreľbe?

- O lukostreľbe ako takej som uvažoval asi odjakživa. Bolo to také snívanie. Veľakrát som sa pohrával s myšlienkou kúpiť si luk. No vždy bolo niečo dôležitejšie. Až keď sa syn prihlásil na vysokej škole na lukostreľbu, padlo spontánne rozhodnutie. Kupovali sme luk pre neho, tak som si kúpil druhý aj pre seba. K 3D som sa dostal postupne. Najskôr som sa snažil naučiť základy a postupne som prišiel na to, čo ma láka najviac.

Ako si spomínate na časy, keď ste s lukostreľbou začínali?

- Po prvých ochutnávkach som mal pár mesiacov, kedy som skoro nevzal luk do rúk. Čakal som na svoju chvíľu. A potom to šlo rýchlo. Začal som hltať množstvo videí na YouTube. Dá sa tam nájsť obrovské množstvo dobrých rád. Treba byť ale opatrný a overovať si informácie. Nájde sa aj veľa „akoby strelcov“. Našiel som niekoľko serióznych zdrojov a porovnával to, čo v nich učili.

V konečnom dôsledku si človek musí aj tak všetko nakoniec vyskúšať na vlastnej koži a zistiť, čo je pre neho najvhodnejšie. Základy sú ale vo všetkých druhoch lukostreľby rovnaké. Vždy je prvá forma, opakovateľnosť jednotlivých krokov pred, pri a po vypustení šípu. Ideálne je, keď má človek vo svojom okolí skúseného trénera či strelecký klub, kde môže preberať skúsenosti od ostatných. Ja som však samouk. Takáto cesta je náročnejšia a dlhšia. Ale to neznamená, že sa nedá zvládnuť.

Čo vás na nej najviac očarilo?

- Je toho viac. Doma pri tréningu je to o relaxe, vyčistení si hlavy od bežných starostí. A na súťažiach zas tá úžasná spoločnosť rovnako nadšených ľudí. Možnosť získavať nové priateľstvá. Je to aktivita, pri ktorej je dôležitá správna kondícia aj nastavenie mysle.

“ Som samouk, takáto cesta je náročnejšia a dlhšia. Ale to neznamená, že sa nedá zvládnuť. „ Juraj Vanovčan

Čo patrí k bežnej výbave športovca, ktorý sa mu chce venovať?

- Samozrejme, že potrebujete luk a sadu šípov.