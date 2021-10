Covid jej vzal mamu. Dnes Žilinčanka pomáha pozostalým tisícok obetí

Občianske združenie Skutočné obete stojí za výsadbou líp, ako pripomienky na obete koronavírusu.

14. okt 2021 o 9:10 Branislav Koscelník

O pandémii koronavírusu hovorí ako o tragédii a po celom Slovensku vytvára živé pamätníky jej obetiam. Keď Lenka Straková prišla na jar o mamu v COVID pavilóne žilinskej nemocnice, na vlastnej koži pocítila, aké problémy riešia tisíce pozostalých po obetiach pandémie. Traumy, výčitky svedomia, nezáujem inštitúcií.

Mladá Žilinčanka založila spolu so svojou sestrou Luciou Ďurajkovou občianske združenie Skutočné obete, ktoré bojovalo za to, aby sa na zosnulých nepozeralo len ako na štatistické úmrtia, ale skutočné obete s príbehmi a s pozostalými. Vďaka ich intervencii uznalo ministerstvo zdravotníctva, že aj pacienti v COVID oddeleniach majú právo na návštevu a prijalo podmienky, za akých je to možné.

Aby sa nezabudlo na tragédiu pandémie, chce občianske združenie vytvoriť Pamätník obetiam pandémie, umelecké dielo, ktoré bude pripomienkou, vyjadrením úcty a skutočnej solidarity s obeťami a ich pozostalými. Z rovnakého dôvodu sadia po celom Slovensku lipy. Jedna z nich pripomína obete pandémie aj v žilinskom Parku Ľudovíta Štúra.

Lenka Straková v rozhovore vysvetľuje Či niekomu vyčíta smrť svojej mamy

Ako dlho trvalo, kým v rodine spracovali tragédiu

Ako sa okrem sadenia líp snaží pomáhať obetiam koronavírusu

Či pomoc druhým vníma ako terapiu aj pre samú seba

Aké plány má s Pamätníkom obetiam pandémie

Aké máte prvé ohlasy na iniciatívu sadenia líp?

Zo strany pozostalých po obetiach sú ohlasy veľmi dojemné. Teší nás aj záujem miest a obcí, ktoré sa do projektu zapájajú. Spomienkové lipy sa sadia celú jeseň naprieč Slovenskom a pokračovať budeme aj na budúci rok. Veľmi by sme si priali, aby obetí bolo čo najmenej a aby sme tak aj líp na ich pamiatku sadili čo najmenej. Bohužiaľ to tak nie je a navštívime veľké mestá, ale aj malé dedinky. Covid dosiahol zdá sa všade.

Občianske združenie Skutočné obete za veľmi krátky čas prišlo s viacerými iniciatívami. Čo predchádzalo jeho vzniku?

Občianske združenie sme založili so svojou sestrou Luciou Ďurajkovou. V marci nám zomrela mamina na koronavírus, mala 57 rokov. Na začiatku mala veľmi mierne prejavy, kým ešte bola doma. Nemala vysoké horúčky, len jej bolo nevoľno od žalúdka. Bola slabá, preto išla do nemocnice na vyšetrenia a už si ju tam nechali.