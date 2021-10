Teplička chcela zápas s Bešeňovou odložiť. V oklieštenej zostave ju zdolala na nulu

Komentáre k zápasom 11. kola III. a IV. ligy.

11. okt 2021 o 15:07 Matej Martinčo

Zápasmi 11. kola pokračovala cez víkend III. a IV. liga. Na ihrisku Dolného Kubína sa predstavila Bánová. V tesnom stretnutí rozhodol o zisku troch bodov pre domácich Bobček. Za zmienku stojí aj zneškodnený pokutový kop brankára Petra Kosu v prvom polčase.

Vo IV. lige sa všetci zástupcovia žilinského regiónu predstavili na domácom trávniku. Stráňavy hostili v šlágri Staškov a o výhre Kysučanov rozhodol gólom z priameho kopu Brezina. Doma neuspela ani Rosina, ktorá rýchlym gólom Ševčíka z 3. minúty podľahla Makovu 0:1. Zverenci Tomáša Bolibrucha prehrali štvrtýkrát po sebe a počas tejto negatívnej šnúry strelili iba dva góly.

Po nevydarenom vstupe do súťaže si Teplička nad Váhom pripísala cenné víťazstvo. Futbalisti obce blízko Žiliny zdolali Bešeňovú 2:0 aj napriek tomu, že OFK chýbalo až päť hráčov základnej zostavy. Pre zverencov Michala Drahna išlo o tretiu výhru v rade. Zisk troch bodov proti nováčikovi posunul Tepličku na šieste miesto.

III. liga Stred

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MŠK Fomat Martin 0:2 (0:1)

Góly: 16. a 65. M. Repáň. ŽK: Kopásek, Gašper, Koleno – Jasenovský, Bučo, Kulich. Rozhodoval Foltán, 90 divákov.

DOMÁCI: P. Lastovica – M. Novotný, L. Ďuratný, D. Hunčík, K. Švancar, M. Milo, M. Gašper (77. M. Podolak), B. Kopásek (60. D. Marčan), K. Koleno, B. Macura (37. M. Rajnoha), M. Jarabica.

HOSTIA: P. Hažer – M. Tomka, R. Arvensis, M. Garaj (89. R. Šesták), P. Jasenovský (64. M. Lanko), D. Cvik, J. Bučo (71. D. Kliuchikov), M. Repáň (86. D. Kulich), R. Dinga, C. Chovanec, T. Ďungel.

Vo vyrovnanom zápase využil Fomat prvú polo šancu, prízemný center z pravej strany dokopol do siete Repáň – 0:1. Domáci mali tlak, po štyroch štandartných situáciách nasledovala skrumáž v pokutovom území, no vyrovnať sa nepodarilo. V 37. minúte musel nútene opustiť hraciu plochu Branislav Macura, ktorý doplatil na predzápasové problémy s členkom.

Druhý polčas začal krásnou strelou Hunčíka tesne povedľa žrde, na ktorú by brankár Hažer nemal žiaden nárok. Hostia zvýšili na 2:0 po brejku, keď Lastovicovi nešťastne vypadla jednoduchá strela do brány. Snaha domácich vyrovnať sa neujala, koncovke chýbalo viac šťastia. V závere si privodil zranenie stopér Gašper, stopku kvôli žltým kartám si bude odpykávať Koleno. Do ďalšieho zápasu tak Krásno nad Kysucou vycestuje vo veľmi oklieštenej zostave.

MFK Dolný Kubín – TJ Jednota Bánová 1:0 (0:0)

Góly: 55. M. Bobček. V 37. minúte nepremenil F. Kolorédy (Dolný Kubín) pokutový kop. ŽK: P. Bača, F. Kolorédy (obaja Dolný Kubín). Rozhodoval Kuteľ, 210 divákov.

DOMÁCI: A. Spišák – P. Sopúch, K. Gálik, M. Ončák, L. Lupták, M. Machaj, F. Kolorédy (86. F. Brienik), P. Bača, G. Karas (67. K. Lukáčik), M. Otruba, M. Bobček.

HOSTIA: P. Kosa – J. Mráz, B. Ďurana, S. Bičan (81. J. Cisárik), A. Majštiník, Ľ. Horecký, M. Kubena, Š. Káčer (46. D. Kothaj), R. Konečný, A. Bechný, M. Hrošovský (69. M. Dusa).

V Dolnom Kubíne sa hral kvalitný futbal. Do 25. minúty sa hralo prevažne medzi šestnástkami. Najväčšiu šancu na zmenu skóre mal po ruke jedného z hosťujúcich hráčov z penalty Kolorédy, ale Kosa jeho úmysel vystihol. O chvíľu neskôr mohol skórovať domáci Otruba, ktorý sa snažil prelobovať brankára Bánovej, ale nevyšlo mu to.