ŠK Belá pozná pohárového súpera. Chce sa pobiť o najväčší úspech v histórii klubu

Zápas sa odohrá v stredu 27. októbra o 14:30 hod.

7. okt 2021 o 19:07 Matej Martinčo

BELÁ. Futbalisti ŠK Belá sa dozvedeli meno súpera vo štvrtom kole Slovenského pohára. Zverenci Jána Holúbeka nastúpia v stredu 27. októbra na domácom ihrisku proti tímu z III. ligy Východ MFK Vranov nad Topľou. Rozhodol o tom pohárový žreb v Sieni slávy slovenského futbalu.

Vedúci celok piatej ligy mal v minulom roku nastúpiť v rovnakej fáze súťaže proti MŠK Žilina. Pre zlú epidemiologickú situáciu však boli mužstvá z regionálnych súťaží z ročníka 2020/2021 vylúčené a v tom novom boli nasadené do rovnakej fázy. Teda v prípade Belej vo štvrtom kole.

A piatoligista opäť nebol ďaleko od toho, aby sa mu do cesty postavil tím z Fortuna ligy. Lístok s nápisom ŠK Belá bol vylosovaný až v úplnom závere, kedy v hre zostávali aj MŠK Žilina s MFK Ružomberok. Nakoniec však vytiahnuté číslo 15 určilo, že sa dočkáme súboja piatoligistu s treťoligistom.

Nie je zvykom, že klub z regionálnej súťaže sa v pohári prebojuje takto ďaleko. Oslovili sme teda zástupcov vedúceho celku V. ligy, čo hovoria na súpera z východu Slovenska.

Ján Holúbek, tréner: Boli sme v napätí, už dlhší čas sme čakali na túto historickú chvíľu. Najskôr sme boli zo žrebu trošku sklamaní, neskôr to opadlo a začali sme získavať prvé informácie. Sme radi, že sme vo štvrtom kole. A otvorene vravím, že sa ideme pobiť o postup. Dostali sme súpera z tretej ligy, je to pre nás nová skúsenosť. Máme necelé tri týždne, aby sme si protivníka riadne zmapovali. S pomocou našich fantastických fanúšikov sa pokúsime postúpiť do jarných bojov, čo by bol najväčší úspech v dejinách klubu ŠK Belá.

Adrián Tichák, brankár: Žreb sledovalo celé mužstvo. Čakali sme lepšieho súpera, najlepšie prvoligistu. Je to škoda, ale možnože to bude pre nás len dobré. Môže byť aj Vranov nad Topľou. V piatom kole sa stretneme s niekým lepším (smiech). Z pohľadu brankára by som si opäť chcel udržať čisté konto. Ak zopakujeme výkon ako proti Popradu, nemáme sa čoho báť.

Marek Ševčík, útočník a kapitán: Tešili sme sa, že môžeme dostať nejakého prvoligistu. A ku koncu to aj tak vyzeralo. Sme spokojní, pretože sme stále v hre o postup do ďalšieho kola. Proti Vranovu máme šancu, môžeme sa vyhecovať. Budeme bojovať, aby sme sa dostali ďalej. Veríme si, máme dobrú formu. Nevidím dôvod, prečo by sme ich nemohli poraziť. V piatom kole potom chytíme Žilinu, inak to nevidíme (smiech).

Peter Mintách, útočník: Želali sme si atraktívnejšieho súpera, ale aj na Vranov sa tešíme. Rešpektujeme protivníkovu kvalitu, ale strach z neho nemáme. Škoda, že sme nedostali niekoho z Fortuna ligy. Aj pre mňa ako útočníka je to motivácia. A zároveň je to pre nás všetkých príležitosť, aby sme si pohár zahrali aj na jar.

TAKTO POSTUPOVAL KLUB ŠK BELÁ:

1. kolo:

ŠK Belá - TJ Družstevník Oravská Poruba 5:1 (1:0)

Góly: 6. P. Mintách, 60. a 89. D. Švec (druhý z 11m), 66. M. Ševčík, 72. K. Krška - 70. T. Šípka. 250 divákov.

ŠK Belá: A. Tichák - M. Macho, K. Krška, J. Kubík, J. Žingora (58. Ľ. Franek), D. Švec, M. Papala, M. Skaličan, P. Mintách (72. T. Laščiak), M. Král (77. M. Mihalčatin), M. Ševčík.

2. kolo:

Oravan Oravská Jasenica - ŠK Belá 0:6 (0:3)

Góly: 15. a 41. P. Mintách, 28. a 47. D. Švec (druhý z 11m), 77. a 85. M. Mihalčatin. 150 divákov.

ŠK Belá: A. Tichák (59. D. Zimen) - M. Macho, K. Krška, J. Kubík, J. Žingora, D. Švec, M. Skaličan, P. Mintách (71. B. Šavel), M. Mihalčatin, J. Špirka, T. Laščiak (50. Ľ. Franek).

3. kolo:

ŠK Belá - FK Poprad 1:0 (0:0)

Gól: 75. M. Papala. 400 divákov.

ŠK Belá: D. Zimen (46. A. Tichák) - K. Krška, J. Kubík, J. Žingora, D. Švec, P. Mintách, M. Mihalčatin, T. Laščiak (34. B. Šavel), Ľ. Franek, M. Papala, M. Ševčík.