Nový tréner MŠK Žilina Peter Černák: Základy sú veľmi kvalitné, treba na nich stavať

Rozhovor s novým trénerom MŠK Žilina.

8. okt 2021 o 18:07 Matej Martinčo

ŽILINA. 12. augusta vyhrali futbalisti MŠK Žilina v odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy nad Tobolom Kostanaj po vynikajúcom výkone 5:0. Na Žilinčanov sa ozývali slová chvály z každej strany a spokojnosťou sršal aj tréner Pavol Staňo. Aj v lige to bolo slušné, šošoni sa držali na vrchných priečkach.

Článok pokračuje pod video reklamou

O 53 dní neskôr je však situácia v klube úplne odlišná. Žltozelení nevyhrali vo Fortuna lige päť zápasov po sebe a v tabuľke klesli až na siedme miesto. Vedenie klubu sa preto rozhodlo počas reprezentačnej prestávky pristúpiť k zmene na trénerskej stoličke. Pavol Staňo, ktorý zapracoval do mužstva väčšinu hráčov, keď klub ohlásil likvidáciu, skončil. Pozícia hlavného trénera bola zverená Petrovi Černákovi, ktorý bol asistentom už odvolaného rodáka z Čierneho.

Vo štvrtok 7. októbra sa na štadióne pod Dubňom uskutočnila tlačová konferencia s novým lodivodom, ktorý odpovedal na otázky novinárov.

Ako ste prijali informáciu, že sa stávate novým trénerom MŠK Žilina? Aké pocity to vo vás vyvolalo?

- V prvom rade musím povedať, že to pre nás nebola príjemná záležitosť, ale museli sme to rešpektovať. Bolo to emotívne. Cením si dôveru, ktorú som od vedenia klubu dostal. Je to pre mňa česť, ale zároveň aj obrovská zodpovednosť pracovať v klube MŠK Žilina ako hlavný tréner. Verím, že spolu s realizačným tímom vytvoríme silný kolektív a spoločná práca nás privedie k dobrým výsledkom. S vedením klubu sme si sadli a zadefinovali vzájomnú spoluprácu.

V uzamknutej časti sa dozviete: - či bola podľa Petra Černáka trénerská zmena vyústením nevydarených výsledkov - ako si s vedením zadefinovali spoločné ciele - ako charakterizoval sám seba ako trénera - aký futbal bude vyžadovať od svojich zverencov - či berie svoje vymenovanie ako ohodnotenie doterajšej práce - Pavlovi Staňovi sa trošku vyčítalo, že nevedel byť na svojich zverencov kritický. Bude Peter Černák v tomto iný? - nového trénera čaká v lige krst ohňom v domácom zápase s Dunajskou Stredou. Aké stretnutie očakáva? - ako vysoko vidí svoje mužstvo v tomto ročníku

Doteraz ste pôsobili ako asistent Pavla Staňa. Ako ste spolu odkonzultovali túto situáciu?

- Nebolo to pre nás jednoduché. Spolupracovali sme spolu veľmi dlho a postavili sme základy spoločnej práce, ktorá bola odvedená výborne. Lenže v poslednej dobe nám niektoré zápasy výsledkovo nevyšli, a aj to vyústilo do zmeny. S Palim mám nadštandardný vzťah a aj takéto situácie prináša futbalový život.