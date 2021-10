Prekvapivá správa spod Dubňa: Pavol Staňo skončil ako tréner MŠK Žilina

Na lavičke sedel v 69 stretnutiach s bilanciou 37 výhier, 11 remíz a 21 prehier.

4. okt 2021 o 16:39 TASR

ŽILINA. Vedenie slovenského futbalového klubu MŠK Žilina odvolalo po predchádzajúcich nepresvedčivých výsledkoch trénera Pavla Staňa. Fortunaligistu dočasne povedie doterajší asistent Peter Černák. Žilina prehrala v sobotňajšom zápase 10. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 0:1.

"Pavol Staňo prišiel do tímu ako mladý tréner bez výrazných skúseností a dostal veľkú šancu. Veľmi dobre sa toho zhostil napriek tomu, že nešlo o jednoduchú situáciu - pandémia, likvidácia klubu, reštart ligy... Už od stretnutia proti Liptovskému Mikulášu však pociťujeme, že mužstvo nemalo potrebnú šťavu, potrebnú energiu. Zvlášť domáce zápasy s Ružomberkom, Trenčínom či pohárové stretnutia ukázali, že nám chýba dravosť, živelnosť, behavosť. Spravili sme si dôkladnú analýzu a dospeli sme k záveru, že chceme spraviť zmenu a do mužstva vniesť nový impulz, oživiť ho," citovala internetová stránka klubu slová športového manažéra Karola Belaníka.

Štyridsaťštyriročný bývalý obranca pracoval v MŠK od sezóny 2018/2019 najskôr ako asistent pri B-tíme a začiatkom roka 2020 dostal po odchode trénera Jaroslava Kentoša možnosť viesť A-tím. Na lavičke sedel v 69 stretnutiach s bilanciou 37 výhier, 11 remíz a 21 prehier.

Podľa slov Belaníka musia cítiť spoluzodpovednosť za nepresvedčivé výkony z uplynulého obdobia aj hráči: "Musíme sa vrátiť k tomu, čo nás zdobilo, čím sme boli úspešní a čím aj odborná verejnosť hodnotila naše zápasy veľmi vysoko. Futbalová kariéra nie je iba o pozitívnych výsledkoch, oslavách a glorifikovaní. Prichádzajú aj takéto situácie a my veríme, že to všetkým pomôže do budúcnosti a bude to na prospech veci."