Michal Lajš zo Stráňav zostrelil Tvrdošín hetrikom za 13 minút! Obrat Tepličky, prehra Rosiny

Komentáre k zápasom 10. kola III. a IV. ligy.

5. okt 2021 o 9:08 Matej Martinčo

Zápasmi 10. kola pokračovala cez víkend III. a IV. liga. Zo zástupcov žilinského regiónu sa doma predstavila iba Bánová, ktorá vďaka gólu Andreja Majštiníka zvíťazila nad dovtedajším lídrom z Kalinova 1:0.

Vo IV. lige cestovali kluby z okolia Žiliny na ihriská súperov - Rosina na Turiec, Teplička nad Váhom na Liptov a Stráňavy na Oravu. Aj keď Rosina rýchlym gólom Jašša v Diviakoch vyhrávala, domáci v druhom polčase stav stretnutia otočili a zvíťazili. Teplička bola zase v opačnej situácii - prvý polčas prehrala a v druhom dejstve zásluhou Surmu s Blaščíkom vývoj duelu otočila.

Rozdiel medzi 1. a 5. mužstvom IV. ligy sú iba štyri body. Práve najlepšiu päťku uzatvárajú Stráňavy, ktoré zvíťazili v Tvrdošíne 3:1. O tri body do tabuľky sa najväčšou mierou prispel vo veľkej pohode hrajúci Michal Lajš, ktorý strelil hetrik a v tabuľke strelcov mu s 11 gólmi patrí druhé miesto. O to väčšia škoda je, že sa na Orave vykartoval a trénerovi Jánovi Jančimu bude v šlágri proti Staškovu chýbať.

III. liga Stred

FK Čadca – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 3:3 (3:2)

Góly: 2. T. Pohančeník, 10. T. Dyroff, 42. M. Šmahajčík – 24. R. Putyra (vl. gól), 37. B. Kopásek, 68. T. Ševčík. ŽK: R. Práznovský – M. Novotný, B. Macura, T. Ševčík, K. Koleno. Rozhodoval Plavecký, 80 divákov.

DOMÁCI: D. Bobok – D. Rucek, D. Prívara, T. Tlelka, R. Putyra (54. R. Práznovský), D. Kubalák (81. V. Krenželák), M. Špila, T. Dyroff (54. P. Zubka), T. Pohančeník (90. Š. Jarabek), M. Tvrdý, M. Šmahajčík (68. M. Samuhel).

HOSTIA: Š. Beňo – M. Novotný, L. Ďuratný, D. Hunčík, K. Švancar (68. D. Marčan), M. Milo (46. M. Gašper), B. Kopásek, K. Koleno, B. Macura (82. K. Gábor), T. Ševčík, M. Jarabica.

Klasické kysucké derby odštartovalo rýchlym gólom domácich, keď sa po chybe brankára Beňa, ktorý mimo 16-tky zle odhlavičkoval loptu, Tomáš Pohančeník z hranice pokutového územia nepomýlil – 1:0. Defenzíva Krásna chybovala v krátkom časovom slede aj po druhé. V 10. minúte Tobias Dyroff šikovne odobral loptu Milovi a gólovo zakončil – 2:0. Výborný úvod sa preniesol aj do ďalších minút, divákov futbal rozhodne nenudil. Krásno znížilo stav stretnutia po peknej individuálnej akcii, Branislav Macura sa po rozohratí štandardnej situácie predral až do malého vápna a okolo žrde svojou delovkou, za pomoci nešťastného teču Richarda Putyru, prestrelil Boboka – 2:1. Gólový polčas pokračoval ďalej, skrumáž v domácom pokutovom území a odrazená lopta znamenali vyrovnanie z kopačky Borisa Kopáska – 2:2. Tesne pred prestávkou šla opäť Čadca do vedenia. Ťažkú strelu Beňo neskrotil a Šmahajčík z dorážky brankára hostí prekonal – 3:2.

Druhý polčas pokračoval v rovnakom duchu, neustále šance na oboch stranách priniesli viacero situácii, kedy útočníci nechali vyniknúť brankárov. V 60. minúte mal veľkú možnosť navýšiť náskok Čadce Špila, no jeho Hlavička presvišťala povedľa šibenice.