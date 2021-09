Fakultná nemocnica v Žiline rozšíruje tím lekárov a sestier

Buď súčasťou modernej premeny žilinskej nemocnice.

29. sep 2021 o 10:51

Tretia najväčšia fakultná nemocnica na Slovensku s druhým najväčším okresným spádom. Žilinská nemocnica prešla v poslednom období radikálnymi zmenami a postupne mení svoju tvár.

Priestory prechádzajú modernizáciou, pribúda špičkové prístrojové vybavenie a mení sa dynamika pracovného prostredia. Strategická poloha a rozsiahla spádová oblasť sa odrážajú v počte, spektre i náročnosti operačných výkonov, vyšetrení, hospitalizácií.

Okrem neustáleho rozvoja špičkových odborností s dlhodobou tradíciou otvára nemocnica tiež nové možnosti a profesijné príležitosti pre rast jej zamestnancov.

ROZŠIRUJEME NÁŠ TÍM

LEKÁR

- oddelenie úrazovej chirurgie, odd. vnútorného lekárstva, odd. Liečebne dlhodobo chorých, odd. urológie, odd. klinickej a radiačnej onkológie, odd. neurológie, odd. novorodenecké, odd. otorinolaryngológie,

- so špecializáciou, bez špecializácie, v procese špecializácie, prípadne so záujmom o zaradenie do špecializácie alebo rezidentského programu,

- nadštandardné odmeňovanie v ústavnej pohotovostnej službe, čerpanie náhradného voľna, dodatková dovolenka a ďalšie výhody.

SESTRA

- oddelenie úrazovej chirurgie, odd. vnútorného lekárstva, odd. pediatrie, odd. COVID (pandemický pavilón),

- pozície vhodné aj pre absolventov.

FINANČNÉ I NEFINANČNÉ BENEFITY - nadštandardné príplatky a mzdové zvýhodnenie nad rámec Zákonníka práce, - týždeň dovolenky navyše, - možnosť sústavného vzdelávania, podpora nemocnice pri rozširovaní kvalifi kácie, zaradení do špecializácie, - odmeny pri pracovných a životných jubileách, odchodoch na starobný dôchodok,  príspevok na DDS, - stravovanie vo vlastnej zamestnaneckej prevádzke s výrazným fi nančným príspevkom zamestnávateľa, - zľavy pri poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a v nemocničných lekárňach (aj pre rodinných príslušníkov), - dôraz na zlepšovanie pracovného prostredia a silný kolektív – organizácia teambuildingových aktivít v rámci kolektívov i celej nemocnice (Beachvolejbalový turnaj, Beh zdravia, Bowlingový turnaj, slávnostné odmeňovanie sestier, Mikuláš pre zamestnancov a ich deti a pod.).

Obnova prístrojového vybavenia výrazne skvalitňuje pracovné prostredie (zdroj: FNSP ŽILINA)