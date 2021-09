Siemens Mobility: Riešenia zo srdca Žiliny pre celý svet

V Žiline sa projektujú železničné systémy pre Švajčiarsko aj Buenos Aires. Moderné riešenia zabezpečuje Siemens Mobility.

29. sep 2021 o 6:29

Dopyt po prepravných kapacitách stále stúpa, či už ide o prepravu ľudí alebo tovaru. Podľa predpokladov bude rásť rýchlejšie, než je možné rozširovať možnosti cestnej dopravy. Aké sú možné východiská z tejto situácie a ako sa na nich podieľajú zamestnanci spoločnosti Siemens Mobility v Žiline? O trvalej udržateľnosti v doprave, digitalizovaných riešeniach a o ľudskom kapitále spod Dubňa sme sa rozprávali s vedúcim Inžinierskeho centra Siemens Mobility Ing. Rastislavom Kušpálom a HR manažérkou spoločnosti Ing. Martinou Králikovou.

Čím sa zaoberá Siemens Mobility?

Siemens Mobility je koncern, ktorý patrí do skupiny Siemens. Jeho úlohou je ponúkať produkty, riešenia a služby spojené s mobilitou, primárne v železničnej doprave.

„Cieľom našej spoločnosti je poskytovať produkty a služby pre budúcnosť a tomu prispôsobujeme aj našu stratégiu, v ktorej je možné sledovať nie len snahu o digitalizáciu, ale aj znižovanie emisií a vývoj udržateľných technológií.“ uvádza Ing. Rastislav Kušpál.

Aký je aktuálne dopyt po technologických riešeniach Siemens Mobility? Kto sú zákazníci tejto značky?

Dopyt po našich riešeniach je veľký a neustále rastie. Okrem implementácií na Slovensku sa môžeme pochváliť aj zahraničnými spoluprácami pri budovaní a modernizáciách vysoko-rýchlostných tratí, projektami ako prvé autonómne metro vo Viedni, metro v Peru, Malajzii a Taiwane, pilotné nasadenie autonómneho nákladného vlaku v Hamburgu, ktoré dokonca na mieste testoval náš kolega zo Žiliny. Zamestnanci Siemens Mobility pracujú síce zo srdca Žiliny, ale ich prácu pozná a využíva celý svet.

Vedúci Inžinierskeho centra Siemens Mobility v Žiline Rastislav Kušpál a HR manažérka spoločnosti Martina Králiková.

Čo zamestnanci Siemens Mobility teda vlastne robia?

Automatizáciu koľajovej dopravy. Je to taký málo napovedajúci pojem, no v skutočnosti je to veľa rôznych pozícií a zameraní. Primárnym cieľom je správne nakonfigurovať naše univerzálne použiteľné zariadenia podľa potrieb koncového zákazníka „na mieru“. Na to aby toto bolo možné, je potrebné veľké množstvo dokumentácie, ktorú je potrebné spracovať a následne spravovať. Rovnako sme viazaní striktnými normami a predpismi (najmä z pohľadu bezpečnosti dopravy), ktorých dodržiavanie je potrebné preukázať v každom kroku.

Úlohou našich zamestnancov je teda pripraviť hardvérovú konfiguráciu (zadefinovať počet potrebných riadiacich a snímacích prvkov, celé to nakresliť), následne pripraviť softvérovú konfiguráciu („povedať“ riadiacim/snímacím prvkom ako budú navzájom komunikovať a spolupracovať) a na záver nakonfigurované zariadenia uviesť do prevádzky na mieste, kde má byť riešenie implementované.

Kto nájde v spoločnosti svoje uplatnenie?

Keďže spoločným menovateľom dodávaných technických riešení sú unikátne technológie, digitalizácia, umelá inteligencia a sofistikované inžinierstvo vytvárajúce vysokú pridanú hodnotu, svoje uplatnenie nájdu v Siemens Mobility najmä elektrotechnickí a strojárski inžinieri. Keďže sa snažíme napredovať a zefektívňovať našu prácu, zamestnávame nie zanedbateľnú časť vývojárov, ktorí pracujú na nových nástrojoch, automatizácii testovania, ale aj na vývoji nových produktov. Vzhľadom na komplexnosť projektov obsadzujeme ale aj role ako analytik funkčnej bezpečnosti, tester, správca dokumentácie, manažér kvality, projektový manažér. Celkovo Inžinierske centrum zamestnávala viac ako 500 odborníkov v Žiline. Záber voľných pracovných pozícií je naozaj široký, stačí si len vybrať a mať chuť projektovať dopravu pre celý svet.

Sídlo Inžinierskeho centra Siemens Mobility v centre Žiliny.

Prečo pracovať v Siemens Mobility?

„Sociálny program spoločnosti je pestrý, zamestnanci si môžu vyberať zo širokej kafetérie benefitov. Vo významnej miere podporujeme rodiny, napríklad prostredníctvom príspevku pri narodení dieťatka, pri nástupe na materskú dovolenku, príspevky na škôlky, firemné akcie pre deti našich zamestnancov. Je pre nás tiež dôležitá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, skrátené úväzky poskytované našim zamestnankyniam po návrate z rodičovských do- voleniek a celkovo flexibilita vo vzťahu k čerpaniu home office, domácka práca, pracovné voľná s náhradou mzdy nad rámec Zákonníka práce (sobáš, narodenie dieťatka, presťahovanie sa, sick days a ďalšie). Významným prvkom firemnej kultúry je neformálna komunikácia (na pracovisku si všetci tykáme), pracovné prostredie, v ktorom si navzájom pomáhame, neustála podpora tímovej spolupráce. Je toho naozaj dosť, myslím, že si vyberie každý,“ uzatvára Ing. Martina Králiková.

Ako vyzerajú vyhliadky na budúcnosť Inžinierskeho centra Siemens Mobility v Žiline?

Dopyt po našich službách v rámci koncernu i z pohľadu koncového zákazníka je enormný, čomu sa veľmi tešíme. Každoročne rozširujeme naše kapacity a aj plány na najbližšie roky napovedajú rovnaký vývoj. To znamená, že hľadáme nových zamestnancov a rastúci trend očakávame aj v nasledujúcich rokoch.