Majstrovstvá SR do 23 rokov a starších žiakov priniesli žilinským atlétom medailovú radosť

Žilinskí atléti podali skvelé výkony.

28. sep 2021 o 18:08 Roman Coma

Počas víkendu 18. a 19. septembra sa v Trnave konali atletické majstrovstvá Slovenska do 23 rokov spoločne s majstrovstvami Slovenska starších žiakov.

Atletický oddiel Žilina reprezentovali v kategórii do 23 rokov Emma Paulínyová, Veronika Kuricová a Ivo Ondrejík – všetci ešte v juniorskej kategórii.

Do nominácie staršieho žiactva sa dostali Alexandra Duháčková, Emma Hudecová, Kristína Kasajová, Tamara Máleková, Dália Kučavíková, Štefánia Michaličková a Richard Michlík.

Článok pokračuje pod video reklamou

Veľkým úspechom je už samotná nominácia, nakoľko v krátkych behoch štartuje len 32, na dlhých tratiach 24 a v technických disciplínach len 20 najlepších pretekárov z celého Slovenska.

Paulínyová bronzová aj strieborná

Medailovú radosť žilinskému oddielu urobili pretekári v kategórii do 23 rokov. Emma Paulínyová pravidelne potvrdzuje svoju kvalitu a opäť to dokázala aj teraz – v behu na 400 metrov skončila bronzová a vo svojej najlepšej disciplíne, behu na 800 metrov, nestačila len na účastníčku tohtoročnej letnej olympiády v Tokiu Gabrielu Gajanovú. Zaslúžene si tak vybojovala striebornú medailu.

Striebro brala aj Veronika Kuricová

Veronika Kuricová ako líderka tohtoročných tabuliek junioriek s výkonom 170 cm nastupovala do súťaže po menších zdravotných problémoch , ktoré jej neumožnili naplno trénovať. Vstup do súťaže zvládla – na výške zaznamenala 150 cm. Potom na prvý pokus prekonala 155 cm aj 160 cm. Túto výšku však úspešne zvládlo sedem pretekárok a začalo sa skákať na 165 cm.

Až päť dievčat však túto výšku nezdolalo. Veronika sa na svoj posledný tretí pokus poriadne vyhecovala a úspešným pokusom zostala v súťaži s najväčšou favoritkou pretekov. Obe sa potom pokúšali zdolať latku vo výške 169 cm. Veronike sa to nepodarilo, no jej súperke na tretí pokus áno. Po výborných výsledkoch si tak Veronika Kuricová zaslúžene odniesla domov striebornú medailu.

Ivo Ondrejík nastúpil s menšou bolesťou nohy, čo bolo vidieť aj na jeho výkone. Za svojím osobákom zaostal o štyri sekundy, čo mu vynieslo umiestnenie v druhej desiatke pretekárov.

Dôstojné výkony Richarda Michlíka

V kategórii starších žiakov sa najviac darilo Richardovi Michlíkovi, ktorý zároveň absolvoval najväčšiu porciu pretekov počas dvoch dní. A to:

– beh na 60 metrov: 7,90 sekundy (osobák, celkovo 12.miesto)

- beh na 150 metrov: 18,33 sekundy (osobák mu pokazil vietor a od najlepšej osmičky ho delilo len 0,11 s)

- skok do diaľky: prebojoval sa do finále (veľmi sa však trápil s rozbehom), nakoniec mu výkon 521 cm stačil na pekné 7. miesto

- beh na 800 metrov: Richard už nemal dostatok síl, k osobáku sa nepriblížil a skončil na 15. mieste

Pekné umiestnenia v šprinte aj štafete

V šprinte dievčat mal Atletický oddiel Žilina trojnásobné zastúpenie v podobe Duháčkovej, Hudecovej a Kasajovej. Na 60 metrovej vzdialenosti bola najrýchlejšia Saša Duháčková, avšak ani tento výkon jej nestačil na postup do finále.

Na 150 metrovej trati mala Žilina zastúpenie v podobe Alexandry Duháčkovej a Emmy Hudecovej. Emma potvrdila, že jej svedčia dlhšie vzdialenosti a po tohtoročných zdravotných problémoch sa opäť dostáva do svojej formy.

Vo vzdialenostiach 300 a 800 metrov Tamara Máleková osobný rekord neprekonala. Dália Kučavíková si na 800 metrovej trati zlepšila osobný rekord o jednu sekundu. V behu na 2000 metrov obsadila pekné ôsme miesto.

Na rovnakej trati chcela na osobný rekord zaútočiť Števka Michaličková, ale nevyšlo jej to. Malou útechou jej môže byť 6. miesto.

Žilina mala zastúpenie aj v štafete dievčat. V zložení Duháčková, Hudecová, Kasajová a Máleková bežali štafetu na 4x60 metrov, kde obsadili 8.miesto.

Následne v štafete na 4x300 metrov vystriedala Kasajovú Kučavíková. Výsledkom bolo pekné 5. miesto.

Atletický oddiel Žilina má tak za sebou ďalšie podujatie, ktoré môže hodnotiť ako úspešné. „Všetkým patrí veľké poďakovanie za bojovnosť, reprezentáciu oddielu a aj mesta Žilina,“ povedal výstižne predseda Atletického oddielu Žilina Roman Coma.