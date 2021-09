Višňové "rozdupalo" Skalité. Gólové hody vo Varíne, skvelý finiš Predmiera, Kotešová sa trápi

Komentáre k zápasom 9. kola V. ligy.

27. sep 2021 o 19:09 Matej Martinčo

Najvyrovnanejšia súťaž regiónu opäť priniesla zaujímavé výsledky. V piatej lige bolo na programe 9. kolo. V ňom sa viac darilo domácim mužstvám, ktoré zvíťazili v piatich prípadoch. Z hostí sa z výhry radovali mužstvá Strečna a Belej.

Gólovú prestrelku plnú zvratov videli diváci vo Varíne, kam pricestovalo Strečno. Domáci dvakrát vyhrávali, hostia však dvakrát odpovedali, vždy premenenou penaltou Jozefa Mela. Zaujímavý priebeh pokračoval aj v druhom dejstve. Víťazný gól Strečna strelil Maroš Ďanovský. Šláger kola sa hral vo Višňovom, kam pricestoval líder tabuľky zo Skalitého. Ten si však ani neškrtol. Domáci pretavili fantastický výkon do piatich presných zásahov. Po nevydarenom úvode do súťaže sú zverenci Dušana Paura už tretí s bodovou stratou na prvú Belú.

Vynikajúci výkon podali Gbeľany, ktoré po vysokom víťazstve v Starej Bystrici tentoraz deklasovali ďalšie kysucké mužstvo - Vysokú 4:0. Futbalisti ŠK hostí k ničomu nepustili a pokojne mohli streliť ešte viac gólov. Fantastický finiš predviedol Predmier, ktorý ešte desať minút pred koncom prehrával so Starou Bystricou 0:1, aby nakoniec triumfoval 3:1.

Na čelo tabuľky sa opäť dostala Belá, ktorá zápas v Rajci jasne ovládla a zaslúžene zvíťazila 4:0. Veľké trápenie prežíva Kotešová, ktorá čaká na výhru od 22. augusta. Zverenci Mateja Mozolíka prekvapujúco prehrali na pôde nováčika z Bitarovej 4:2.

V. liga skupina A - 9. kolo

TJ Fatran Varín – FK Strečno 3:4 (2:2)

Góly: 15. Kadrliak, 31. a 61. Sobol – 23. a 38. Melo (oba z 11m), 54. Dolinajec, 73. Ďanovský. ŽK: M. Cvacho, T. Sobol, F. Verčík – M. Beháň, R. Beháň, M. Dolinajec. Rozhodoval Žeriava, 60 divákov.

DOMÁCI: J. Ružička – T. Sobol (88. Š. Ťažký), I. Tichák, P. Šutovský (81. F. Verčík), P. Hruška, M. Lopušan, M. Kadrliak, M. Repáň, M. Cvacho, M. Jakubčík, M. Ferjanec.

HOSTIA: M. Lajš – J. Melo (85. M. Mazák), M. Ďanovský, P. Beháň, M. Beháň, A. Barošinec, M. Kocian (51. P. Sokolovský), I. Štadáni (46. D. Begičevič), M. Tučník (90. D. Trhančík), R. Beháň, B. Oberta (46. M. Dolinajec).

V bláznivom zápase medzi Varínom a Strečnom padlo až sedem gólov. Skóre otvoril Kadrliak, ktorý si prebral nakopávanú loptu a obišiel jedného hráča hostí a následne aj brankára – 1:0. O osem minút neskôr po zbytočnom faule Jakubčíka s prehľadom z bieleho bodu skóroval Melo. Netrvalo dlho a domáci si opäť prinavrátili vedenie. Nakopávanú loptu za obranu si spracoval Sobol, potiahol si ju do šestnástky a krížnou strelou k vzdialenejšej tyči obstrelil Lajša – 2:1. Hostia ešte pred polčasom vyrovnali zase z jedenástky – jedného z hosťujúcich hráčov zastavil nedovolene Šutovský. K penalte sa opäť postavil Melo – tentoraz ju zahral priamo do stredu. Domáci sa ešte mohli dostať do vedenia, ale Peter Hruška po Kadrliakovom centri z päťky prestrelil bránu.

Strečno sa po deviatich minútach druhého dejstva ujalo prvý raz vedenia. Po prízemnom centri z pravej strany z prvej skóroval Dolinajec.