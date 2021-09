V Stráňavách cítia krivdu na rozhodcov. V Rosine exceloval 4-gólový Jakub Kračmer

Komentáre k zápasom 9. kola III. a IV. ligy.

27. sep 2021 o 15:06 Matej Martinčo

Zápasmi 9. kola pokračovala cez víkend III. a IV. liga. Všetci zástupcovia žilinského regiónu nastúpili na domácom trávniku. Naplno však bodoval len jeden z nich.

Bánová mala v nohách ťažký stredajší pohárový zápas proti Žiline. Proti Rakytovciam zverenci trénerského dua Šajnoha - Molnár neskórovali a prehrali druhý raz v rade. Vo štvrtej lige sa prvej výhry od 15. augusta konečne dočkali v Tepličke nad Váhom. Zverenci Michala Drahna zdolali Bobrov 3:1. V obci blízko Žiliny majú stále veľkú maródku, v nedeľnom dueli nenastúpili napríklad Mário Ometák či Vojtech Oberta.

Šláger proti Bešeňovej mali výborne rozbehnuté Stráňavy, ktoré vyhrali prvý polčas 1:0. V druhom dejstve však prišlo zo strany rozhodcov veľa kontroverzných momentov v prospech hostí. Bešeňová kopala diskutabilnú penaltu a domáci Marek Janči dostal v priebehu minúty prísne dve žlté karty a musel ísť predčasne pod sprchy. Hostia následnú presilovku využili na zisk troch bodov.

Rosine zase absolútne nevyšiel zápas proti Žabokrekom. V obci blízko Žiliny exceloval Jakub Kračmer, ktorý prekonal Adriána Stebela štyrikrát.

III. liga Stred

MŠK Novohrad Lučenec – FK Čadca 2:0 (0:0)

Góly: 55. K. Oláh, 57. M. Mózer. ŽK: Prívara. Rozhodoval Herdel, 95 divákov.

DOMÁCI: T. Jenčo – M. Fabian, R. Katunarić, I. Očenáš, P. Suja (86. D. Kamenský), S. Kafrík (46. P. Hulec), M. Ufrla, Ž. Srečković (76. R. Šoltíšik), M. Mózer, S. Marunčiak (46. A. Pipíška), K. Oláh (86. E. Hrčák).

HOSTIA: D. Bobok – D. Rucek, R. Putyra, D. Prívara, T. Tlelka, D. Kubalák, M. Samuhel (83. D. Ondreáš), T. Pohančeník, V. Krenželák (72. S. Škorvánek), M. Šmahajčík (69. Š. Jarabek), M. Tvrdý.

Prvé minúty sa niesli v znamení hry medzi šestnástkami. hostia. Šmahajčík sa takmer dostal do samostatného úniku, ale v poslednej chvíli ho domáci zastavili. O pár minút sa situácia zopakovala, ten istý hráč opäť zaváhal. Domáci hrozili po štandardkách, ale ich pokusy boli nepresné. Čadca mohla ísť do vedenia, lenže Krenželák miesto prihrávky Šmahajčíkovi do prázdnej brány volil zakončenie a jeho strela tesne minula bránu.

Druhý polčas začali aktívnejšie domáci, po náhodnej akcii Oláh prešprintoval Putyru a Lučenec šiel do vedenia. O dve minúty neskôr po nakopnutej lopte zvýšili na 2:0 zásluhou Mózera. Ďalej sa v zápase neudialo nič vážne, hostí môže mrzieť rozpätie medzi 55. a 57. minútou, keď dvakrát kapitulovali. V zápase siahali minimálne na bod.

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MŠK Rimavská Sobota 6:0 (3:0)

Góly: 8. B. Macura, 27.,33. a 48. K. Koleno, 76. M. Novotný, 79. T. Ševčík. ŽK: Ševčík – Balog, Kalmár. Rozhodoval Šottník, 150 divákov.

DOMÁCI: P. Lastovica – M. Novotný, L. Ďuratný, D. Hunčík (76. K. Gábor), K. Švancar, B. Kopásek, K. Koleno (84. D. Marčan), B. Macura (66. M. Podolak), T. Ševčík, M. Jarabica, M. Milo.

HOSTIA: K. Gregor (46. J. Slaniniak) – C. Langa, P. Mičuda, T. Fajčík, E. Suja, M. Tannhauser, M. Toure, D. Kalmár, J. Balog, P. Petrán, A. Koós.

Domácim sa podarilo zachytiť úvod zápasu, po peknej krídelnej akcii a peknom centri nasledovala výborná hlavička Macuru – 1:0.