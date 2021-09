Stanislav Škorvánek po gólových hodoch s Dubnicou: Skúšali sme to zo všetkých pozícií

Po dvoch zápasoch má Žilina skóre 12:3.

25. sep 2021 o 9:09 Matej Martinčo

ŽILINA. Hokejisti Žiliny majú za sebou prvé dve stretnutia v novom ročníku Slovenskej hokejovej ligy. V oboch prípadoch sa predstavili na domácom ľade. V stredu zvíťazili Vlci nad nováčikom z Brezna 4:1 a v piatok v gólovo bohatom dueli rozdrvili Dubnicu 8:2.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bodovo sa najviac darilo štvorbodovým hráčom Šimonovi Petrášovi (0+4) a Adriánovi Slobodovi (2+2). Ten si pripísal na svoje konto aj hetrik Gordieho Howa, keď necelých päť minút pred koncom zhodil rukavice a pobil sa s Kristiánom Meszárošom.

Žilinský kormidelník Stanislav Škorvánek vyjadril na pozápasovej tlačovej konferencii po zápase 2. kola spokojnosť. „Vedeli sme, že Dubnica hrala tretí zápas za štyri dni. Do stretnutia sme preto chceli vstúpiť nátlakovo a dobrým pohybom sa nám to aj podarilo," povedal s tým, že všetky štyri útoky hrali v dobrej dynamike.

"Chceli sme súpera dostávať pod tlak, čo nám vyšlo. Padli nám góly, ktoré v minulých zápasoch nie. S početnosťou streľby som spokojný, skúšali sme to zo všetkých pozícií. To, čo sme si pred stretnutím povedali, to sme aj plnili. Chalanov za to musím pochváliť,“ doplnil rodák z Topoľčian.

SHL pokračuje v rýchlom slede ďalej. 3. kolo je na programe už v nedeľu. Vlci cestujú do Bratislavy, kde si zmerajú sily s tímom Modré krídla Slovan.