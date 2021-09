Problémová cesta medzi Solinkami a Vlčincami: Opravu chystajú na budúci rok

Dočasné riešenie nestačilo. Prácam bude predchádzať geologický prieskum.

24. sep 2021 o 12:19 Branislav Koscelník

ŽILINA. Zaplavovaná cesta, poškodené krajnice a neskôr vyplavovanie štrku na komunikáciu. Problémy na ceste medzi sídliskami Solinky a Vlčince by sa mali skončiť na budúci rok.

Mesto dá na dôležitej spojnici v blízkosti Žilinskej univerzity a Lesoparku urobiť geologický prieskum podložia, na ktorý bude nadväzovať projekt odvodnenia komunikácie a neskôr aj výstavba odvodnenia. To by malo vyriešiť niekoľkoročné starosti na ceste na ulici Veľký diel.

Za všetkým je projekt cyklochodníka

Problémy na vozovke sa začali po dostavaní chodníka s cyklochodníkom, ktorý lemuje cestu. Voda stekajúca z horných častí územia nemala kam odtiecť a začala sa zhromažďovať medzi cestou a chodníkom. Výsledkom bolo podmývanie rušnej komunikácie a na viacerých miestach začala praskať krajnica.

Mesto na tento problém reagovalo tak, že urobilo dočasné riešenie. Spevnili cestné teleso štrkodrvou. A vtedy prišiel ďalší problém. Pri výdatných dažďoch štrk z krajníc vyplavovalo na cestu. Vodičom to spôsobovalo nebezpečné situácie.

Na problém upozornila mestská poslankyňa Miriam Šuteková. „Cesta sa dostala do kolapsu, pretože dočasné riešenie spôsobuje ďalšie technické problémy vodičom. Po každom väčšom daždi sa štrk dostáva na cestu a odfrkuje do skiel, do chodcov, mnohí dostali šmyk. Pracovníci Žilinských komunikácii musia prísť po daždi na cestu a upraviť ju znovu, a zase sú to hodiny a hodiny roboty a vynaložených prostriedkov.“