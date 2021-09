Z Rakúska prestup do Bánovej. Andrej Majštiník chce byť gólovým ťahúňom

Rozhovor s útočníkom TJ Jednota Bánová.

25. sep 2021 o 19:08 Matej Martinčo

BÁNOVÁ. Pohárový zápas medzi Bánovou a Žilinou bol špecifický najmä tým, že v domácom mužstve si väčšina hráčov prešla žltozelenou akadémiou. Toto tvrdenie platí aj o útočníkovi Andrejovi Majštiníkovi. Ten pôsobil pod Dubňom od kategórie U10 až po béčko. Súťažný štart za A-mužstvo si však nepripísal.

Po konci v žilinskom béčku sa to rozhodol skúsiť v Rakúsku, kde ho však po polroku zastavilo zranenie. Na istý čas sa vrátil do rodnej obce Hvozdnica a v lete 2019 sa opäť vydal za hranice našich západných susedov. V klube SC Pyhra pôsobil dva roky. Prišla však pandémia a aj kvôli tomu sa rozhodol opäť vrátiť na Slovensko. Bolo sa teda o čom rozprávať.

Ako hodnotíte samotný zápas?

- Ako sme očakávali, bolo to ťažké. Súper mal prevahu na lopte. Celý zápas sme pôsobili z defenzívneho bloku. Kvalita bola na strane na Žiliny, ale my sme taktické pokyny dodržiavali celý zápas. Na začiatku stretnutia sme si dokonca vypracovali dve výborné šance. Keby sme ich premenili, mohli sme súpera dostať pod tlak. Z našej strany však išlo o odmakaný zápas. Škoda, nevyšlo to.

Žilina vás v druhom polčase zatlačila na vlastnej polovici. Bolo vidieť, že vám ubúdali sily?

- Určite. Tempo zápasu sa zvyšovalo, bolo to cítiť. Žilina bola celý zápas silnejšia na lopte a nám postupne sily ubúdali. Nielen ja, ale aj ostatní chalani dostali kŕče.

Aj pre vás bol tento zápas špeciálny, keďže ste v Žiline pôsobili, však?

- Jasné. Žilinu mám odmalička v srdci, keďže som v tomto klube vyrastal. Veľa chalanov odtiaľ poznám, takže to bolo špecifické aj pre mňa. A zároveň som mal motiváciu navyše.

Prešli ste si viacerými kategóriami, takmer tri roky ste nastupovali za žilinské béčko. Ako si na toto obdobie spomínate?

- V základnej zostave som až tak nenastupoval, častejšie som do stretnutí naskakoval z lavičky. Boli sme však výborná partia a v druhej lige som nabral veľa skúseností. Takisto som absolvoval aj pár tréningov s áčkom. Na toto pôsobenie mám len dobré spomienky. Hlavne na ročník, v ktorom sme skončili štvrtý, ak sa nemýlim. Aj keď sme ako B-mužstvo postúpiť nemohli, chceli sme hrať čo najvyššie. A takisto nemôžem zabudnúť ani na sústredenie v Dubaji, kde sme odohrali výborné zápasy so Spartakom Moskva či Amkarom Perm. To sú pre mňa neoceniteľné skúsenosti, ktoré sa budem snažiť zužitkovať v mojom ďalšom pôsobení.

Spod Dubňa ste prestúpili do rakúskeho FC Kapelln. Tam ste pôsobili polroka a od leta 2019 do leta 2021 ste hrávali za SC Pyhra. Povedzte nám viac k týmto zastávkam.

- So Žilinou som sa dohodol na ukončení zmluvy. Odišiel som do Rakúska, čo som zároveň skĺbil s prácou. V klube FC Kapelln som sa však zranil, mal som únavovú zlomeninu. Potom som sa vrátil pomôcť chalanom do rodnej obce. A potom som opäť odišiel do Rakúska, tentoraz do Pyhry. Hral som v základe v siedmej lige. Zápasy mali svoju kvalitu, úroveň súťaže bola dobrá. Prirovnal by som to k slovenskej piatej lige.

V lete tohto roka ste sa stali jednou z posíl Bánovej. Ako k tomu došlo?

- Mal som v pláne zostať v Rakúsku, ale počas pandémie sa toho veľa zmenilo. Nemal som chuť riešiť testovania a s tým súvisiace záležitosti na hraniciach, takže som hľadal niečo doma. Nakoniec som sa dostal do Bánovej, kde veľa hráčov poznám.

Ako ste zatiaľ spokojný s vašimi výkonmi?

- Keďže boli viackrát prerušené súťaže, dlhšie som nehral. V prvých stretnutiach som sa do toho kondične trošku dostával. Postupom času a tréningami sa to zlepšovalo. Myslím, že po výkonnostnej stránke som zaznamenal progres. Mám však ešte rezervy, ktoré musím zlepšiť, aby som mužstvu ešte viac pomohol.

Aké sú vaše osobné a tímové ciele do zvyšku súťaže?

- Z osobného hľadiska by som si prial viac gólov. Z môjho postu to vyplýva. Ako útočník by som mal byť gólovým ťahúňom. Zatiaľ mi to tam veľmi nepadá. Keď neskórujem ja, tak strelí gól niekto iný. Ako tím však hráme veľmi dobre. Partia je tu super, v zápasoch ťaháme jeden za druhého. Vyzdvihol by som najmä obranu, keďže sme doteraz inkasovali málo gólov.