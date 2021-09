BYTČA: Svetoznámy mím Milan Sládek vydal a pokrstil knihu básni Vlada Hujíka

Krajské kultúrne stredisko v Žiline a mesto Bytča pripravili zaujímavé podujatie.

18. sep 2021 o 7:21 Milan Kosec

V Dome kultúry v Bytči sa v piatok podvečer stretli priatelia, rodáci a obdivovatelia básnika, prozaika, publicitu a novinára Vlada Hujíka.

Prišli všetci, ktorí poznali tohto skromného človeka, aby si pripomenuli jeho minuloročné nedožité 70. narodeniny. Rodák z Plání, osady nad Petrovicami, zasvätil svoj celý život rodnému kraju, pre ktorý žil.

„ Vlado Hujík bol nielen vnímavý, premýšľajúci a vzdelaný človek, ale bol aj literárne činný. Bol kronikárom tohto kraja. Dokumentoval nielen históriu osady Pláne, ale aj udalosti spojené so životom tejto osady, ale aj udalostí spojené so životom jej obyvateľov. Bol som nadšený jeho nadaním, s akým vedel narábať so slovom, ako reflektoval svoj život“, prezradil nám svetoznámy mím Milan Sládek, ktorý v osade prežil desiatky rokov a dodal:

„Rozhodol som sa vzdať hold jeho pamiatke tým, že sa postarám o vydanie knižky jeho básní a budem ich aj ilustrovať. Mám pocit, že som mu to za naše dlhoročné priateľstvo dlžný. Zároveň si myslím, že si jeho kvalitná poézia vydanie skutočne zaslúži.“

Práve preto Krajské kultúrne stredisko v Žiline a mesto Bytča pripravili pod záštitou primátora Miroslava Minárčika zaujímavé podujatie.

V bohatom kultúrnom programe nechýbali ani piesne tohto kraja, v podaní Folklórnej skupiny Javorníček z Hvozdnice a heligónkara Jožka Hujíka z Plání.

Príjemný večer spríjemnili aj básne Vlada Hujíka a premietnutie filmového dokumentu Poet z lazov.

V takejto slávnostnej atmosfére uviedol Milan Sládek a primátor mesta Miroslav Minárčik do života básnické zbierku Vlada Hujíka Život na zemi.

Všetci prítomní, ktorí si prišli pripomenúť svojho rodáka a priateľa, s nadšením prežívali umeleckú pantomímu Milana Sládka, ktorou spríjemnil toto piatkové spoločenské podujatie v Bytčianskom Dome kultúry.