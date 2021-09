Jedna investícia v Žiline vyrieši dva značné problémy

V novej generácii predajní Lidl už dávno nejde len o pohodlné nákupy.

17. sep 2021 o 18:46

ŽILINA. Najväčší diskontný obchodný reťazec v Európe a druhý najväčší na svete avizoval ešte vlani záujem opäť investovať v Žiline. Tentokrát by nová predajňa LIDL mala vyrásť na sídlisku Solinky. Aktivity nemeckej spoločnosti, ktoré už 17 rokov pozitívne ovplyvňujú život aj v našej krajine, by krajskému mestu prinieslo ďalší zaujímavý benefit. Okrem zlepšenia dostupnosti najmä sortimentu základných potravín v mestskej časti, by sa vyriešil aj problém s komplikovanou dopravou.

Na obchod čakajú dlhé roky

Vlastníci nehnuteľností, nachádzajúcich sa v susedstve lokality, kde má vyrásť nový supermarket, zámer investora vítajú.

„Na Bôriku sme do roku 1990 mali dva obchody s potravinami. Tie však v krátkom období zrušili a my už tridsať rokov čakáme na otvorenie novej predajne potravín, najzákladnejšej občianskej vybavenosti pre dané územie,“ píšu vo svojej petícii za podporu výstavby obchodu s potravinami, adresovanej žilinskej radnici, obyvatelia Bôrickej cesty, vrátane ďalších z mestskej časti Bôrik.

Ešte na začiatku roka ich totiž nemilo prekvapil fakt, že u niektorých mestských poslancov plánovaná výstavba nenašla pochopenie.

„Väčšina obyvateľov Bôrika sú starší ľudia, mnohí nešoférujú a čo sa týka nákupov sú odkázaní na pomoc svojich blízkych alebo na dochádzanie do obchodov v iných mestských častiach. A tí, čo majú k dispozícii auto, tak pravidelne zbytočne zahlcujú mestskú dopravu pri zabezpečovaní základných životných potrieb,“ uvádza sa v spomínanej petícii.

Chcú vybudovať predajňu aj okružnú križovatku

Názor na výstavbu novej predajne Lidl zmenili aj ľudia, žijúci v radovej zástavbe v dotknutej lokalite. Tvrdia, že sa zoznámili s celkovým investičným zámerom, vrátane vizualizácie a po objasnení situácie súhlasia s plánmi investora. Ich zverejnenie totiž sprevádzali aj rôzne dezinformácie.

„Boli spojené s predošlým hlasovaním o odpredaji mestského pozemku, potrebného na realizáciu zámeru predajne Lidl a tiež zámeru vybudovať novú okružnú križovatku,“ ozrejmil Peter Gažo, vedúci expanznej kancelárie Logistického centra spoločnosti Lidl v Nemšovej s tým, že pre lepšie predstavenie riešeného zámeru spracovali vizualizáciu predajne a okružnej križovatky a oboznámili s ním vedenie mesta.

„Urobili sme tak aj na základe výsledkov prieskumu záujmu obyvateľov o výstavbu novej predajne, ktorý prebiehal formou ankety od 28. apríla do 2. mája tohto roka. Zaujímal nás názor ľudí na výstavbu novej predajne bez okružnej križovatky alebo vrátane nej. Z prieskumu je jasné, že väčšia väčšina náhodne oslovených ľudí je za výstavbu novej predajne v lokalite Pod hájom, pričom ďalšia časť opýtaných by s výstavbou súhlasila v prípade rekonštrukcie priľahlej priesečnej križovatky na okružnú,“ priblížil Gažo. Zdôraznil, že investor upustil od zámeru riešiť predajňu bez vybudovania križovatky. Zároveň konkretizoval spoluprácu s mestom.

„Lidl v rámci výstavby predajne vybuduje okružnú križovatku na vlastné náklady. Tiež zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie na prepojenia ulíc Obvodová – Oravská cesta pre územné rozhodnutie ktorú odovzdá Mestu Žilina, a zároveň umožní realizáciu prepojenia na časti nadobúdaného pozemku od súkromnej spoločnosti. Zároveň sa Lidl zaviaže, že po právoplatnom stavebnom povolení na prepojenie ulíc Obvodová po Oravskú cestu, uvedenú komunikáciu vybuduje pre mesto Žilina na vlastné náklady. Predbežný rozpočet na vybudovanie uvedenej komunikácie je 240 000,- EUR s DPH." upresnil Peter Gažo.

Aktuálne je na ťahu poslanecký zbor. Investícia, ktorú mnohí Žilinčania vítajú, stojí na odklepnutí predaja pozemku, ktorý je potrebný na vybudovanie okružnej križovatky a dopravného napojenia novej predajne.

Nákupy aj nezištná pomoc

V novej generácii predajní Lidl už dávno nejde len o pohodlné nákupy. Spoločnosť sa významne podieľa na zlepšovaní životného prostredia, podporuje vzdelávanie, zdravotníctvo, buduje moderné ihriská na voľnočasové aktivity a tiež pomáha vážne chorým deťom.

„Záleží nám na životnom prostredí a preto neustále hľadáme spôsoby, ako prispievať k jeho ochrane,“ povedal Peter Gažo a do pozornosti dal niekoľko zaujímavých aktivít spoločnosti Lidl.

„Pri otvorení novej predajne podporujeme základné školy v jej bezprostrednom okolí. Doteraz sme tak prispeli športovými a vzdelávacími pomôckami v hodnote 300-tisíc eur. Za päť rokov sme na Slovensku postavili 50 fantastických a bezpečných detských ihrísk Žihadielok za 4,5 milióna eur. Tiež nám zálež na tom, aby sa potravinová pomoc dostala k ľuďom v núdzi. Preto sme sa rozhodli spustiť najväčšiu a trvalú potravinovú zbierku, ktorá prebieha vo všetkých našich predajniach. V rámci nej každom meste podporujeme miestnu organizáciu. Za necelý rok sme spolu s našimi zákazníkmi poskytli potraviny za viac ako 700-tisíc eur vyše deväťdesiatim organizáciám. Okrem toho všetkým slovenským nemocniciam, umožňujúcim bezplatný pôrod, venujeme život zachraňujúce prístroje. Doposiaľ sme prispeli vyše stovkou prístrojov za vyše 5,5 milióna eur.“

Za zmienku určite stojí aj fakt, že Lidl od roku 2018 pomáha vážne chorým deťom vo veku od troch rokov. Z každého predaného balenia plienok značky Lupilu venuje na tento účel 10 centov.

„Každý týždeň pomôžeme inému dieťatku, pričom pomoc volíme vždy individuálne podľa konkrétnych potrieb. Doteraz sme pomohli vyše 150 deťom sumou viac ako 400-tisíc eur. Vďaka projektu zabezpečujeme špeciálne cvičenia pre malých pacientov, hradíme rôzne pomôcky, lieky, operácie, prispeli sme na auto alebo na špeciálne vycvičeného psíka,“ doplnil Gažo.

Krajinu robia zelenšou

Názov spoločnosti sa skloňuje aj v súvislosti s vysádzaním stromov v našich veľhorách, poznačených kalamitou. Jej zamestnanci sa tejto aktivite venujú už od roku 2012 a aj vďaka zákazníkom už v Lidl lese rastie vyše 1,5 milióna stromčekov.

„Pomôcť tatranským lesom môže doslova každý. Konkrétne kúpou 1,5 l fľaše minerálnej vody Saguaro, z ktorej venujeme 1 cent na kúpu a výsadbu mladých stromčekov,“ dodal Peter Gažo.

Aj projekt na podporu zberu použitých PET fliaš a plechoviek, ktorý beží vo vybraných predajniach na západe Slovenska svedčí o tom, že Lidl skutočne nie je len o nákupoch, ale aj užitočnom vklade do krajšieho života. Veď za necelý rok odovzdali zákazníci v rámci spomínaného projektu takmer 100-tisíc obalov. V Ružinove tak pribudli stovky kríkov.

Nezanedbateľnú pomoc môžu znamenať aj obyčajné mikroténové vrecká, ktoré väčšinou znečisťujú rieky a vodné nádrže. „Aj v tomto smere si uvedomujeme našu zodpovednosť, avšak zmenu dosiahneme iba s podporou našich zákazníkov, ktorí sa môžu pridať k našej snahe, aby vrecká nekončili v našich vodách. Stačí, ak obmedzia ich používanie pri nákupoch. Ak však mikroténové vrecko skutočne potrebujú, v Lidli zaň môžu zaplatiť dobrovoľný poplatok 1 cent. My tento príspevok zdvojnásobíme a výslednú sumu venujeme na čistenie slovenských vôd. Za prvé dva mesiace sa zo slovenských riek a vodných nádrží vyzbieralo viac ako tisíc ton plastov,“ zakončil Peter Gažo.