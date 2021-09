R. Chovanec o baráži: Dvaja členovia SZĽH na hlasovaní chýbali. Doteraz nám to nevysvetlili

Veľký rozhovor s predsedom predstavenstva klubu HK Vlci Žilina pred začiatkom nového súťažného ročníka.

18. sep 2021 o 19:07 Matej Martinčo

ŽILINA. V stredu 22. septembra vstúpia hokejisti Žiliny do sezóny 2021/2022 prvým súťažným duelom. Na svojom ľade privítajú nováčika z Brezna. Pre vlčiu svorku bude nastávajúci ročník tretím v Slovenskej hokejovej lige. O kádri, tréneroch, cieľoch, očkovaní či kongrese SZĽH, na ktorom sa odsúhlasila baráž, sme sa porozprávali s predsedom predstavenstva HK Vlci Žilina Rastislavom Chovancom.

Od neúspešného finále uplynulo päť mesiacov. Počas dlhých týždňov bez súťažných zápasov ste skladali káder na novú sezónu, ale určite ste si stihli aj oddýchnuť. Ako ste strávili spomínaný čas?

- Hneď po sezóne som absolvoval pohovory so všetkými hráčmi a členmi realizačného tímu, na ktorých sme si prebrali príčiny neúspechu a následne spolu s Františkom Skladaným a Stanislavom Škorvánkom sme nastavili priority pri skladaní kádra. Rokovaní s hráčmi som sa už aktívne nezúčastňoval, ale o to viac som sa stretával s firmami a potenciálnymi partnermi. Okrem toho som sa venoval ostatným mojim firmám, ale podarilo sa mi aj na týždeň odísť k moru a zlepšiť môj golfový handicap (úsmev).

Od konca mája sme sa postupne dozvedali mená hráčov na novú sezónu. Ako ste spokojný s vyskladaným kádrom?

- Som spokojný z pohľadu priorít, ktoré sme si dali. Teší ma posilnenie na brankárskom poste, príchod viacerých mladších, perspektívnych hráčov, ako aj pokračovanie skoro všetkých útočníkov. Ak by sa na trhu objavili nejakí zaujímaví hráči, máme ešte priestor na ich doplnenie do nášho mužstva.

V mužstve nájdeme mladších aj starších hráčov, známe tváre aj novicov, a nechýbajú ani odchovanci. Takže taký zaujímavý mix, súhlasíte?

- Súhlasím. Je to však spôsobené viacerými faktormi. Vedeli sme, že budeme musieť omladiť káder, pretože v podmienkach 1. SHL je, že v 50 % zápasov musíme nastúpiť so 7 hráčmi do 23 rokov, pričom dvaja z nich musia byť narodení po 1. januári 1999. Takisto sme cítili potrebu mať viac hráčov, ktorí dokážu hrať tvrdšie. Pri každom jednom hráčovi sme brali do úvahy tzv. pomer cena-výkon, teda či jeho prínos pre mužstvo korešponduje s jeho platovými očakávaniami.

Na začiatku septembra prišiel klub s informáciou, že Jakub Linet s Matejom Macekom požiadali o uvoľnenie. Prekvapil vás ich postoj? Nevedeli sa stotožniť s konkurenčným prostredím?

- Jakubova požiadavka nás zaskočila, pretože sme s ním napevno počítali do zostavy. Našou výhodou je relatívne vyrovnaný káder, takže hociktorý hráč môže hrať v prvom aj štvrtom útoku. Pričom náš štvrtý nie je typická „checking line“, ale práve útok, ktorý môže rozhodovať zápasy. Koniec-koncov, minulý rok bol najproduktívnejší tretí útok. Jakub neprijal túto rolu a ani nepočkal, v akom zložení útokov pôjdeme do sezóny, ale požiadal nás o hosťovanie. Je to stále náš hráč, potrebuje byť v zápasovom rytme a preto sme mu vyhoveli. Verím, že sa z Martina vráti v dobrej forme a pomôže nám na konci sezóny.

Matej Macek mal takisto záujem odísť, pretože sa mu nepáčilo, že sa musí do zostavy prebojovať. U mladého hokejistu to nepovažujem za správne rozhodnutie a už vôbec nie, že hráč pod zmluvou si bude vyberať, ktorého z našich konkurentov by rád posilnil. Chcel by som ho ale pochváliť za jeho prístup na tréningoch, kde naplno pracuje a nakoniec sa teraz situácia vyvinula tak, že kvôli zraneniam viacerých útočníkov bude hrať u nás. Je len na ňom, ako sa svojej šance chopí.

Trénerského kormidla sa ujala dvojica Stanislav Škorvánek – Tomáš Harant. Ako prebiehal proces hľadania kouča? Boli v hre aj iné mená?

- Poviem otvorene, že sme rokovali s viacerými trénermi, ale nakoniec z tých rozhovorov najlepšie vyšiel Stanislav Škorvánek.