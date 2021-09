Po ročnej pauze opäť v klietke. Talent MMA M. Brezovský vie, na čom musí zapracovať

Rodák z Nededze prednedávnom súťažil na Svetovom pohári v Prahe.

22. sep 2021 o 19:07 Matej Martinčo

ŽILINA. Do svetla médií ho vystrelilo šesťsekundové KO, ktoré uštedril Františkovi Drvotovi počas turnaja IAF Streetfighter v druhej polovici júla minulého roka v Prahe. Reč je o 18-ročnom talentovanom MMA bojovníkovi Máriovi Brezovskom, ktorý v prvej polovici septembra absolvoval súťažné zápasy po viac ako roku. Príčinou boli problémy s ramenami.

Mário Brezovský Dátum narodenia: 14.12. 2002 Vek: 18 rokov Výška: 168 cm Váha: 70 kg Bilancia v MMA: 13 výhier – 5 prehier Dvojnásobný šampión v Mammal lige: držiteľ opaskov v kategóriách do 63 a 67 kilogramov

Konkrétne išlo o Svetový pohár IMMAF, kde sa stretla amatérska svetová špička zmiešaných bojových umení. Na turnaji v Prahe sa ako jeden z reprezentantov Slovenska predstavil aj rodák z Nededze. Na súťaži, ktorá trvala v hlavnom meste Česka štyri dni, súťažil v juniorskej kategórii. Aby mohol na zápasy nastúpiť, musel splniť váhový limit. Zvyčajne majú pretekári toleranciu 0,5 kg až 1 kg. Teraz však museli vážiť presne.

„Musel som mať 65,8 kilogramu alebo menej. Ak by mal pretekár len pár gramov navyše, nemohol nastúpiť. Pred druhým zápasom som musel o šiestej ráno odvodniť pol kila. Nebolo mi všetko jedno a bál som sa, či sa vôbec zmestím do požadovaného limitu, keďže som mal na to málo času,“ povedal nám Mário Brezovský.

“ Viem sa naladiť dobrou hudbou. Už odmalička mám rád drum and bass. „ Mário Brezovský

Zápasy vo svojej kategórii absolvoval už doobeda. Podľa jeho slov takto skoro zápasiť nebol zvyknutý. „Bolo to pre mňa niečo nové. Nemalo to na mňa vplyv v tom zmysle, že by som bol slabší a podobne,“ povedal a následne popísal, ako vyzeral jeho deň predtým, než sa postavil do ringu. „O šiestej som vstával a o hodinu neskôr sa vážilo. Bola tam „plnka“, naozaj veľa pretekárov. V prvý deň som čakal v rade viac ako hodinu. Po váhe som išiel na raňajky a potom už prišiel na rad zápas.“

Rituál, ktorý by vždy dodržiaval pred vlastnými zápasmi, nemá. „Viem sa však naladiť dobrou hudbou. Už odmalička mám rád drum and bass, ale nič vyhrotené. Na to však nebolo veľa času. Trochu som si jej pustil počas tejpovania,“ vravel s tým, že dôležité je sa dobre nastaviť najmä v hlave.

Armbarom zakončené víťazstvo

V stredu 8. septembra sa v osemfinále postavil proti Grékovi Georgiosovi Theodoropoulosovi. Išlo o postojára a skôr boxera.