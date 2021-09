Bytča červená, Žilina oranžová. Obyvatelia pocítia prvé obmedzenia

Epidemiologická situácia v regióne má nagtívny trend.

13. sep 2021 o 6:14 Branislav Koscelník

Po týždňoch stability a vychutnávanie si leta bez obmedzení sa epidemiologická situácia začína rýchlo zhoršovať aj v žilinskom regióne. Okres Bytča od pondelka svieti v COVID automate na červeno. Patrí tak do skupiny prvých okresov, ktoré hygienici zaradili do prvého stupňa ohrozenia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte minulý týždeň zachránil okres Bytča od červeného stupňa zásah regionálneho hygienika. V tomto týždni sa výsledky zhoršili natoľko, že na to musel automat zareagovať.

„V okrese Bytča došlo k zvýšeniu počtu prípadov. Sedemdňová incidencia stúpla (34. - 35. kal. týždeň) z 55 prípadov na 100-tisíc obyvateľov na vyše 100 prípadov na 100-tisíc obyvateľov, čím sa okres Bytča zaradil medzi tri najhoršie okresy na Slovensku spolu so Skalicou a Rožňavou,“ objasnil situáciu riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline Martin Kapasný.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Žilina má najkrajší park na Slovensku Čítajte

Doplnil, že vírus sa šíri najmä v rodinách, no zaznamenané boli aj prenosy v priemyselných podnikoch. Situáciu ešte zhoršuje nízka miera zaočkovanosti, ktorá je spolu s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto najnižšia v kraji.

Citeľné obmedzenia

Už v tomto týždni pocítia neočkovaní ľudia bez testu prvé výraznejšie obmedzenia. V červenej fáze sú pre neočkovaných, netestovaných a tých, čo neprekonali covid, zakázané terasy aj interiéry reštaurácií. Bez potvrdenia o očkovaní, alebo bez testu sa hostia nebudú môcť ubytovať v hoteli či penzióne, nedostanú sa do fitness centra, kúpaliska a wellness. S obmedzeniami treba rátať v obchodoch i na bohoslužbách.

Podľa nového pravidla, že susedné okresy môžu byť len o jeden stupeň v lepšej fáze, tak Bytča stiahla do oranžového aj susedné okresy. I bez toho by zrejme Žilina prešla do fázy ostražitosti, pretože sa situácia v okrese podľa Martina Kapasného zhoršila.

„Pri PCR testovaní v 33. kalendárnom týždni bolo zistených 15 prípadov, v 35. týždni 16 prípadov a v 35. týždni 57 prípadov. Pri zachovaní tohto trendu je pravdepodobný prechod do červenej fázy v priebehu jedného až dvoch týždňov,“ naznačil negatívnu vyhliadku.

Oranžová v COVID semafore začína robiť starosti organizátorom podujatí. Vo Svederníku chceli v sobotu 20. septembra oslavovať výročie obce. Starosta Roman Lisický sa však rozhodol podujatie presunúť na budúci rok. „Bolo by to veľké riziko zorganizovať podujatie, pri ktorom nevieme, koľko ľudí naň príde. Od začiatku sme boli nastavení tak, že oslavy pripravíme len v prípade zelenej fázy,“ priznal starosta Svederníka.

Očkovanie chráni

V žilinskom okrese je aktuálne zaočkovaných 47 percent obyvateľov a patrí do skupiny najlepšie zaočkovaných okresov. Zaočkovanosť v najohrozenejšej skupine nad 50 rokov je 62 percent. Okres Bytča hlási 39-percentnú zaočkovanosť, päťdesiatnici a starší sú zaočkovaní na 53-percent.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Unikátne fotografie z interiéru cukrárne v lietadle v Žiline. Takto chutil zákusok pred vyše polstoročím Čítajte

Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva až 91 percent hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 nie je proti novému koronavírusu zaočkovaných alebo zaočkovaných iba jednou dávkou vakcíny.

"Len deväť percent z hospitalizovaných tvoria plne zaočkované osoby. Ich priemerný vek je 67 rokov," priblížil rezort zdravotníctva.