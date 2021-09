Trápenie Tepličky nemá konca. Stráňavy aj Rosina pri výhrach strelili 3 góly

Komentáre k zápasom 7. kola III. a IV. ligy.

13. sep 2021 o 8:16 Matej Martinčo

Zápasmi 7. kola pokračovala cez víkend III. a IV. liga. V Bánovej rozhodol o víťazovi jediný gól - domáci Mráz premenil na konci prvého polčasu pokutový kop.

Vo štvrtej lige hrali doma Stráňavy a Teplička nad Váhom. Vo výbornom stretnutí zdolal Baník Bobrov 3:2, keď o víťazstve mužstva spod Polomu rozhodol desať minút pred koncom mladík Ondrej Mišák. Trápenie prežívajú v Tepličke. Futbalisti OFK nevyhrali už štvrtý zápas v rade. Tretiu prehru z posledných štyroch meraní síl si trochu prekvapujúco pripísali na svoje konto na domácom ihrisku s Diviakmi. Tie pred týmto súbojom ešte nevyhrali.

Po zlom vstupe do súťaže sa darí Rosine, ktorá vyhrala tretíkrát v rade. Zverenci Tomáša Bolibrucha uspeli v Turzovke pomerom 3:1.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Kapitán ŠK Gbeľany M. Jadroň: Každé kolo „lepíme“ zostavu, stále nám niekto vypadne Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

III. liga Stred

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MFK Žarnovica 3:1 (1:0)

Góly: 7. a 71. B. Macura, 47. M. Jarabica – 86. V. Vasylynets. ŽK: M. Šmatlák (Žarnovica). ČK: 54. Š. Beňo. Rozhodoval Šottník, 80 divákov.

DOMÁCI: Š. Beňo – D. Marčan, L. Ďuratný, D. Hunčík, M. Milo, K. Švancar (57. P. Lastovica), M. Gašper, K. Koleno (74. B. Kopásek), B. Macura (81. M. Podolak), T. Ševčík, M. Jarabica.

HOSTIA: A. Arpáš – M. Cehula, M. Vlčko (46. M. Šmatlák), V. Vasylynets, M. Natanael Matušek, D. Vozár, J. Sainz – Aja Sancho (63. N. Milošević), M. Výbošťok, F. Mastiš, V. Hanchych, F. Škrteľ (58. A. Javro.

Domáci začali aktívne, na súpera vyleteli od prvej minúty. Žarnovica sa zamerala skôr na defenzívu s prechodom do rýchlych protiútokov. V 7. minúte, z prvej šance šli domáci do vedenia, keď sa presne trafil tradičný autor gólov Branislav Macura – 1:0. Zápas mohlo Krásno rozhodnúť už do konca prvého polčasu, no doslova zmárnili štyri vyložené šance.

V úvode druhého polčasu skórovali domáci po rohovom kope, keď vytúžený cieľ konečne našlo zakončenie Mariána Jarabicu – 2:0. V 57. minúte musel domáci brankár Beňo loptu zachytiť rukou pred pokutovým územím a zabránil tak za cenu červenej karty istému gólu. Domáci aj v oslabení pridali tretí gól, keď druhýkrát prekonal Arpáša Braňo Macura – 3:0. Žarnovica v 85. minúte len skorigovala stav zápasu, keď sa sám pred bránkou ocitol Vasylynets a pohotovo zakončil – 3:1.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Tabak sa stále trápi. Najlepším strelcom Kotešovej je 20-ročný Játy: Musím zlepšiť kondičku Čítajte

V uzamknutej časti sa dozviete: - podrobné priebehy zápasov Bánová - Podkonice, Fiľakovo - Čadca, Stráňavy - Bobrov, Teplička nad Váhom - Diviaky, Turzovka - Rosina, Kysucké Nové Mesto - Makov, Bešeňová - Staškov - zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľky - ako padli góly v jednotlivých zápasoch - čo robilo Stráňavám proti Bobrovu problémy - chyba ktorého hráča Stráňav predchádzala gólu na 1:1 - ktorý hráč Stráňav za stavu 2:2 trafil brvno - čo využila Rosina na dvojgólové vedenie

TJ Jednota Bánová – FK Podkonice 1:0 (1:0)

Gól: 44. J. Mráz (z 11m). ŽK: J. Mráz, M. Šoška, S. Lazar – A. Kostúr, M. Rajčok, D. Selecký, P. Gábriš. Rozhodoval Plavecký, 150 divákov.

DOMÁCI: P. Kosa – J. Mráz, B. Ďurana, S. Bičan (82. M. Šoška), A. Majštiník, M. Hrošovský, M. Kubena, S. Lazar, Š. Káčer, D. Kothaj (15. J. Cisárik), Y. Nishi.

HOSTIA: P. Gábriš – M. Rajčok, M. Turňa, T. Mihálik, T. Martinec, M. Kubina, D. Selecký, T. Koreň (83. J. Kostúrik), M. Baliak, A. Čilík (46. P. Solivajs, 68. P. Lašút), A. Kostúr.

V Bánovej sa stretli tímy, ktoré mali v tabuľke rovnaký počet bodov. V prvom polčase si mužstvá veľa šancí nevytvorili.