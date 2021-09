Tabak sa stále trápi. Najlepším strelcom Kotešovej je 20-ročný Játy: Musím zlepšiť kondičku

Včerajší zápas 7. kola V. ligy medzi Gbeľanmi a Kotešovou sa skončil remízou 1:1.

12. sep 2021 o 9:08 Matej Martinčo

GBEĽANY. Vo včerajšej predohrávke 7. kola piatej ligy sa proti sebe postavili mužstvá Gbelian a Kotešovej. Na šance bohatý zápas však priniesol gólovú radosť len dvakrát, raz na každej strane. Vo 4. minúte premenil na domácej strane Marek Belaník pokutový kop a o polhodinu neskôr stanovil konečný rezultát po peknej kombinácii dvojice Tabak-Krajči Jozef Játy.

Dnes večer vám na našom webe prinesieme rozhovor s kapitánom ŠK Gbeľany Michalom Jadroňom.

Kotešová mala do súťaže výborný vstup. Momentálne však nevyhrala už tretí zápas po sebe. Po prehrách vo Varíne a s Čiernym prišla teraz remíza v Gbeľanoch. Podľa trénera hostí Mateja Mozolíka s prívlastkom zaslúžená. „V prvom polčase boli domáci lepší, hlavne čo sa týka vypracovaných šancí. Môžeme byť spokojní, že to bolo len 1:1. Opečiatkovali brvno a náš brankár chytil čistý gól. No a v druhom dejstve sme zase na šance boli lepší my. Bohužiaľ, Tabak dva či tri nájazdy nepremenil,“ znelo jeho hodnotenie.

7. kolom napísala piata liga v jesennej časti svoju polovicu. Po sľubnom štarte je v Kotešovej cítiť menšie sklamanie. „Mysleli sme si, že budeme na tom lepšie. Trošku sa herne aj výsledkovo trápime. Pred nami je druhá polovica a verím, že výkony sa zlepšia,“ povedal Mozolík.

V uzamknutej časti sa dozviete: - čo povedal tréner Kotešovej Matej Mozolík na margo koncovky svojho mužstva - čo povedal na adresu strelca gólu 20-ročného Jozefa Játyho - ako okomentoval pokračujúce gólové suchoty Jakuba Tabaka - ako zhodnotil zápas Jozef Játy - ako videl svoj presný zásah - čo povedal na margo toho, že sa stal najlepším strelcom mužstva - čo vravel na adresu spoluhráča z útoku Jakuba Tabaka - čo si želá po osobnej a čo po tímovej stránke do druhej polovice jesene

Aj v zápase v Gbeľanoch sme sa presvedčili, že Kotešová nemá problém s vypracovaním šancí. Horšie je však ich premieňanie.