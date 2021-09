V žilinskej Fakultnej nemocnici platí zákaz návštev

Žilina smeruje do červenej fázy.

11. sep 2021 o 6:10 Branislav Koscelník

ŽILINA. Po týždňoch stability sa epidemiologická situácia začína rýchlo zhoršovať aj v žilinskom regióne.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline platí od dnes zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Dôvodom je nárast pacientov s ochorením COVID-19.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Cieľom je čo najviac ochrániť pacientov a personál pred ďalším šírením ochorenia COVID-19 v priestoroch zdravotníckeho zariadenia. Sprevádzajúca osoba pri pôrodoch je bez zmeny naďalej povolená v rámci platných pravidiel (antigénový test a ochranné pomôcky vyššieho stupňa - respirátor)," informovala nemocnica na sociálnej sieti.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Žilina má najkrajší park na Slovensku Čítajte

Okres Bytča bude od pondelka svietiť v COVID automate na červeno. Patrí tak do skupiny prvých okresov, ktoré hygienici zaradili do prvého stupňa ohrozenia.

„V okrese Bytča došlo k zvýšeniu počtu prípadov. Sedemdňová incidencia stúpla (34. - 35. kal. týždeň) z 55 prípadov na 100-tisíc obyvateľov na vyše 100 prípadov na 100-tisíc obyvateľov, čím sa okres Bytča zaradil medzi tri najhoršie okresy na Slovensku spolu so Skalicou a Rožňavou,“ objasnil situáciu riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline Martin Kapasný.

Doplnil, že vírus sa šíri najmä v rodinách, no zaznamenané boli aj prenosy v priemyselných podnikoch. Situáciu ešte zhoršuje nízka miera zaočkovanosti, ktorá je spolu s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto najnižšia v kraji.

Už v budúcom týždni pocítia neočkovaní ľudia bez testu prvé výraznejšie obmedzenia. V červenej fáze sú pre neočkovaných, netestovaných a tých, čo neprekonali covid, zakázané terasy aj interiéry reštaurácií.

Bez potvrdenia o očkovaní, alebo bez testu sa hostia nebudú môcť ubytovať v hoteli či penzióne, nedostanú sa do fitness centra, kúpaliska a wellness. S obmedzeniami treba rátať v obchodoch i na bohoslužbách.

Podľa nového pravidla, že susedné okresy môžu byť len o jeden stupeň v lepšej fáze, tak Bytča stiahla do oranžového aj susedné okresy. I bez toho by zrejme Žilina prešla do fázy ostražitosti, pretože sa situácia v okrese podľa Martina Kapasného zhoršila.

„Pri PCR testovaní v 33. kalendárnom týždni bolo zistených 15 prípadov, v 35. týždni 16 prípadov a v 35. týždni 57 prípadov. Pri zachovaní tohto trendu je pravdepodobný prechod do červenej fázy v priebehu jedného až dvoch týždňov,“ naznačil negatívnu vyhliadku.