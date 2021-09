UNIZA na poprednej pozícii v zahraničnom hodnotení

V rebríčku je celkovo zoradených 1 662 univerzít.

8. sep 2021 o 17:23

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa umiestnila na 1. zdieľanej pozícii z pomedzi slovenských univerzít v THE World University Rankings 2022. V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít sa UNIZA umiestnila medzi troma najlepšími univerzitami na Slovensku.

Rebríček univerzít THE zahŕňa viac ako 1 600 univerzít z 99 krajín a teritórií, a tým sa zaraďuje medzi najrozsiahlejšie hodnotenia univerzít. Rankingový systém THE používa 13 ukazovateľov, na základe ktorých sú univerzity hodnotené v oblasti výučby, výskumu, medzinárodného pohľadu a transferu znalostí do praxe. UNIZA sa umiestnila na pozícii 1 001 – 1 200 svetového rebríčka.

Tohtoročný rebríček analyzoval viac ako 108 miliónov citácií z viac ako 14,4 milióna výskumných publikácií a zahŕňal odpovede na prieskumy od takmer 22 000 vedcov z celého sveta.

V rebríčku je celkovo zoradených 1 662 univerzít. Ďalších 452 univerzít je uvedených so statusom „reportér“, čo znamená, že poskytli údaje, ale nesplnili stanovené kritériá oprávnenosti na získanie hodnosti. UNIZA sa umiestnila na 1. zdieľanej pozícii v THE World University Rankings 2022 spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Tento britský rebríček patrí do trojky najstarších rebríčkov: ARWU (Šanghajský rebríček), QS World University Ranking (QS) a Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) a jeho súčastí. Ich hlavným cieľom je vytvoriť poradie najprestížnejších vysokých škôl. „Umiestnenie v medzinárodnom rebríčku nám otvára dvere pri rozvoji medzinárodnej spolupráce a je dôležité aj z hľadiska výberu univerzity z pohľadu zahraničných študentov a akademických pracovníkov,“ doplnil Jozef Jandačka, rektor UNIZA.