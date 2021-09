Vlci stratili vedenie 2:0 a prehrali. Mikula: Prestaneme hrať a robíme si, čo chceme

Sľubne rozbehnutý zápas nedotiahli žilinskí hokejisti do víťazného konca.

8. sep 2021 o 19:09 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí hokejisti majú za sebou prvý zápas v Slovenskom pohári. Zverenci Stanislava Škorvánka začali stretnutie proti Spišskej Novej Vsi výborne, už v piatej minúte vyhrávali 2:0. O osude duelu rozhodla druhá časť, kedy v priebehu necelej osem a pol minúty lovil gólman Stanislav Škorvánek puk zo svojej siete až trikrát.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vlci Žilina – HK Spišská Nová Ves 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) Góly a asistencie: 2. Safaraleev (Hlinka, Cíger), 6. Mikula (Drtina, Zahradník) – 30. Ščurko (Černý), 38. Ščurko, 39. Černý (Novák). Vylúčenia: 8-6. Rozhodovali: Čahoj, Štefik, Durmis, Ševčík, 115 divákov. VLCI ŽILINA: Škorvánek – Hřebíček, Sloboda, Hlinka, Cíger, Petráš – Drtina, Nahálka, Safaraleev, Šmida, Koyš – Petran, Kocúr, Mikula, Rehák, Zahradník – Pišoja, Myšiak, Lopušan, Markovič, Jakubík. HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Melicherčík – Romaňák, Ordzovenský, Štrauch, Halama, Rapáč B. – Grec, Chovan, Džugan, Černý, Novák – Petrek, Tomala, Olejník.

Najväčšie šance na vyrovnanie v záverečnej časti mali Koyš s Rehákom, ale neuspeli. Na tlačovej konferencii dostal ako prvý slovo asistent hlavného trénera Miroslava Mosnára Róbert Spišák „Zápas sa nezačal vyvíjať v náš prospech, úvod nám absolútne nevyšiel. Zbytočné fauly súper využil na góly v početnej výhode. V prvej tretine sme ťahali za kratší koniec. Od polovice stretnutia sme hrali s inou energiou. Pozitívom je, že sme dokázali otočiť nepriaznivý stav. V tretej tretine sme sa snažili o kontrolu hry a to sa nám podarilo,“ povedal.

V uzamknutej časti sa dozviete: - čo podľa trénera Žiliny chýbalo jeho zverencom v koncovke - čo povedal na margo presiloviek a oslaboviek - hodnotenie zápasu od strelca druhého gólu Ondreja Mikulu - čo povedal v šatni po prvej tretine - čo sa podľa neho nemôže stávať - na čom treba podľa neho zapracovať

Podľa Škorvánka hráči nezmyselne faulovali

Podľa domáceho kouča Stanislava Škorvánka videli prítomní diváci kvalitný zápas. „S kolegom súhlasím, úvod zápasu sme mali lepší. Využité presilovky nám vliali entuziazmus do žíl. Prvá tretina bola v poriadku. Zápas sme si prehrali v druhej časti v hlavách aj v nohách. Nezmyselne sme faulovali, to by sa nám nemalo stávať,“ povedal s tým, že súper dokázal tieto chyby potrestať.

“ Zápas sme si prehrali v druhej časti v hlavách aj v nohách. „ Stanislav Škorvánek

V tretej tretine sa Vlci snažili s výsledkom niečo urobiť, aj si vypracovali šance, ale: