Festival Allegretto Žilina bude! V septembrovom termíne

Počas šiestich koncertných večerov vystúpi dvanásť interpretov.

8. sep 2021 o 8:10

Jubilejný tridsiaty ročník stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina, ktorý sa uskutoční 20. – 25. septembra 2021 v Dome umenia Fatra, sprostredkuje žilinskému publiku opäť výnimočný umelecký zážitok z vybraných diel klasickej hudby.

Tento rok sa festival kvôli pandemickej situácii presunul z tradičného aprílového termínu na septembrový a vyznačuje sa aj jedinečným komornejším programom, ktorý dáva výrazný priestor mladým umelcom zo Slovenska.

Počas šiestich koncertných večerov vystúpi dvanásť interpretov zo šiestich krajín (Kanada, Brazília, Chorvátsko, Moldavsko, Česká republika a Slovensko), z hosťujúcich telies Kukal Quartet, súbor pre starú hudbu Musica aeterna, Le petit Concert d'Apollon a domáci Štátny komorný orchester Žilina.

Návštevníci festivalu majú možnosť zažiť týždeň nabitý excelentnými výkonmi zahraničných, ale aj mladých svetových slovenských umelcov a umelkýň. Ich kariéra sa síce len začína, no všetci sú držiteľmi ocenení z najznámejších interpretačných súťaží a už teraz patria medzi najlepších sólistov na súčasnej hudobnej scéne.

Na otváracom koncerte festivalu (20.9.) vystúpi pod taktovkou slovenského dirigenta Marca Vlasáka, ktorý je držiteľom prvej ceny na medzinárodnej dirigentskej súťaži „Nino Rota“ v talianskej Matere, domáci Štátny komorný orchester Žilina a dvadsaťročný brilantný klavirista zo Žiliny, Pavol Praženica. Program koncertu začne svetovou premiérou skladby jubilujúceho skladateľa ruského pôvodu žijúceho na Slovensku, Jevgenija Iršaia Walking with Mahler a bude pokračovať klavírnym koncertom C. Saint-Saënsa a 4. Symfóniou A. Honeggera.

Pavol Praženica

Utorokový koncert (21.9.) je venovaný českému Kukal Quartet (E. Kukalová, K. Lešková, V. Vlček, Š. Truszka), ktoré bolo založené len minulý rok a už sa pýši čerstvým titulom laureáta prestížnej medzinárodnej súťaže Pražská jar 2021. Štyria mladí umelci sa navzájom inšpirujú skúsenosťami, ktoré získavajú na hudobných univerzitách vo Viedni, Salzburgu, Prahe a Varšave. Výnimočný program je postavený na kvartetách J. L. Bellu, L. Janáčka a F. Mendelssohna-Bartholdyho.

V stredu (22.9.) vystúpi čembalistka a rodáčka zo Žiliny, ktorá aktuálne študuje a pôsobí v Nemecku, Ľubica Paurová. Ľubici bolo počas posledných rokov udelených niekoľko medzinárodných ocenení ako sólistke, ale aj ako hráčke v komornom zoskupení. Rolu sólistky i hráčky basso continuo predstaví s renomovaným domácim súborom pre starú hudbu Musica aeterna pod umeleckým vedením huslistu Petra Zajíčka. Program je zostavený z diel J. S. Bacha a jeho synov, menovite C. P. E. Bacha, J. Ch. F. Bacha a J. Ch. Bacha.

Vo štvrtok (23.9.) sa koncertná sála v Dome umenia Fatra rozozvučí speváckym umením chorvátskeho kontratenoristu Franka Klisovića, ktorý pred pár mesiacmi získal druhé miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikulaša SchneideraTrnavského a tiež cenu za najkrajšie interpretovanú pieseň Ružičky, ktorú predstaví aj žilinskému publiku. Spolu s ním vystúpi mladý chorvátsky violončelista Roko Silić a klaviristka moldavského pôvodu, Julia Gubajdullina. Publikum si bude môcť vypočuť piesne od skladateľov ako J. Brahms, S. V. Rachmaninov, F. P. Tosti, H. Duparc, M. Schneider-Trnavský a G. Rossini.

Frank Klisović

Predposledný deň festivalu (24.9.) sa návštevníci môžu tešiť na ďalší jedinečný koncert starej hudby na ktorom zahrá komorná verzia holandského súboru Le concert d'Apollon, Le petit Concert d'Apollon (R. Kubínová - flauto traverso, E. Dupont - husle, E. J. Buttar - viola da gamba a J. Rival - čembalo). Spolu s mladou českou sopranistkou Markétou Klaudovou, laureátkou prestížnej speváckej súťaže Cesti Competition v Innsbrucku, predstavia historicky poučenú interpretáciou diel z kráľovských dvorov skladateľov M. Marais, M. Pignolet de Montéclair, J. Morel, J. P. Rameau, J. M. Leclair a A. Vivaldi.

Allegretto Žilina sa so svojimi návštevníkmi rozlúči záverečným orchestrálnym koncertom (25.9.), ktorý bude slávnostným vyvrcholením celého festivalu. Dirigentskej taktovky sa ujme nádejný český dirigent František Macek, absolvent Royal College of Music v Štokholme. V spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina odohrajú Nyári Este (Letný večer) Z. Kodályho. Následne sa predstaví slovenský etablovaný klarinetista žijúci vo Francúzsku, Martin Adámek. Martin minulý rok nahral svoj debutový album s názvom Unity a v Žiline odohrá Klarinetový koncert C. Nielsena. Záver bude patriť meditatívnemu violončelovému koncertu Presence od uznávaného súčasného lotyšského skladateľa P. Vasksa. Tohto diela sa zhostí úspešná slovenská violončelistka pôsobiaca vo Švajčiarsku, ktorá kedysi navštevovala Allegretto ešte ako študentka žilinského konzervatória, Kristína Chalmovská.

Kristína Chalmovská

Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum - štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a mestom Žilina. Viac informácií o programe na www.allegretto.sk.