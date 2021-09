Odborníčka o zalievaní stromov na Solinkách: Neriešenie problému by mohlo spôsobiť zhoršenie celej situácie

Reakcia na článok "Arborista o stromoch na Solinkách: Úspešnosť výsadby je ešte skoro hodnotiť".

7. sep 2021 o 5:19

Debata okolo výsadby dvestopäťdesiatich stromov, ktoré na prelome júna a júla vysadili po výmene parovodu na sídlisku Solinky, stále neutícha.

V článku "Arborista o stromoch na Solinkách: Úspešnosť výsadby je ešte skoro hodnotiť" sme pred nedávnom priniesli pohľad arboristu na ich starostlivosť.

Mestský poslanec Peter Cibulka poskytol aj pohľad iného odborníka. Sám tvrdí, že presadil výsadbu 250 stromov na Solinkách, pretože po výmene parovodu sa nikto iný nezaujímal o vyrúbané alebo poškodené stromy.

"Stálo od začiatku veľa úsilia presadiť to cez súčasné vedenie mesta. Veľmi mi na tomto projekte záleží a urobím všetko preto, aby mali stromy čo najlepšie podmienky a vydržali. Preto moja aktivita počas rekordných horúčav, ktorá smerovala ku polievaniu stromov na sídlisku nebola „politicky motivovaná“, ako bolo naznačené v predchádzajúcom článku, ale výsostne praktická. A bude taká aj naďalej," podotkol Cibulka.

Stanovisko odborníka:

„Podľa arboristického štandardu č. 4, ktorým sa riadi povýsadbová starostlivosť je dané, že frekvencia zavlažovania je podmienená priebehom počasia a pri zavlažovaní stromov sa musí prevlhčiť celý profil výsadbovej jamy. Zálievku je z tohto dôvodu nutné prispôsobiť konkrétnemu charakteru stanovišťa¹ a aktuálnemu priebehu počasia, aby bol štandard dodržaný. Jún 2021 bol v porovnaní s rokmi 1981 – 2010 teplotne mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý), súčasne sa zaradil medzi najsuchšie júny histórie extrémne dlhým trvaním slnečného svitu (zdroj údajov: https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1140). Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v júni 2021 bolo na stanici Dolný Hričov oproti normálu (stav 1981-2010) + 3,8 °C, maximálna denná teplota 33-35,9 °C a mesačný úhrn atmosférických zrážok v júni 2021 bol 19,8 mm, čo predstavuje 22% normálneho úhrnu (v porovnaní k 1981-2010). Ide teda o veľmi suchý, zrážkovo silno podnormálny stav. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v júli 2021 bola oproti normálu + 3,4 °C, čo predstavuje opäť mimoriadne teplý, mimoriadne nadmornálny stav oproti referenčnému priebehu. Mesačný úhrn atmosférických zrážok v júli 2021 bol už normálny vďaka búrkovej činnosti, 74,7 mm. ² (zdroj údajov: https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1154). Kvôli mimoriadne extrémnemu priebehu letného počasia teda nepostačovala ani štandardom udávaná frekvencia zalievania v intervale 7-14 dní, pretože je viazaná na normálny priebeh počasia!

Pre situáciu okolo výsadby stromov na Solinkách v lete 2021 je dôležitý aj rizikový termín výsadby, ktorý prebehol v prvej etape začiatkom júna a v druhej v priebehu júla. Sadenice mali koreňový bal, ktorý im čiastočne pomáhal prekonať povýsadbový šok, ale priebeh počasia vo veľkom rozsahu negatívne ovplyvnil samotné stanovištné podmienky, okrem extrémne vysokých teplôt, deficit zásoby vody v povrchovej vrstve pôdy na danej lokalite bol už krátko po výsadbe prvej etapy 20 až 60 mm, čo predstavuje výnimočné sucho (zdroj https://www.intersucho.sk/sk/mapy/intenzita-sucha/20-jun-2021/?pageimage=imageSmall&mapcountry=sk), preto stromy potrebovali v tomto období „nadštandardné“ zalievanie.

Je nesporné, v súlade s vyjadrením arboristu F. Koptáka v článku, že „novovysadené stromy museli v rámci extrémnych horúčav toto leto utrpieť stres“. Tomuto stavu a ohrozeniu prežitia sadeníc vyschnutím sa však dalo predísť zabezpečením riadnej povýsadbovej starostlivosti, ktorou nemožno považovať jedno zmluvné zaliatie pri výsadbe (doplnené obstarávateľovým druhým nad rámec zmluvy). Nákup zavlažovacích vakov bolo správne rozhodnutie, Mesto však nezabezpečilo vzhľadom na priebeh počasia ich dostatočné napĺňanie a takisto nie všetky novovysadené stromy boli vakom zabezpečené. Hydrovaky mali byť podľa inštrukcií výrobcu pri suchom počasí naplnené každý tretí deň! Minimálna závlahová dávka je v tomto prípade pre jeden strom 60 l, vak pri úplnom naplnení mohol túto zabezpečiť, výrobca deklaruje 50-75 l dodanej vody počas 8 hodín. Frekvencia napĺňania nebola dodržaná, pôda pritom nebola kvôli extrémnym teplotám a výparu a absencii výrazných zrážok v júni prirodzene dotovaná dažďom, aby sa prevlhčila až do hĺbky celého koreňového priestoru. Štandardné by bolo zmluvne zabezpečiť od obstarávateľa výsadbových prác starostlivosť až do odoznenia povýsadbového šoku, teda min. 2 roky. Alebo ich zabezpečiť iným dodávateľom. Extrémne podmienky a vývoj klímy v budúcnosti by pritom predpokladal, kvôli zabezpečeniu dobrého predpokladu prežitia a zároveň wellnessu drevín, predĺžiť toto obdobie až na 5 rokov.“

Sadenie druhej etapy výsadbového materiálu v priebehu júla - počas najteplejšieho mesiaca, v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska - takisto vyžaduje mimoriadne nadnormálnu zálievku v porovnaní s normálnym priebehom počasia.

Z uvedených dôvodov bola opodstatnená obava z bezprostredného alebo postupného úhynu novovysadených stromov z dôvodu nedostatku pôdnej vlahy a extrémne vysokým teplotám. Neriešenie, odkladanie a bagatelizovanie tohto problému by mohlo spôsobiť zhoršenie celej situácie!

Květa Kicková, botanička a podpredsedníčka OZ Žilina Zelené mesto