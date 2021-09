Znovuzrodenie Višňového, v Rajci sa hnevajú na rozhodcu. Polčas hrôzy pre Strečno a Varín

Komentáre k zápasom 6. kola V. ligy.

6. sep 2021 o 19:07 Matej Martinčo

V piatej lige nebola ani v 6. kole núdza o zaujímavé výsledky. Až štyria zástupcovia žilinského regiónu vyšli proti kysuckým mužstvám gólovo naprázdno - Bitarová, Strečno a Varín vonku, Kotešová zase doma. Keby sme to chceli preniesť do konečného skóre, bolo by to 0:13!

Jediné kysucké mužstvo, ktoré okúsilo chuť prehry, bola Vysoká nad Kysucou. Na jej pôde uspelo najtesnejším rozdielom Višňové, ktoré hrá v porovnaní so začiatkom súťaže ako vymenené. Zverenci Dušana Paura zvíťazili už tretíkrát v rade a v tabuľke sa vyšvihli na štvrté miesto.

Po dobrom vstupe do súťaže klesol na úplné dno Rajec, ktorý prehral tretí raz za sebou. V domácom stretnutí s Predmierom videl pred uplynutím hodiny hry domáci gólman Maximilián Rybár červenú kartu. Ťažké srdce na hlavného rozhodcu Milana Žideka mal po konečnom hvizde domáci tréner Zdenko Šustek, podľa ktorého mali domáci zahrávať minimálne dva pokutové kopy.

Ťahák kola sa hral v Belej, kam pricestovali Gbeľany. Aj keď mali hostia viac z hry, na horúcej pôde sa im bodovať nepodarilo a vo vyrovnanej tabuľke sa zošuchli do dolnej polovice. Naopak Belá sa týmto víťazstvom dostala na jej čelo.

V. liga skupina A - 6. kolo

ŠK Belá – ŠK Gbeľany 2:1 (1:1)

Góly: 2. M. Špirka, 76. P. Mintách – 34. T. Kašjak. ŽK: J. Kačáni, P. Mintách, J. Žingora – M. Šupej, F. Novosad, M. Gašper, Martin Belaník. Rozhodoval Batiz, 155 divákov.

DOMÁCI: A. Tichák – K. Krška, M. Špirka, T. Laščiak, J. Žingora, D. Švec, J. Špirka, J. Kačáni, P. Mintách (90. D. Chovanec), M. Macho (77. M. Mihalčatin), Ľ. Franek (69. P. Vrábel).

HOSTIA: J. Kasman – J. Jadroň, M. Jadroň, M. Šupej, F. Novosad (77. L. Kováčik), A. Halaji, T. Kašjak, Martin Belaník, M. Gašper (84. M. Gajdošík), M. Kabašta (75. F. Gašperík), P. Melo (46. M. Miček).

V derby zápase padol rýchly úvodný gól. Už v 2. minúte sa z priameho kopu krásne trafil do horného rohu brány M. Špirka. Gbeľany boli aktívnejšie a mali viac z hry. Domáci sa skôr spoliehali na nakopávané lopty. Za svoju aktivitu boli hostia odmenení v 34. minúte – po dlhej lopte za obranu na kraj ihriska a spätnej prihrávke do šestnástky sa presadil Kašjak. Ten prekonal Ticháka peknou strelou od brvna.