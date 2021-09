MARŠOVÁ - RAŠOV: Blúdenie v kukurici môže byť zábava

Za atrakciou stojí miestny farrmár.

5. sep 2021 o 7:54 Maxim Mičúch

MARŠOVÁ - RAŠOV. Stratiť sa v bludisku na kukuričnom poli nemusí byť nutne nepríjemnosťou. Presvedčí sa o tom každý, kto navštívi kukuričné bludisko v obci Maršová-Rašov pri Bytči. Atrakciu tu doslova zasiali na dvoch hektároch vysokej kukurice s 1500 metrami cestičiek.

„V Švajčiarsku sú pekné bludiská, mnoho ich majú aj v Česku, keď som to videl, zaujalo ma to. Keďže nič podobné v okolí nebolo, rozhodol som sa vyskúšať to,“ tvrdí prevádzkovateľ bludiska Ján Kolek.

Dlhú dobu rozmýšľal, ako využije pozemok, aby bol z neho čo najväčší osoh. „Rozmýšľal som o bylinkách, či o všelijakých trávach, až nakoniec mi napadlo, že vytvorím bludisko,“ hovorí.

Na začiatku, keď bludisková kukurica ešte len dorastala, musel chodiť po bludisku s mapou, no teraz už ho pozná dobre. „Teraz už to nie je problém, človek sa to naučí. Všetko sú to 10 a 20 metrové rozostupy, je to pravidelné a má to systém,“ vysvetľuje Kolek princíp bludiska.

Za hodinu desať

Dlhé roky pracuje s deťmi a mládežou, preto aj samotné bludisko je namierené najmä na túto cieľovú skupinu.

„Bola to paráda, veľmi ma to bavilo,“ hovorí 16-ročný Samuel, ktorý si prišiel bludisko vyskúšať. Metre a metre spletitých cestičiek, ktoré sa po chvíli začnú zlievať jedna do druhej, dajú zabrať aj bystrým mozgom. „Trvalo nám to asi hodinu a desať minút,“ priznáva Samuel.