Unikátne fotografie z interiéru cukrárne v lietadle v Žiline. Takto chutil zákusok pred vyše polstoročím

Aj cukráreň v lietadle patrila v šesťdesiatych rokoch ku koloritu Žiliny.

4. sep 2021 o 5:09 Branislav Koscelník

"Jeden zo snov alebo túžob malých zákazníkov cukrární spĺňa vyradené lietadlo typu Dakota stojace na námestí pred Domom odborov v Žiline. Reštaurácie n. p. Žilina nákladom 72-tisíc korún zariadili v ňom cukráreň, kde sa malí návštevníci cítia ako v ozajstnom lietadle, lebo počas návštevy cukrárne smú manipulovať s riadením lietadla, ktoré poslušne reaguje na všetko, hoci iba na zemi. Nielen malým, ale aj tým väčším chutí zmrzlina v takom atraktívnom prostredí dvojnásobne," takto komentoval fotograf Ján Valko sériu fotografií z augusta 1967 z cukrárne v lietadle pred Domom odborov v Žiline.

Cukráreň Lietadlo OK Žilina otvorili 29. júna 1967 a zaradili ju do II. cenovej skupiny. Uź o dva roky neskôr padlo rozhodnutie presťahovať cukráreň do Sadu mieru na Bôriku, pretože Dom Odborov i jeho okolie sa chystalo na Prvé medzinárodné sympózium a výstavu malej mechanizácie v stavebníctve SYMPOMECH.

