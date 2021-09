Ani dve operácie kolena ho nezastavili. J. Ondruš pomáha Višňovému ako hrajúci asistent

Jozef Ondruš má 26 rokov, ale preskákal si už toho viac než dosť.

3. sep 2021 o 19:07 Matej Martinčo

VIŠŇOVÉ. V jednej z dohrávok 1. kola piatej ligy sa proti sebe postavili Višňové a Bitarová. Zápas sa mal odohrať na pôde Višňového, ale kvôli podmočenému terénu si mužstvá dejisko zápasu vymenili a hralo sa na ihrisku nováčika.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hostia vyhrali zaslúžene 5:0 a po nevydarenom vstupe do sezóny si pripísali druhé víťazstvo v rade. V základnej zostave trénera Dušana Paura nechýbal ani šikovný defenzívny záložník Jozef Ondruš. Aj napriek tomu, že odchovanec Višňového má len 26 rokov, vo futbale si už toho preskákal veľa.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Višňové deklasovalo Bitarovú, Strečno zase Rajec. Varín zachraňoval bod v 89. minúte Čítajte

Chcel skončiť s futbalom

V sezóne 2015/2016, kedy Višňové postúpilo do V. ligy, strelil Jozef Ondruš 10 gólov. Osudový moment prišiel v nasledujúcom ročníku v treťom jarnom kole v Belej. „Roztrhol som si krížny väz v pravom kolene. Operáciu som podstúpil v apríli. Rok som sa dával dokopy,“ povedal nám Ondruš s tým, že sezónu 2017/2018 kompletne celú vynechal.

Po dlhšej prestávke od futbalu bol na jeseň 2018 stabilnou súčasťou mužstva. Potom však prišla ďalšia rana. „Zrejme som to prehnal s tréningom a znovu som sa zranil. Cez zimnú prípravu som si opäť roztrhol krížny väz aj meniskus. Musel som ísť na replastiku,“ povedal nám Ondruš.

Mladý futbalista Višňového sa pohrával aj s myšlienkou, že sa k aktívnemu futbalu už nevráti. „Prvé zranenie ma veľmi pribrzdilo. Po zranení sa človek vráti silnejší a tak to aj bolo. Po tom druhom som však už zvažoval koniec. Neskôr som si bol s chalanmi na tréningu zakopať a opäť ma to chytilo. Musím však povedať, že ešte stále to nie je úplne ono. Športovať môžem, ale nejako to nepreháňam,“ hovorí Jozef Ondruš.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Pred cieľom dostal kŕč, pomohol mu Poliak. Útočník Varína M. Kadrliak zabehol Spartan Race Čítajte

Verí, že víťazstvo v Bitarovej Višňové naštartuje

Ešte predtým, než do našich životov vstúpil koronavírus, trénoval Jozef Ondruš višňovských dorastencov. Od tejto sezóny je hrajúcim asistentom trénera Dušana Paura. V novom ročníku zatiaľ odohral dvakrát celý zápas, raz naskakoval ako striedajúci hráč a v Bitarovej odohral 66 minút.

“ Ešte stále to nie je úplne ono. Športovať môžem, ale nejako to nepreháňam. „ Jozef Ondruš

Konečný výsledok ho veľmi teší, nakoľko Višňové v prvých zápasoch nového ročníka bojovalo s premieňaním šancí. „Dnes sa to pokojne mohlo skončiť 10:0, opäť sme pozahadzovali viacero sľubných príležitostí. Som však rád za tých päť gólov, ktoré sme tu strelili. Dúfam, že práve toto mladých chlapcov naštartuje,“ dúfa Jozef Ondruš.

Pomaly sa zohrávajú

Višňové na ihrisku Družstevníka zaslúžene zvíťazilo a v druhom polčase sa na ihrisku prejavil aj vekový rozdiel oboch mužstiev. Nováčik so staršími hráčmi nestíhal mladíkom z Višňového a väčšinou sa hralo na polovici Bitarovej. „Prejavilo sa to. Domáci majú staršiu, ale skúsenú obranu. Podľa mňa sa nedokázali vysporiadať s rýchlosťou našich mladých útočníkov. V zápase sa ukázalo, že mladosť a dravosť je nad skúsenosťami a vekom,“ povedal s úsmevom.

Pred sezónou sa Višňové posilnilo o viacero mladých hráčov – Jendrucha, Žitníka či Zaťka. Ako zapadli do mužstva? „Veľmi dobre. Prvé zápasy boli všelijaké. Herne to bolo celkom dobré, chýbala nám však bojovnosť a efektivita v zakončení. Už sa však začína ukazovať zohratosť a dúfam, že to bude len lepšie,“ hovorí futbalista, ktorý nastupuje s číslom 5.

Višňové teraz čaká zápas vo Vysokej nad Kysucou a následne séria štyroch domácich zápasov (Radôstka, Strečno, Skalité, Varín). Vo Višňovom sa ťažko vyhráva a pre domácich môže ísť o dobrú príležitosť vyšvihnúť sa vyššie v tabuľke. „Určite chceme tieto zápasy zvládnuť. Dúfam, že budeme brať 12 bodov. Jeseň chceme ukončiť okolo 5., 6. miesta, čo by bolo super,“ zakončil Jozef Ondruš.

Dohrávka 1. kola V. ligy:

TJ Višňové – TJ Družstevník Bitarová 5:0 (1:0)

Góly: 15. P. Schmiester, 50. a 55. J. Šarlay, 66. A. Tandara, 80. M. Konárik. ŽK: M. Pažický – J. Stalmašek, R. Cenkner, T. Mičuda. Rozhodoval Bednárik, 200 divákov.

DOMÁCI: F. Kováč – J. Majtán, L. Sventek, M. Minarčík (74. D. Birtus), M. Žitník, M. Pažický, J. Šarlay, J. Ondruš (66. M. Šimun), P. Schmiester (74. M. Kucharčík), A. Tandara, M. Jendruch (79. M. Konárik).

HOSTIA: A. Milo – J. Stalmašek, D. Gašperec, V. Harman (63. T. Klimík), T. Mičuda, M. Kosa, M. Németh, P. Kubinec, A. Vasko (35. K. Dobroň), T. Šimček, R. Marejka (81. R. Cenkner).