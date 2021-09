Strata pre MŠK Žilina. Opora zadných radov odchádza do Talianska

V žltozelenom drese odohral Jakub Kiwior počas dvoch rokov 61 zápasov, v ktorých strelil štyri góly a pridal päť asistencií.

1. sep 2021 o 12:11 TASR

ŽILINA. Poľský futbalový stopér Jakub Kiwior prestúpil z fortunaligového klubu MŠK Žilina do tímu Spezia Calcio. Účastník Serie A v utorok získal aj slovenského reprezentačného útočníka Davida Strelca zo Slovana, v klube pôsobí aj Samuel Mráz. Dvadsaťjedenročný Kiwior podpísal s 15. mužstvom uplynulej sezóny päťročný kontrakt. Spezia za neho podľa miestnych médií zaplatila 1,5 milióna eur.

"Spezia prejavila o Jakuba záujem už pred dvojzápasom s Jabloncom, my sme to v tej chvíli neakceptovali, nechceli sme narúšať výkonnosť a pohodu v tíme. Dohodli sme sa, že to budeme ďalej riešiť podľa výsledku. Vzhľadom na to, že sme nepostúpili do skupinovej fázy Konferenčnej ligy, sa rokovania opäť otvorili. Jakub bol vytypovaný ako ľavonohý stopér do defenzívy talianskeho mužstva a je možné, že aj posledný výsledok Spezie, prehra 1:6 proti Laziu, napomohol rokovaniam," uviedol pre web Žiliny športový manažér Karol Belaník.

Pre Kiwiora bude Taliansko po rodnom Poľsku, Belgicku a Slovensku štvrtou zastávkou. "Samozrejme, som šťastný, že som podpísal zmluvu so Speziou. Vnímam to pochopiteľne ako ďalší krok v mojej kariére. Dúfam, že sa mi v Taliansku bude dariť podobne ako v Žiline a dostanem šancu. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým za dva roky, ktoré som tu mohol stráviť. Spravili sme kus práce a pre mňa to bolo výborné obdobie. Verím, že v Žiline bude pokračovať kvalitná robota a aj bezo mňa sa jej bude dariť. Bodaj by sme sa stretli niekde v európskych pohároch," uviedol Kiwior, ktorý prišiel k "žltozeleným" v auguste 2019 z druholigovej Podbrezovej a za MŠK odohral počas dvoch rokov 61 zápasov, v ktorých strelil štyri góly a pridal päť asistencií.