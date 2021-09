Žilinského poslanca napadol agresívny pes

Pitbull zaútočil na Bratislavskej ulici. Mestská polícia napriek tomu hovorí o klesajúcom počte voľne pohybujúcich sa psov v problémovej časti Žiliny.

1. sep 2021 o 5:50 Milan Gončár

Nepríjemnú skúsenosť s ujmou na zdraví má za sebou žilinský mestský a krajský poslanec Ľubomír Bechný, ktorý sa už niekoľko rokov venuje rómskej komunite na Bratislavskej ulici v Žiline. A práve tu došlo v závere júla k incidentu, keď na prvý pohľad pokojný pitbull po poslancovi vyštartoval a zranil mu nohu.

„Bol som na mieste aj s kolegyňou Ivetou Martinkovou. Zavolal nás jeden z občanov, konkrétne pán Cicko, aby sme spolu vyriešili nejaký problém. Ako sme kráčali k jeho bytu, zrazu sa vyrútil pes a zaútočil na moju nohu. Bol priviazaný na reťazi vonku pred vchodom a pokojne sedel. Nenapadlo mi, že keď pôjdem s majiteľom psa, že by sa dokázal utrhnúť a zaútočiť. Kolegyňa, ktorá šla za mnou, stihla uskočiť a ujsť,“ opísal dramatické momenty Bechný.

Pes ho pohrýzol medzi koleno a kotník, následne v útoku zviera prestalo. Zranený poslanec napriek bolesti a krvácaniu ihneď zisťoval, či je pes zaočkovaný proti besnote.

„Majiteľ sa dušoval, že áno a na ďalší deň mi sľúbil potvrdenie. To mal mať v byte u syna, ktorý je údajne vlastníkom zvieraťa,“ pokračoval ďalej.

Následne kontaktoval svojho obvodného lekára. Ten mu poradil, aby zohnal očkovací preukaz psa a ak nemá veľké krvácanie, nech príde za ním na druhý deň do ambulancie. „Krvácanie sa mi podarilo zastaviť. Našťastie, pes neprehrýzol žiadnu žilu. Navštívil som najbližšiu lekáreň a kúpil si silný dezinfekčný prostriedok,“ doplnil.

Chýbajúce očkovanie

Zranený poslanec následne čakal na preukaz o očkovaní. Nikto z rodiny útočiaceho psa ho ale na druhý deň nedodal. Bechný urgoval majiteľov celé dopoludnie. Pravda bola však napokon úplne iná.

„Ukázalo sa, že majiteľ preukaz nemá, respektíve, že pes bol očkovaný asi pred piatimi rokmi. A to je zúfalá situácia, keďže v takomto prípade musí poškodený absolvovať niekoľko nepríjemných a bolestivých injekcií proti besnote,“ podotkol.

Avšak podľa Bechného slov existuje ešte jedno riešenie. „Musíte požiadať majiteľa, aby urýchlene išiel na vyšetrenie k veterinárovi, či pes nie je infikovaný besnotou. To sa mi zásluhou mestskej polície, konkrétne kynológa Jána Murárika, aj podarilo. Týmto mu veľmi ďakujem za pomoc. Prinútil majiteľa psa, aby s ním nastúpil do auta a odišiel k veterinárovi. Našťastie, vyšetrenie dopadlo negatívne,“ vydýchol si.

Problémy pretrvávajú

Hoci sa môže zdať, že od útoku prešiel dostatočný čas a rana sa pomaly zahojila, opak je pravdou. Po vyšetrení u obvodného lekára a aj infektológa prebiehala liečba uspokojivo. Rana sa hojila aj vďaka obkladom. Zlom nastal 7. augusta.

„Rana a jej okolie sa veľmi zapálili a hrozne ma boleli. Prikladal som si na postihnuté miesto ľad, čo bolesť trošku zmiernilo. Do nedele som nohu nechal voľnú, aby „dýchala“. Lenže na druhý deň mi to začalo hnisať, bolieť a mokvať,“ posťažoval sa poslanec.

(zdroj: Archív Ľ. Bechného)

Neváhal a navštívil urgentný príjem. Odtiaľ ho poslali na pohotovosť po odporúčanie na úrazovku alebo chirurgiu.

„Čakal som tam dlho, ale ranu mi vyčistili, hnis odborne vytlačili a predpísali antibiotiká. Následne som absolvoval ďalšie návštevy – u obvodného lekára na CRP test, či traumatológii. Čakajú ma peripetie náročnej liečby, z čoho vôbec nemám radosť. Budem rád, ak sa to celé nezvrhne,“ vyslovil nádej.

Psov je viac

Poslanec napriek ujme na zdraví nezvažuje právne kroky. Trestné oznámenie preto nepodal, hoci presne vie, kto je majiteľom psa.

„Čo by som si vzal od sociálne odkázaného Róma? Infektológ mi povedal, že každé napadnutie je povinný hlásiť na príslušné inštitúcie. Ak by som to urobil, jedine, aby som zamedzil ďalšiemu možnému napadnutiu týmto, prípadne inými psami. Viem minimálne o piatich pripútaných na reťaziach bez ochranných náhubkov. V Národnej rade Slovenskej republiky bol schválený zákon o zákaze chovu pripútaných zvierat. Žiaľ, nadobudne platnosť až v januári 2022,“ pokrčil plecami.

Zdá sa, že prípad sa bude ešte naťahovať a zďaleka nie je uzavretý. „Mať zle vycvičeného psa tohto plemena je dokazovanie sily a moci svojmu okoliu. Alebo je to zo strachu. Takéto zviera v rukách nezodpovedného a neskúseného majiteľa môže byť veľmi nebezpečnou zbraňou. Vyviniem iniciatívu smerom k vedeniu mesta Žilina, aby sa týmto problémom vážne zaoberalo. Pri kúpe strelnej zbrane potrebujete zbrojný preukaz alebo psychologické testy. Pri zaobstaraní tohto druhu psa nepotrebujete nič,“ upozornil.

Besnota je nebezpečná

Negatívna skúsenosť a útok psa je zároveň ponaučením pre ostatných. „Odporúčam, aby sa urobili preventívne opatrenia, aby k útoku nikdy nedošlo. Je potrebné byť v strehu. Nepribližovať sa k neznámym, čo aj ako mierumilovne vyzerajúcim psom. A ak sa už stane, že dôjde k napadnutiu, je potrebné urobiť všetko preto, aby ste zistili meno majiteľa, prípadne odchytili psa. Vylúčenie besnoty je veľmi dôležitým faktorom ako sa bude uberať ďalšia liečba,“ dodal na záver Bechný, ktorého liečba zranenej nohy stále trvá.

Je potrebné pripomenúť, že besnota je smrteľná choroba a ak u človeka prepukne, neexistuje prakticky žiadna nádej na vyliečenie.

Prvý incident

O vyjadrenie sme požiadali aj majiteľa psa. Zastihli sme jeho partnerku Oľgu Balážovú, ktorá býva so Stanislavom Cickom v jednom byte. „Mrzí nás, čo sa stalo a je nám to ľúto. Pes nebol dlhšie očkovaný, ale po pohryzení pána poslanca sme vykonali všetky vyšetrenia a boli negatívne. V tomto smere je to v poriadku a už máme aj očkovací preukaz,“ povedala.

Na otázku, či pes nie je nebezpečný pre okolie, skonštatovala: „Náš pes nie je voľne pustený. Je pravda, že šteká na cudzieho a chráni si svoje územie, ale to robí takmer každý psík. Buď ho máme na reťazi pri vchode alebo vo vnútri, takže voľne sa nepohybuje,“ bránila svojho štvornohého miláčika. Zároveň zduplikovala, že psa dobre pozná.

„Celá udalosť bola veľmi nešťastná, pretože pán poslanec vošiel nečakane a pes si chránil územie. Psíka sme hneď chytali, nechceli sme, aby sa niečo takéto stalo,“ ľutovala.

Na ulici sa pohybuje i veľa detí, preto sa vynára otázka, či aj im nehrozí nebezpečenstvo. Útok agresívneho zvieraťa môže mať fatálne následky. „Určite nie, psík má veľmi rád detičky. Niektoré psy behajú, skáču, nájdeme tu v okolí rôzne typy. Toto bol prvý incident, ktorý sa stal. My máme doma tiež deti, mám vnúčikov, takže nemôžeme chovať len tak agresívneho psa. Poznám ho odmalička, vychovávala som ho, je to ako moje ďalšie dieťa,“ zopakovala na záver Oľga Balážová.

Nárok na odškodnenie

Útok psa môže byť teda veľmi nebezpečný. Chyba je však vo väčšine prípadov vždy v majiteľovi, ktorý je vlastníkom zvieraťa. Nejde však len o poškodenie zdravia. Chovateľovi hrozí aj trestnoprávny postih.

„V prípade uhryznutia má poškodený nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla, či už ide o škodu majetkovú alebo nemajetkovú (ujma na zdraví, bolestné). Poškodený má právo si škodu voči zodpovednej osobe uplatniť a v prípade, ak nepríde k dohode, môže sa tejto náhrady domáhať súdnou cestou,“ vysvetlila pre sme.sk Jana Brišková Dominová z advokátskej kancelárie.

V prípade uhryznutia je držiteľ psa a ten, kto ho vedie, povinný oznámiť svoje meno (meno držiteľa), priezvisko a adresu trvalého pobytu poškodenej osobe. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

„V prípade, ak došlo útokom psa k ublíženiu na zdraví, do úvahy prichádza aj trestnoprávna zodpovednosť. V prípade uhryznutia túlavým zvieraťom, ktorého majiteľ nie je známy a nie je možné ho dohľadať, je uplatnenie škody značne skomplikované, nakoľko absentuje priamy zodpovedný subjekt,“ doplnila.

Ojedinelý prípad

O stanovisko sme požiadali aj Mestskú políciu v Žiline, ktorá má na starosti odchyt túlavých a voľne pobehujúcich psov.

„Ide o ojedinelý prípad, v tomto roku len druhý. Pri útoku psa na pána poslanca Bechného išlo skôr o prekvapenie a bránenie si svojho teritória,“ povedal Miroslav Karak z referátu priestupkov na Mestskej polícii v Žiline. Podľa jeho slov je situácia v tomto smere pomerne dobrá. „V rómskej komunite na Bratislavskej ulici neevidujeme zvýšený počet voľne pohybujúcich sa psov. Situácia je, naopak, lepšia. Voľný pohyb psov je minimálny, nakoľko sa dlhodobo venujeme tejto problematike, či už odchytmi alebo kastráciou,“ objasnil.

Mesto situáciu pravidelne monitoruje a prípadné problémy rieši. „Vždy je v práci aspoň jeden príslušník, ktorý je vyškolený na odchyt voľne pohybujúcich sa psov. Reaguje promptne na každé nahlásené alebo voľne pohybujúce sa zviera. O spôsobe odchytu rozhodne príslušník na základe vyhodnotenia situácie. Záleží na správaní sa psa, možnosti jeho útoku na človeka alebo iné zviera,“ doplnil Karak. Len pre úplnosť informácií, v tomto roku odchytila žilinská mestská polícia 138 psov, v minulom roku ich bolo 160.

Veterinári varujú

Na nebezpečenstvo nákazy besnotou upozorňujú aj veterinári. Letné počasie môže taktiež pridať na agresivite zvierat. „V poslednom čase sme mali vlnu horúčav, čo sa, samozrejme, odzrkadľuje v ľudskej činnosti ako i vo svete prírody. Mnohé živočíšne druhy v čase horúčav reagujú apaticky, niektoré však excitačne. Podráždene môžu tiež reagovať i domáce zvieratá, čiže i psy,“ upozornil pre MY Kysucké noviny skúsený veterinár Andrej Renčko.



Ak už dôjde k pohryzeniu či útoku iného psa na toho vášho, prípadne vstúpite do konfliktu, musíte počítať s eventuálnym zranením. Samozrejme, každá situácia je iná a je na individuálnom zvážení.

„Ak to situácia vyžaduje – pri veľkých krvácajúcich ranách vášho psa urýchlene vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára. Ak zviera pohrýzlo človeka, majiteľ útočiaceho zvieraťa je povinný navštíviť veterinárneho lekára ohľadom vyšetrenia príznakov besnoty. Je tiež povinný zabezpečiť karanténu tohto zvieraťa počas nasledujúcich 14 dní,“ vysvetlil Renčko.

O ďalšom postupe potom rozhoduje ošetrujúci lekár, v prípade potreby v súčinnosti s chirurgom a infektológom. Zviera je zatiaľ monitorované a vyšetrované veterinárom na prvý, piaty a štrnásty deň po expozícii. Správu z vyšetrenia je potrebné odovzdať postihnutej osobe, ktorá ju doručí ošetrujúcemu lekárovi. Všetky náklady znáša majiteľ zvieraťa.

Dobre vycvičený pes by ale nemal predstavovať riziko. Aj plemená vyžadujúce špeciálny výcvik sú v konečnom dôsledku verným zvieraťom a pre okolie nie sú nebezpečné. Ak sa ale podcení ich výcvik, vtedy sa karta obracia a môže dôjsť aj k útokom. Našťastie, v našom regióne počet útokov nenarastá, takže situácia je v tomto smere uspokojivá.