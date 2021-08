Ako vám pomôže návšteva diagnostického centra Kompava Metflex

Zaujímate sa o svoje zdravie? A zdravý životný štýl? Chcete vedieť, koľko máte v tele tuku a koľko svalov? Či máte dostatok vody, bielkovín a minerálnych látok? V akom stave sú vaše cievy? Ako zvládate stres? Aký máte metabolizmus? Ako môžete ľahšie schudnúť? Zlepšiť svoj výkon? Nastaviť si správne tréningové zóny? Ako správne zladiť stravovacie návyky a cvičenie?

27. aug 2021 o 14:26

Ak chcete dostať odpoveď aspoň na jednu otázku, navštívte Kompava Centrum Metflex.

Kompava Centrum Metflex v Žiline je diagnostické centrum vybavené najmodernejšími diagnostickými prístrojmi, ktorých cieľom je poskytnúť návštevníkom čo najpresnejšie informácie, týkajúce sa ich aktuálneho zdravotného stavu a fyzickej kondície. Po absolvovaní diagnostiky klienti získajú okamžitú spätnú väzbu zo všetkých diagnostických meraní od profesionálnych odborníkov. Nebojte sa, nedáme vám len papier do ruky, ale veľmi radi vysvetlíme všetky výsledky a zodpovieme vaše otázky. Zamestnanci centra vám radi zostavia nutričný aj tréningový plán a poskytnú odborné poradenstvo v oblasti zdravej výživy.

V centre Metflex nájdete aj predajňu s výživovými a športovými doplnkami od Kompavy. Kompava je slovenský výrobca výživových doplnkov, ktorý pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 19 rokov. V portfóliu Kompavy aktuálne môžete nájsť cez 75 druhov výrobkov. Centrum nenavštevujú iba športovci a aktívni ľudia, ktorí vyznávajú zdravý životný štýl, ale čoraz častejšie chodia aj takí, ktorí chcú niečo urobiť so svojou hmotnosťou, poznať nastavenie svojho organizmu a začať zdravo žiť. V diagnostickom centre Metflex ponúkame 4 zaujímavé diagnostiky, z ktorých si určite vyberiete.

Spoznajte zloženie vášho tela

Na začiatok je dôležité poznať zloženie svojho tela. Pomocou prístroja InBody sa dokážete pozrieť priamo pod kožu. Prístroj využíva na meranie technológiu bioelektrickej impedančnej analýzy (to znamená, že telom prejde slabý elektrický prúd), a následne na základe rozličnej vodivosti biologických štruktúr, dokáže rozmeniť základný parameter – hmotnosť – na drobné. Dozviete sa teda to najhlavnejšie – informácie o zložení svojho tela. Zistíte hmotnosť kostrového svalstva, hmotnosť a percento tuku (ako telesného, tak aj viscerálneho), množstvo vody, množstvo bielkovín, minerálov, bazálny metabolizmus, rozloženie svalovej a tukovej hmoty v tele a ďalšie iné zaujímavosti. Na základe týchto informácii budete vedieť, či je vaše telo naozaj v stave, aby ste s ním boli spokojní. Diagnostika je veľmi jednoduchá, stačí sa postaviť na váhu a nechať prístroj pracovať. Pri ďalšom meraní si budete vedieť porovnať svoj progres a zistiť, či sa zloženie tela pohybuje tým správnym smerom. Táto diagnostika je takmer pre každého (kontraindikáciou je tehotenstvo a kardiostimulátor).

Zistite stav vašich ciev a stresového zaťaženia

Po zvládnutí toho základného merania na diagnostickej váhe InBody, môžeme pristúpiť k zisťovaniu stavu ciev a stresového zaťaženia. K tomu nám dopomôže prístroj Max Pulse, ktorý pracuje pomocou plethysmografickej metódy. Veľmi zjednodušene sa jedná o metódu umožňujúcu zhodnotenie stavu ciev pomocou analýzy pulzovej vlny. Z výsledkov tohto merania vieme zhodnotiť stupeň zanesenia ciev aterogénnymi látkami (hlavne tukovými), ktoré postupným hromadením zužujú cievy. To má za následok zníženie prietoku krvi, nedokrvenie príslušného orgánu a môže viesť k infarktu myokardu alebo náhlej cievnej príhode. Môžeme teda hovoriť o odhalení počiatočného štádia aterosklerózy, kedy ešte nenastúpili jej zreteľnejšie prejavy. Taktiež zistíte celkovú kondíciu svojho kardiovaskulárneho systému – sťah srdečného svalu, pružnosť tepien, zostávajúci objem krvi po systolickom sťahu srdca, a tým aj predispozíciu na vznik kardiovaskulárneho ochorenia. Aj táto diagnostika je veľmi jednoduchá - stačí sa v kľude posadiť, na prst dostanete snímač a necháte prístroj pracovať.

Ďalšou časťou tohto merania je zistenie stresového zaťaženia. V tejto časti prístroj Max Pulse vyšetrí rovnováhu autonómneho nervového systému, určí stresové skóre, hladinu telesného a mentálneho stresu, a taktiež vašu stresovú odolnosť. Možno si hovoríte, na čo Vám to všetko je. Stres do značnej miery ovplyvňuje vnútorné procesy, a tým ovplyvňuje vznik ochorení. Taktiež z výsledkov vieme zistiť, či nemáte nastavený príliš náročný tréning, zaradenej málo regenerácie a potrebu zvoľniť pracovné tempo.

Ako efektívne nastaviť tréning a spoznať svoj metabolizmus

Ak ste sa rozhodli venovať športu z rôznych príčin, či už je to chudnutie, formovanie postavy, zlepšovanie výkonnosti alebo Vás to jednoducho baví, prečo to nerobiť efektívne hneď od začiatku? „Bezhlavý“ pohyb je často neefektívny, výsledky sa prejavujú až po dlhom čase (alebo vôbec). Nádejný športovec sa dostáva do fázy demotivácie, stagnácie a postupne ho opúšťa radosť z pohybu. Časom začne šport vnímať ako niečo, čo sa musí, aby nerástla hmotnosť. S tým prichádza istá dávka stresu a človek sa dostane presne tam, kam sa dostať nechcel. Výkon sa neposúva, hmotnosť sa zastavila, a to Vás vedie k tomu, aby ste trénovali ešte tvrdšie, behali rýchlejšie, bicyklovali na vyššej záťaži... Prináša však toto úsilie lepšie výsledky? Nemyslíme si. Pre efektívny pohyb je potrebné spoznať ako funguje vaše telo počas záťaže.

V tomto bode nastáva čas na tzv. spiroergometriu. Spiroergometrická diagnostika alebo záťažový test je určená pre vytrvalostné športy (to ale neznamená, že by ju nemali absolvovať „fitkári“, ktorí do svojho tréningu zaraďujú kardio). Ide o funkčné vyšetrenie s ergometrickou záťažou. Vybrať si môžete bežiaci pás alebo stacionárny bicykel. Tieto záťažové testy poskytujú množstvo informácií o telesnej výkonnosti jedinca, ale i o jeho reakcii na záťaž, s dôrazom na respiračné, cirkulačné, ventilačné a metabolické ukazovatele. Súčasťou tohto merania je nasadenie masky, ktorá pokrýva Vaše ústa a nos, a slúži na zaznamenávanie predýchavaného vzduchu a hrudný pás na sledovanie tepu. Po tomto meraní si budete vedieť pomocou Vašej srdcovej frekvencie určiť tréningové zóny. Zistíte zónu, pri ktorej najviac spaľujete tuky. Zónu aktívnej regenerácie. Zónu, v ktorej nie je efektívne dlhodobo vykonávať fyzickú aktivitu, pretože Vás výrazne neposunie smerom vpred. A zónu, v ktorej rozvíjate svoju silu a posúvate svoju výkonnosť. Taktiež zistíte VO2 max., tzv. ukazovateľ kondície, anaeróbny prah, ako využívate svoje pľúca (ventilácia, dychový objem, frekvencia dýchania) a to, či pri výkone využívate ako zdroj energie cukrové alebo tukové zásoby. V tejto fáze si ujasníte, či pohybové aktivity, ktoré máte nastavené, sú efektívne a či máte správne našliapnuté dosiahnuť svoj cieľ. Nech je akýkoľvek 😊

Teraz, keď už viete akým spôsobom a prečo o sebe zistiť viac, zostáva len otázka kde? Nemusíte obiehať rôzne inštitúcie, v každej si rezervovať termín a stráviť tak meraním mnoho času – stačí sa objednať do Kompava Centrum Metflex v Žiline a absolvovať všetko pod jednou strechou, bez stresu a dlhého čakania. V našom centre vás privítajú priateľskí a milí odborníci, ktorí Vám radi zodpovedajú všetky Vaše otázky. Viac informácií aj ohľadom rezervácie sa dozviete na www.kompava-metflex.sk.