Podujatie Community Run očakáva vyššiu účasť detí

Rozhovor s riaditeľom Atletickej akadémie Žilina Karolom Haasom.

31. aug 2021 o 17:05 Matej Martinčo

ŽILINA. Už tento piatok 3. septembra sa na novom atletickom športovisku na ZŠ Martinská uskutoční ďalší ročník podujatia Community RUN. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s prezidentom a štatutárom Atletickej akadémie Žilina Karolom Haasom.

Už o pár dní sa uskutoční štvrtý ročník podujatia Community RUN. Čo od neho očakávate?

- Vyššiu účasť detí ako predošlé roky. Podujatie každým rokom rastie. Už minulý rok prišlo veľmi veľa šikovných detí a rodičov zasúťažiť si a zabaviť sa. Pre mňa je hlavnou myšlienkou podujatia, aby sa stretli rodičia s deťmi, zasúťažili si a deti videli prirodzený vzor vo svojich rodičoch.

Keď som pôsobil v USA, veľmi sa mi páčilo, ako Američania každý víkend trávili svoj voľný čas na podobných športovo–komunitných podujatiach. Preto som rád, že aj napriek tomu, že je u nás pandémia a deti sa, bohužiaľ, pomenej hýbu, sa nám zatiaľ každý rok spoločne so ZŠ Martinská darí beh zorganizovať. Preto už osobne väčšie očakávania od behu nemám. Budem rád, ak sa každý rok podarí podujatie zorganizovať a príde dosť detí a rodičov, ktorí budú z podujatia spokojní odchádzať.

Bude podujatie oproti predchádzajúcim rokom ešte o to špecifickejšie, že sa bude konať už na novom atletickom športovisku ZŠ Martinská?

- Áno. Na podujatí sa uskutoční aj oficiálne otvorenie školského areálu ZŠ Martinská, tým bude aj tento ročník špeciálny. Bežci už nebudú behať po starej škvare, ktorá tam bola doteraz, ale na tartanovom ovále. V strede ihriska si deti budú môcť zahrať futbal na novom trávnatom povrchu.

Na behu nebudú ani tento rok chýbať tvorivé workshopy od výtvarníčky Ivetky Haasovéj, maľovanie na tvár od CVC Žilina, program pre deti si pripravila aj Mini-Zoo Vlčince. Aj tento rok bude podujatie moderovať herečka Monika Haasová („bambuľka“) a o dobrú náladu sa postará speváčka a herečka Zuzka Haasová, ktorá je ambasádorom podujatia. Som veľmi rád, že moje pozvanie prijala aj bývala atlétka zo Žiliny pani Lenka Cenigová Gajarská, ktorá otvorí prvý detský beh.

Na behu vystúpi aj naša najstaršia kategória v skoku do diaľky. Každý bežec získa pamätnú medailu z podujatia. Nebude chýbať ani občerstvenie, hudba a dobrá nálada.

Atletická akadémia Žilina vznikla koncom roka 2016 za účelom posilnenia atletického zázemia mladých talentov. Vy ako jej prezident a štatutár, ako hodnotíte jej 4 a polročné pôsobenie?

- Keď akadémia vznikala, jej členská základňa bola pár deti. Hovoril som si, že mať tak raz 60 by bolo super. Postupne začala akadémia rásť aj vďaka veľmi dobrému zázemiu, ktoré máme na ZŠ Martinskej a prepájaniu spoločných aktivít so školou. Máme stabilnú členskú základňu 100 až 110 detí od 4-15 rokov. So školou intenzívne spolupracujeme a tento rok vznikla prvá skupina detí, ktoré navštevujú školu a sú v programe športovej prípravy, kde majú päť pohybových hodín v rámci školy a zároveň po družine navštevujú naše tréningy v Atletickej akadémii. Ide o prvú takú skupinu, aj keď detí z Martinskej máme viac, sú zatiaľ roztrúsene aj aj v iných skupinách s deťmi mimo Martinskej.

Určite chcem postupne aj ďalšie mladšie skupiny prepájať so školou s programom športovej prípravy. Zároveň ma teší, že postupne z mladších skupín detí prechádzajú do starších kategórii a je pekne na nich vidieť ich progres. Asi zatiaľ najviditeľnejší progres a radosť z výsledkov je u najstaršej skupiny atlétov, ktorí sú v akadémii v podstate od jej začiatkov. Spomenúť môžem Dominiku Švaňovú, Ninu Čaneckú, Lindu Vyletelovú, Matúša Jaročšiaka, bratov Turčanovcov, Lara Piková, Peťo Ďuroška, Norik Ďuračik a ďalší šikovní atléti. Radosť nám robia aj mladšie ročníky detí, ktorých súťaženie baví a sú motivované sa zlepšovať.

Čo vám počas týchto rokov urobilo najväčšiu radosť? Na čo ste najviac pyšný?

- Je to určite nový areál a revitalizácia športoviska na Martinskej. Veľmi sa za ňu bojovalo, aby sme mali lepšie zázemie pre deti. V minulosti som sa stretol s ľahostajnosťou, pokiaľ ide o revitalizáciu školských areálov. Vôbec som tomu nerozumel. V zahraničí, kde sú poriadne športoviská na školách samozrejmosťou, tak u nás to bolo dlho odignorované a vždy prišla nejaká výhovorka, že na to nie sú peniaze alebo sú teraz iné priority.

Som veľmi rád, že sa to všetko postupné mení a že tento rok sa podaril aj projekt revitalizácie športového areálu Gymnázium Varšavská, kde tiež vyrástol tartanový ovál, ktorý má pod palcom Žilinský samosprávny kraj. Budúci rok bude už hotový aj atletický areál na Žilinskej univerzite, kde sa konečne budeme tešiť 400 m tartanovému oválu, ktorý mal mať v Žiline svoje miesto už dávno.

A veľmi som pyšný aj na to, že poslancami na mestskom zastupiteľstve bol schválený náš dokument za revitalizáciu športovísk na základných školách, ktorý sme spoločne s Dominikom Hriníkom a Vladom Random vypracovali a zaväzuje mesto Žilina revitalizovať každý rok jeden školský areál na základných školách v Žiline. Tak po športovisku na ZŠ Martinskej, ktorá sa tento rok úspešne revitalizovala, sa budeme môcť tešiť aj ďalším novým športoviskám na základných školách, kde si deti vytvárajú a upevňujú vzťah k športu.