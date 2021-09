Igor Krško: Najhoršie je na tom kategória dorastu, aj rozhodcov je málo

Veľký rozhovor s predsedom Oblastného futbalového zväzu Žilina.

5. sep 2021 o 9:10 Matej Martinčo

ŽILINA. Igor Krško je predsedom Oblastného futbalového zväzu Žilina od roku 2005. Okrem toho je aj podpredseda Stredoslovenského futbalového zväzu a aj podpredseda komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu. S futbalovým odborníkom sme sa porozprávali pri príležitosti začiatku súťažného ročníka, ale nevynechali sme ani tému pandémie, mládeže či rozhodcov.

Máme za sebou úvodné kolá oblastných futbalových súťaží. Aké vo vás prevládajú pocity zo začiatku súťažného ročníka 2021/2022?

- V prvom rade som rád, že sa súťaže rozbehli. Začali sme na čas a bez problémov. Po prvých kolách sa ukazuje, aké majú mužstvá ambície. Korona priniesla jedno pozitívum – ihriská sú vo vynikajúcom stave. Futbalisti hrajú technickejšie a verím, že im to vydrží čo najdlhšie.

Poďme ku konkrétnym triedam. V „jednotke“ prežívajú dobrý štart v Bánovej, ale aj Bytči. Čo na to hovoríte?

- Aj keď som tomu pred sezónou neveril, pre mňa je Bytča prekvapením. Posilnila mužstvo a má oprávnené ambície na návrat do vyššej súťaže. Som tomu rád, pretože Bytča tam patrí. To však neznamená, že to bude mať jednoduché. Aj Bánová odvádza dlhodobo dobrú prácu. Možno ešte vyskočí niekto tretí.

Na chvoste sú Petrovice, ktoré majú veľmi negatívne skóre už po troch zápasoch. Dokonca od Horného Hričova inkasovali 12 a od Nededze 11 gólov...

- Petrovice išli za posledné roky hore, vybudovali pekný areál, snažili sa postúpiť. Pre mňa je to teda prekvapenie.

Čo hovoríte na vstup nováčikov Kolárovíc a Zbyňova v druhej triede?

- Je vždy príjemným prekvapením nováčikovský elán, ktorý do súťaží vnesú a to sa odzrkadľuje aj na výsledkoch. Kolárovice dlhodobo pôsobili v prvej triede. Zbyňovu sa po dlhých rokoch podaril postup. Tieto mužstvá budú hrať určite rovnocennú partiu.

A ešte nám zostala „trojka“, kde má za sebou dobrý štart Mojš, ale aj nováčik z Nezbudskej Lúčky.

- Hlad po futbale v Nezbudskej Lúčke určite bol, keďže ide o dlhoročného účastníka. Mojš mal ambície na postup už minulý rok. Nie som prekvapený, keďže poznám jednotlivé obce a vývoj futbalu v nich.

Nový ročník priniesol hneď zo začiatku viaceré gólové hody, aj dvojciferné. Za zmienku stoja najmä zápasy Petrovice – Horný Hričov (1:12), Petrovice – Nededza (0:11), Bytča – Brodno (7:0), Bytča – Veľké Rovné (6:0), Bánová B – Považský Chlmec (8:2), Považský Chlmec – Štiavnik (1:7), Krasňany – Bytčica (1:7), Jablonové – Stráža (1:6). To, že padá množstvo gólov, je pre fanúšikov len bonus navyše, súhlasíte?

- Treba brať do úvahy viacero faktorov, spomeniem niektoré príčiny. Po korona prestávke sa ťažšie rozbieha a nie všetky mužstvá sa stihli skonsolidovať. Ďalšia vec je, že súťaž sa začala relatívne skoro, čo dovtedy nebývalo zvykom. Prestupový poriadok je o vôli hráča. Napríklad viacero hráčov opustilo Krasňany. Každý klub sa s tým musí vysporiadať.

Pre divákov je to dobré, ale len pre tých, ktoré mužstvo vyhráva. Bolo by lepšie, ak by sa zápasy skončili napríklad 5:3, 5:4. To by hovorilo o vyrovnanosti súťaže. Tento príklad hovorí naopak o veľkých rozdieloch medzi jednotlivými tímami.

Darí sa aj jednotlivým hráčom. V každom z úvodných kôl sme videli hetrik, dokonca Marčiš (Horný Hričov), Mravec (Nededza) a Horký (Bánová B) sa gólovo v jednom dueli presadili päťkrát. To len potvrdzuje, že aj v nižších súťažiach sa nájdu kanonieri. Vidíte to rovnako?

- Hráčov, ktorých ste spomínali, hrávali aj vyššie súťaže. Pre jednotlivé kluby majú značný prínos. Strieľajú góly a som za to rád. Na druhej strane treba povedať, že hetriky dosiahli pri vysokých víťazstvách. To už niečo vypovedá aj o súperovi a jeho obrannej hre.

Pomaly sa blíži jeseň. Nemáte obavy, že sa súťaž opäť preruší?

- Odpovede na túto otázku sa obávajú všetci, čo robia šport. Rok a pol sme boli veľmi oklieštení.