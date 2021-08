Most na Obchodnej ulici na Vlčincoch uzavrú. Čaká ho rekonštrukcia

Do polovice októbra by mal byť zdemontovaný most pre peších na Obchodnej ulici v Žiline, ktorý vykazuje viaceré poškodenia.

24. aug 2021 o 11:52 SITA

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Lávka ponad Obchodnú ulicu. (Zdroj: ZILINA-GALLERY.SK)