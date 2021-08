Až traja futbalisti Hliníka strelili hetrik! Zrodili sa viaceré divoké výsledky

Cez víkend sa odohralo 4. kolo oblastných súťaží.

23. aug 2021 o 6:38 Maxim Mičúch

ŽILINA. Skončil sa ďalší víkend a to znamená, že to žilo aj na futbalových trávnikoch. V oblastných súťažiach to bola opäť poriadna divočina. Zrodili sa viaceré výsledky rozdielom triedy - za zmienku stojí hlavne zdrvujúci debakel Krasnian, na ktorých si zgustli futbalisti Hliníka. Tí zvíťazili až 11:0 (!), pričom Jozef Chrenko, Erik Bujný a Tomáš Čmárik strelili hetrik.

Za zmienku stoja aj ďalšie vysoké víťazstvá - Hôrky zdemolovali Zbyňov 7:0, Bytčica Jablonové 8:1 a Divinka-Lalinok Dolnú Tižinu 5:0. Pozrite si kompletný výsledkový servis.

I. trieda ObFZ Žilina – 4. kolo

TJ Hlboké – TJ Jednota Bánová B 0:2 (0:1)

Góly: 29. M. Jaššo, 79. P. Trnka. Rozhodoval Vozár. ŽK: P. Gaňa, J. Blaško, J, Šimák – J. Comorek, L. Ťažký. 123 divákov.

DOMÁCI: J. Blaško – Daniel Blaško, L. Blaško, P. Gaňa, P. Vaškovič, P. Adamov, V. Púchoň (17. J. Blaško), J. Šimák, M. Dorník, Dominik Blaško, K. Gaňa.

HOSTIA: S. Hanovec, D. Ďuratný, M. Jaššo, D. Kočiš, T. Mára, L. Ťažký, M. Halama, J. Comorek, L. Horký (86. M. Červený), R. Charbuliak, P. Trnka (89. L. Martoník).

RTJ Brodno – ŠK Štiavnik 2:4 (2:1)

Góly: 1. Š. Vallo, 23. L. Vallo – 32. P. Fujaček, 70. M. Fujaček, 82. L. Kostelný, 88. M. Bambúch. Rozhodoval Botka. ŽK: J. Všelko, T. Hujo, J. Kvaššay (všetci Štiavnik). 30 divákov.

DOMÁCI: J. Kalanka – J. Švec, M. Kalanka, M. Kozlík, S. Michna, R. Fulka (78. F. Palárec), A. Linhart, T. Prieložný (49. D. Macháček), E. Hotera, L. Vallo, Š. Vallo.

HOSTIA: M. Mištrík – Š. Milúch, J. Všelko (65. M. Kecík), T. Mištrík, T. Hujo, M. Bambúch, J. Kvaššay, P. Fujaček (89. M. Valúch), M. Hujo (46. M. Fujaček).

OFK Teplička nad Váhom B – ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 2:3 (0:2)

Góly: 52. R. Majerčík, 87. M. Hikaník – 11. M. Barčiak, 25. M. Chasník, 50. D. Makuka. Rozhodoval Hollý. ŽK: F. Šeliga, R. Majerčík – M. Urbánek, M. Barčiak. 50 divákov.

DOMÁCI: L. Oleš – P. Sotolár, R. Majerčík, L. Ostrák, F. Šeliga (67. F. Šeliga), V. Boďa, P. Ponechal, M. Hikaník, L. May (86. M. Lukáč), J. Bielik (65. J. Fujdiak), J. Maliňák.

HOSTIA: F. Tvardek – M. Šurina, I. Zuzula (72. G. Berger), M. Urbánek, L. Šugár (46. M. Mojík), D. Štefánik, M. Sventek, M. Barčiak, D. Makuka, M. Chasník (90. R. Štefánik), O. Kováč (67. M. Koprda).

MFK Bytča – OŠK Kamenná Poruba 3:0 (3:0)

Góly: 3. a 24. M. Filo, 14. T. Kiš. Rozhodoval Nemček. ŽK: M. Filo – J. Knapec. 100 divákov.

DOMÁCI: T. Škrobák (75. B. Koči) – T. Kiš, R. Sirej (62. T. Podmalík), J. Tomanica, M. Filo, J. Lončík, P. Špánik (79. Š. Schwarz), S. Pastorek, M. Kardoš, D. Lojdl, T. Rybárik (81. M. Cingel).

HOSTIA: T. Majerčík (77. E. Záň) – T. Knotek, R. Kasman, P. Podkopčan, L. Šimkulič, D. Chupáň, F. Kasman (81. M. Strhár), O. Sandanus (61. Ľ. Jánošík), J. Knapec (72. P. Ondrejka), M. Šimkulič, F. Bielik.

TJ Štart Veľké Rovné – FK Zástranie 3:4 (0:3)

Góly: 60. B. Ďurian, 78. J. Čvapek, 84. M. Srníček – 1. A. Neslušan, 9. J. Macek, 11. M. Murárik, 66. J. Macek. Rozhodoval Čupec. ŽK: J. Macek (Zástranie). 100 divákov.

DOMÁCI: M. Ovseník – F. Korbáš, J. Malík, J. Čvapek, A. Charbuliak, M. Belčík, M. Charbuliak (46. B. Ďurian), J. Danihel (72. T. Černák), I. Malík (46. A. Tabaček), J. Beran (75. J. Čvapek), M. Srníček.

HOSTIA: J. Škorvánek – T. Vajčovec, A. Neslušan, J. Štuller, J. Janči, P. Hruška, J. Macek, M. Murárik (81. J. Jaššo), M. Hazda, M. Sekáč (90. R. Slúčik), Ľ. Mičica.

OŠK Nededza – TJ Horný Hričov 0:1 (0:0)

Góly: 77. P. Bistiak. Rozhodoval Bugala. ŽK: M. Mravec, A. Vrábel, T. Trpiš – S. Lagovský, T. Špánik.

DOMÁCI: J. Noga – I. Konek, T. Trpiš, S. Horecký (71. M. Hazda), F. Remek, M. Ďungel, A. Vrábel, M. Mravec, P. Drábik (57. M. Ďuríček), M. Mravec (24. P. Jančula), D. Nový (41. G. Tsitsikashvili).

HOSTIA: T. Juhás – J. Králik, R. Králik, S. Lagovský, T. Špánik (90. L. Panák), M. Makovický, J. Hlucháň, M. Vydra (90. M. Gašo), Š. Marčiš (82. M. Mruk), Š. Lopušan (73. M. Káčer), P. Bistiak.

TJ Považský Chlmec – ŠK Petrovice 3:1 (1:1)

Góly: 36. a 86. A. Kodaj, 54. M. Vozár – 11. M. Kočišík. Rozhodoval Mihálik. ŽK: M. Vozár – J. Leština, M. Remenec, M. Kočišík. 120 divákov.

DOMÁCI: P. Stacho – J. Čejka, M. Mucha (84. R. Grác), M. Čejka, R. Jaroš, M. Marčan, R. Andreanský, A. Kodaj (86. J. Čejka), R. Machyna, R. Holboj, M. Vozár.

HOSTIA: I. Zaduban – J. Leština, P. Bulík, M. Kočišík, J. Mäsár, T. Ciesarík, J. Šimák, M. Remenec (69. J. Cigánik), J. Gajdošík (46. J. Sopóci), J. Vároš, A. Zahradník.

Program 5. kola: Veľké Rovné – Kamenná Poruba, Bánová B – Brodno, Zástranie – Nededza, Lietavská Lúčka – Bytča, Štiavnik – Teplička nad Váhom B, Petrovice – Hlboké, Horný Hričov – Považský Chlmec.

1. Bánová B 4 4 0 0 18:5 12

2. Bytča 4 3 1 0 18:2 10

3. Horný Hričov 4 3 1 0 18:5 10

4. Lietavská Lúčka 4 3 1 0 11:4 10

5. Štiavnik 4 3 0 1 15:6 9

6. Zástranie 4 2 1 1 9:8 7

7. Hlboké 4 2 1 1 4:4 7

8. Teplička B 4 1 2 1 8:8 5

9. Kamenná Poruba 4 1 1 2 5:8 4

10. Nededza 4 1 0 3 14:9 3

11. Považský Chlmec 4 1 0 3 6:20 3

12. Veľké Rovné 4 0 0 4 6:15 0

13. Brodno 4 0 0 4 5:17 0

14. Petrovice 4 0 0 4 2:28 0

II. trieda ObFZ Žilina – 4. kolo

TJ Pšurnovice – Družstevník Rašov 3:1 (1:0)

Góly: 25. S. Šucha, 58. A. Slanička, 72. J. Lovás – 75. M. Butko. Rozhodoval Mitúch. ŽK: M. Podolan, J. Lovás – M. Kresáň, S. Papánek. 113 divákov.

DOMÁCI: M. Stolárik – J. Bavlna, M. Šichman, M. Papánek, B. Tucík (81. A. Fano), A. Slanička, P. Šichman, M. Podolan, S. Šucha, P. Šebeňa, J. Lovás.

HOSTIA: D. Papánek – S. Papánek, M. Butko, M. Čižmárik, R. Feranc (79. T. Kurinec), P. Skotnický, J. Klapčík, M. Kresáň, O. Tamaši, M. Kadáček, M. Chvalník (58. A. Butko).

TJ Družstevník Hričovské Podhradie – FK Ďurčiná 2:1 (1:1)

Góly: 20. Z. Mihálek, 72. P. Bandúr – 13. M. Arpáš. Rozhodoval Ďurina. ŽK: 37. Martin Mikunda, 39. Michal Mikunda, 90. J. Mihalec (všetci Ďurčiná). 100 divákov.

DOMÁCI: M. Mravec – J. Pekarík, M. Tvrdý, D. Šeroň, A. Červenec, P. Bandúr, Z. Mihálek, J. Galbavý, P. Hoferica, P. Frolo, M. Hudec (46. T. Rašovec).

HOSTIA: T. Albert (46. J. Botoš) – J. Albert, J. Kotrík, M. Gabaj, V. Sudor, M. Arpáš, Martin Mikunda, M. Kozarec, P. Gabaj, Michal Mikunda, P. Macák (82. J. Mihalec)

FK Hliník – TJ Fatran Krasňany 11:0 (6:0)

Góly: 5., 63. a 88. J. Chrenko, 7., 37. a 41. E. Bujný, 30., 36. a 81. T. Čmarík, 85. I. Ostrochovský – 48. M. Bajaník (vl.). Rozhodoval Mahút. Bez kariet. 50 divákov.

DOMÁCI: J. Majtán (67. D. Košúth) – T. Šebeňa, J. Turek, P. Čebek, S. Gabaj (60. T. Šimek), S. Čebek, M. Treskoň, I. Ostrochovský, T. Čmárik, E. Bujný (46. S. Bubica), J. Chrenko.

HOSTIA: J. Peťko – T. Holec, P. Bielka, V. Zázrivec, M. Bajaník, S. Knapec (78. J. Nemček), D. Kopčan (46. J. Tichý), A. Gacho, F. Vrábel, J. Trnka, S. Sagan.

TJ Dlhé Pole – TJ Kolárovice 0:0 (0:0)

Góly: Bez gólov. Rozhodoval Nemček. ŽK: P. Meliš, T. Keblúšek (obaja Kolárovice).

DOMÁCI: O. Nikrmajer – B. Badura (83. R. Gajdošík), P. Bohdan, M. Šottník, P. Ondruš (73. F. Tornary), R. Šušlík, M. Badura, V. Papajčík, K. Bohdan (50. E. Argaláš), P. Dobroň (72. D. Čakajík), M. Rybárik.

HOSTIA: P. Pupík – D. Šichman, M. Šipula, J. Mikoláš, P. Meliš (46. M. Kočišík), M. Keblúšek, S. Lukniš, Ľ. Hruštinec, M. Puškár, A. Levko (46. T. Keblúšek), J. Jakubík (46. Š. Vároš).

OFK Hôrky – TJ Zbyňov 7:0 (2:0)

Góly: 4. a 47. P. Martiník, 37. M. Ripel, 68. Z. Gaňa, 84. a 89. M. Rolček, 87. P. Smatana. Rozhodoval Krupík. ŽK: M. Baraník (Zbyňov). 50 divákov.

DOMÁCI: O. Chupáň – L. Červený, P. Rojček, Ľ. Drdák (46. M. Kubica), Z. Gaňa, Ľ. Klandúch, E. Stískal (72. P. Smatana), R. Frátrik, M. Ripel (67. M. Rolček), P. Martiník, T. Špánik.

HOSTIA: T. Moskáľ – M. Majerčík, P. Morvay, R. Urík (64. Martin Martinka), E. Ďurec, J. Horník, J. Hulín, P. Albert (57. J. Bohdal), M. Rolinec (40. M. Strásky), P. Martinka (46. M. Baraník), Marián Martinka (70. P. Gažúr).

TJ Hvozdnica – TJ Stráža 5:1 (1:1)

Góly: 4. S. Klinovský, 57. T. Radvan, 58. (11m) a 66. P. Pobiják, 87. M. Mračník – 3. M. Radočaní. Rozhodoval Forbak. ŽK: J. Kolek (Hvozdnica). 100 divákov.

DOMÁCI: J. Novák – P. Králik, P. Hladký (46. J. Kolek), P. Macura, J. Kolek, Samuel Majštiník, Stanislav Majštiník, S. Klinovský (68. M. Cedzo), T. Radvan, P. Lašček (68. M. Hraboš), P. Pobiják (85. M. Mračník).

HOSTIA: Š. Sotolár – J. Žiak, M. Cingel (80. L. Jaseň), R. Williger (71. M. Jankovský), M. Užák, M. Radočaní, J. Poliak, M. Radočani (80. P. Jankovský), J. Ďurana, J. Staník (62. P. Belluš), L. Bugáň.

TJ Tatran Bytčica – TJ Jablonové 8:1 (2:1)

Góly: 19. P. Vršanský, 39. a 57. M. Matúš, 51. R. Turčan, 61. D. Tkáčik, 64. M. Drexler, 71. a 89. F. Svetlovský – 45. Ľ. Galo. Rozhodoval Behančín. ŽK: P. Drahno, D. Tkáčik, J. Hlivka – P. Čička, T. Čička. 100 divákov.

DOMÁCI: B. Paček – M. Drexler (76. L. Rác), F. Svetlovský, J. Hlivka, Š. Ftorek, R. Turčan, M. Matúš (76. P. Oravský), P. Vršanský, P. Drahno, P. Danišek, D. Tkáčik.

HOSTIA: S. Sedlák – J. Rosa, T. Čička (60. B. Baláž), Ľ. Galo, D. Baláž, B. Galo, P. Čička (63. J. Kecík), M. Čička, Lukáš Čička (46. Lukáš Čička) , T. Bučo, I. Čička.

1. Hvozdnica 4 3 0 1 12:4 9

2. Hrič. Podhradie 4 3 0 1 8:5 9

3. Bytčica 4 2 2 0 19:6 8

4. Kolárovice 4 2 2 0 11:6 8

5. Hôrky 4 2 1 1 11:5 7

6. Dlhé Pole 4 2 1 1 5:2 7

7. Pšurnovice 3 2 0 1 9:5 6

8. Stráža 4 2 0 2 11:8 6

9. Zbyňov 4 2 0 2 7:12 6

10. Hliník 4 1 2 1 17:7 5

11. Ďurčiná 3 1 1 1 6:6 4

12. Rašov 4 0 1 3 4:11 1

13. Jablonové 4 0 0 4 2:20 0

14. Fatran Krasňany 4 0 0 4 1:26 0



Program 5. kola: Kolárovice – Hôrky, Zbyňov – Hvozdnica, Krasňany – Dlhé Pole, Ďurčiná – Hliník, Rašov – Hričovské Podhradie, Jablonové – Pšurnovice, Stráža – Bytčica.

III. trieda ObFZ Žilina – 4. kolo

TJ Rozvoj Mojš – ŠK Lietava 4:2 (2:1)

Góly: 18., 53. a 75. R. Adamčík, 28. Ľ. Remek – 7. P. Dolinay. 61. Ján Chobot. Rozhodoval Michal. ŽK: M. Čechovič, R. Torčík – M. Chodelka, P. Melo, P. Kaplár, T. Janoška, R. Gašpierik.

DOMÁCI: K. Rolko – M. Čechovič, M. Milo, J. Rolko, M. Remek, P. Noga (75. L. Ďuriš), M. Stenchlák, M. Janza (61. P. Rolko), M. Káčer (61. R. Torčík), Ľ. Remek (79. K. Novosad), R. Adamčík (79. L. Kvašňovský).

HOSTIA: J. Súlovský – P. Kadík, M. Gašpierik (1. T. Mikulík, 11. Juraj. Chobot, 46. Š. Gašpierik), A. Brezáni, P. Melo, P. Dolinay, P. Kaplár, R. Gašpierik, M. Chodelka, Ján Chobot, T. Janoška.

FK Terchová – FK Trnové 3:0 (2:0)

Góly: 8. a 42. P. Konštiak, 47. V. Hanuliak. Rozhodoval Milo. Bez kariet. 15 divákov.

DOMÁCI: J. Zicho – M. Obšivan, P. Konštiak, J. Mihalík, J. Noga, E. Sekerka, V. Hanuliak, Š. Miho (62. Š. Sekerka), B. Lopušan, A. Kubala, L. Jánošík (79. B. Krajčík).

HOSTIA: M. Chabada – M. Gazdík, K. Popelka, P. Smolka, J. Janžo, A. Machút, M. Bevelaqua, P. Romančík (31. E. Milučký), M. Vrabec, D. Dukát, L. Harciník.

FK Fatran – Dolná Tížina – OŠK Divinka Lalinok 0:5 (0:1)

Góly: 39. D. Lokaj, 47. a 71. S. Makuka, 78. B. Žeriava, 82. (11m) M. Kúdelčík. Rozhodoval Franek. Bez kariet. 125 divákov.

DOMÁCI: M. Bela – M. Zicho, T. Trnka, M. Cvacho, E. Dančo (25. M. Šušoliak), O. Macák, D. Dvořák (54. M. Bačinský), M. Šmehýl, B. Vrábel, F. Žemel, F. Ďurica.

HOSTIA: M. Kúdelčík – A. Zatúra, J. Korista, D. Lokaj, M. Žeriava, F. Svorník, M. Michalec (80. T. Dlhopolček), S. Makuka (87. M. Škyrta), B. Žeriava, K. Paprčiak, L. Holeša (76. A. Vojtek).

TJ Hviezda Zádubnie – TJ Tatran Hrabové 1:2 (0:1)

Góly: 85. M. Kubjatko – 18. R. Remeš, 78. R. Mikoláš. Rozhodoval Kúdelka. ŽK: M. Štaffen, P. Studník – P. Hrobárik, A. Masiarik. 50 divákov.

DOMÁCI: L. Belanec – M. Štaffen, R. Taraba, P. Pechočiak, M. Kubjatko, P. Svitek, P. Talafa, R. Kašša (65. J. Pápež), A. Bahna (40. P. Hlaváč), T. Čičmanec, P. Studník.

HOSTIA: E. Fazlic – A. Rehák, A. Hrobárik, P. Hrobárik, René Remeš, M. Gaňa (70. L. Gaňa), M. Hrabovský (60. F. Matúšek), V. Hrabovský (60. A. Masiarik), Ľ. Čillík, Rudolf Remeš, R. Mikoláš.

TJ ŠK Podhorie – TJ Považan Nezbudská Lúčka 2:1 (0:1)

Góly: 51. E. Holúbek, 83. P. Melišík – 23. R. Šmida. Rozhodoval Zemiak. ŽK: M. Beháň, R. Šmida, 87. A. Tichý. 30 divákov.

DOMÁCI: R. Danech – M. Chodelka, F. Janík (82. M. Gelatka), P. Gaňa (63. Ľ. Borak), L. Kútnik, A. Riboň, P. Škola (71. M. Martinka), L. Pirošík, P. Melišík, E. Holúbek, J. Gelatka.

HOSTIA: Š. Šmida – Michal Beháň (72. A. Tichý), F. Beháň, M. Lonc, T. Mračník, R. Pudík, Marián Beháň, J. Ďuriš, R. Vacek (63. J. Dudus), R. Šmida, B. Horecký.

TJ Divina – TJ Partizán Súľov 4:1 (1:0)

Góly: 16., 50., a 85. D. Ďungel, 60. M. Trnka – 68. M. Kocian. Rozhodoval Bříza. ŽK: Š. Lokaj, J. Cigánik – R. Hudek. 46 divákov.

DOMÁCI: Martin Salaj – Š. Lokaj (46. A. Procházka), J. Cigánik, L. Salaj, M. Svorník (46. Matúš Salaj), I. Šimulák, M. Trnka, L. Baraj, M. Kaper, D. Ďungel, J. Salaj.

HOSTIA: P. Hrivo – B. Fekete, R. Hudek, M. Lingeš, R. Hrtánek (13. D. Kocian), P. Hanulík, M. Smatana, Ľ. Slávik, M. Kocian, T. Blaško, D. Gajdošík.

1. Mojš 4 4 0 0 17:4 12

2. Divinka–Lalinok 4 3 0 1 15:5 9

3. Hrabové 4 2 1 1 11:7 7

4. Nezbudská Lúčka 4 2 1 1 6:4 7

5. Zádubnie 4 2 0 2 12:8 6

6. Ovčiarsko 2 2 0 0 6:4 6

7. Divina 3 2 0 1 10:10 6

8. Lietava 4 1 2 1 14:11 5

9. Podhorie 4 1 2 1 9:9 5

10. Dolný Hričov 3 1 1 1 7:8 4

11. Terchová 3 1 0 2 6:9 3

12. Súľov 4 0 1 3 5:14 1

13. Dolná Tižina 3 0 0 3 3:13 0

14. Trnové 4 0 0 4 3:18 0



Program 5. kola: Ovčiarsko – Mojš, Hrabové – Podhorie, Divinka-Lalinok – Zádubnie, Trnové – Dolná Tižina, Lietava – Terchová, Súľov – Dolný Hričov, Nezbudská Lúčka – Divina.