Polčas hrôzy. Žilina odchádza z Jablonca s debaklom

Odveta je na programe o týždeň 26. augusta pod Dubňom (18.00).

19. aug 2021 o 22:09 TASR

JABLONEC. Futbalisti MŠK Žilina prehrali vo štvrtok v prvom zápase play off Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 v Jablonci vysoko 1:5. Odveta je na programe o týždeň 26. augusta pod Dubňom (18.00), šance slovenského zástupcu na postup do základnej skupiny novej súťaže sa po tomto výsledku veľmi znížili.

Zverenci trénera Pavla Staňa mali katastrofálny prvý polčas, v ktorom od tretieho tímu uplynulej sezóny českej ligy inkasovali štyri góly. Prvé dva im strelil Miloš Kratochvíl, po jednom pridali kapitán Martin Doležal a slovenský legionár Jakub Považanec. V druhom dejstve znížil v 75. minúte Taofiq Jibril, ale v závere domáci korunovali výborný duel piatym gólom.



Žilina zažila v Česku prvý polčas hrôzy. Jablonec začal od úvodu tvrdiť muziku, bol rýchlejší aj tvrdší v osobných súbojoch a najmä mimoriadne efektívny. V 10. minúte sa dostal Kratochvíl k odrazenej lopte zo štandardky a prepálil brankára Petráša. Ten si na loptu siahol, ale nezabránil jej ceste do siete. Žilina sa akoby nadýchla, začala kontrolovať loptu, bola však v ofenzíve málo nebezpečná.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jej hráči navyše kopili chyby v strede poľa a tým dávali súperovi vietor do plachiet. V 22. minúte po jednoduchej krídelnej akcii si na center na prednú tyč nabehol Kratochvíl a Petráša vystavil do pozície štatistu. Ďalšiu šancu Jablonca zahodil v 35. minúte Pilař, ale mrzieť ho to nemuselo. V 41. minúte sa totiž po ďalšej zbytočnej žilinskej strate dostal k ľahkému zakončeniu v šestnástke Doležal, ktorý nekompromisne zvýšil na 3:0. A v nadstavenom čase dostal veľa priestoru v šestnástke Považanec, na ktorého dvakrát jemne tečovanú strelu Petráš opäť nemal nárok.

Jablonec bol aj v druhom polčase nebezpečnejší. Kratochvíl mohol v 55. minúte skompletizovať hetrik, ale pri jeho strele ukázal kvalitu brankár "šošonov". Ten potom ešte vyrazil nádejnú strelu Housku. V 63. minúte prvýkrát vážnejšie zahrozili aj hostia, strela Rusnáka však išla tesne mimo. O dve minúty po ďalšej výbornej spolupráci Pilařa s Kratochvílom minul druhý menovaný úplne odkrytú bránu hostí. Hostia sa síce snažili, tlačili sa dopredu na polovicu Jablonca, ale dlho tomu chýbala finálna prihrávka.

To sa zmenilo až v 75. minúte, keď po kombinácii pred pokutovým územím v ňom uvoľnil Jibrila peknou prihrávkou Slebodník a nigérijský útočník nekompromisnou bombou znížil. Hostia išli za druhým gólom, už sa im však nepodarilo vylepšiť si pozícii do odvety. Naopak, v závere ešte inkasovali po hlavičke Martinca z rohu. Doma budú teda Žilinčania po tejto lekcii od súpera pred ťažkou úlohou vymazať štvorgólové manko.