Pavol Staňo pred zápasom v Česku: Sme schopní urobiť Jabloncu problémy

Zápas na štadióne Střelnice povedú dánski rozhodcovia.

18. aug 2021 o 18:12 TASR

JABLONEC. Futbalisti MŠK Žilina zabojujú v play off novej Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 proti českému FK Jablonec o svoju tretiu účasť v skupine v pohárovej Európe. Zaujímavosťou je, že pri oboch predchádzajúcich účastiach v skupinovej fáze "šošoni" vyradili v predkolách český tím, najskôr v roku 2008 Liberec v už neexistujúcom Pohári UEFA, resp. o dva roky neskôr slávne aj Spartu Praha v prestížnej Lige majstrov.

Mladý výber trénera Pavla Staňa v EKL v tejto sezóne eliminoval gruzínsky Dila Gori, cyperský Apollon Limassol aj kazašský Tobol Kostanaj. Prehral len v odvete v Gruzínsku v 1. predkole a raz remizoval na pôde Limassolu v prvom súboji 2. predkola.

Jablonec vypadol v 3. predkole Európskej ligy po dvoch prehrách so Celticom Glasgow (2:4 d, 0:3 v) a presunul sa do EKL. V konsolidovanom mužstve trénera Petra Radu, ktoré v minulej sezóne skončilo v lige tretie, sú okrem domácich hráčov len dvaja legionári - Slovák Jakub Považanec a ghanský útočník Torfiq Ali-Abubakar. V uplynulej sezóne mu gólmi výrazne pomáhal slovenský útočník Ivan Schranz, ktorý však už prestúpil do majstrovskej Slavie Praha.

Do Jablonca slovenská výprava nabrala kurz už v utorok, duel je na programe vo štvrtok (20.00 h). Žilinčanov síce už nečakali letecké presuny ako v predchádzajúcich predkolách do Kazachstanu, Gruzínska a na Cyprus, ale opäť strávili cestou niekoľko hodín, keď vymenili lietadlo za vlak.

Žilina v generálke nečakane utrpela vo Fortuna lige po troch výhrach prvú stratu, keď v popradskom NTC prehrala s nováčikom z Liptovského Mikuláša 1:2. "Treba sa z toho rýchlo otriasť a pripraviť sa na štvrtok. Videli sme, že keď sa neplní to, na čom sa dohodneme, tak môže vzniknúť problém a samozrejme vznikol. Prehrali sme, mrzí nás to, ale netreba z toho teraz robiť vedu," povedal kouč Staňo, ktorý je presvedčený o konkurencieschopnosti tímu proti Severočechom:

"Prvý zápas je o spoznávaní, reálna sila sa ukáže na ihrisku, čo kto dokáže prezentovať. Po prvom zápase je človek múdrejší. Sme schopní urobiť Jabloncu problémy. Samozrejme, favoritom je súper, čo ich tréner patrične dal do povedomia. Futbal je v tom pekný, že neraz dokázali outsideri zaskočiť favorita. My ideme skromne a pokorne do dvojzápasu, zdravé sebavedomie nám ale nechýba. Chceme si to férovo rozdať a verím, že sa zápasy budú páčiť aj fanúšikom."

"Žilinu určite nechceme podceňovať, ale nie je to Celtic. Sedem inkasovaných gólov proti Celticu je určite veľa, ale toľko sme si nezaslúžili. Hráči videli, že sa dá hrať aj proti takému tímu, preto si myslím, že Žiliny by sme sa nemali báť. Určite však bude náročný súper," povedal Rada.

Zápas na štadióne Střelnice povedú dánski rozhodcovia, ako hlavný Jakob Kehlet, na čiarach mu budú asistovať Lars Hummelgaard a Heine Sorensen. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.