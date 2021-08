Nikto nemá ťažké srdce. Po 3 rokoch v Stráňavách nabral Miro Zajac smer Turzovka

22-ročný záložník zmenil klub, ale vo štvrtej lige zostal.

24. aug 2021 o 20:05 Matej Martinčo

TURZOVKA. IV. liga Sever má v ročníku 2021/2022 dvoch nováčikov – Bešeňovú a Turzovku. Kysucké mužstvo sa pred novou sezónou posilnilo o viacerých hráčov. Jedným z nich je aj záložník Miroslav Zajac. Ten síce zmenil klub, v rovnakej lige však zostáva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vizitka Miroslava Zajaca Dátum narodenia: 28. augusta 1998 Vek: 22 rokov Pozícia: Záložník Prezývka: Zajo Predchádzajúce kluby: OZ Mládežnícky futbal Závodie, OŠK Nededza, FK Fotbal Třinec, OFK Teplička nad Váhom, OŠK Baník Stráňavy Obľúbený klub: FC Barcelona

Rodák zo Žiliny pôsobil posledné tri ročníky v Stráňavách. Počas tohto leta sa však rozhodol pre zmenu klubu. „S Turzovkou som bol v kontakte štyri, päť dní a následne sme sa dohodli. Prebehlo to rýchlo,“ povedal na úvod Zajac a pokračoval: „Beriem to ako výzvu. Zároveň ide o nováčika a vedel som, aký majú káder. V Stráňavách som bol tri roky, išlo už pre mňa o taký stereotyp. Chcel som vyskúšať niečo nové.“

Okrem výzvy v pôsobení u nováčika zavážila aj iná skutočnosť. „Okrem toho sem totiž prestupoval môj kamarát Martin Pleva, s ktorým sme hrali spolu v Třinci aj Stráňavách. Chceli sme si znovu spolu zahrať,“ doplnil Miroslav Zajac. Sezóna sa už začala, tak sme sa šikovného záložníka opýtali, aké očakávania má od pôsobenia na Kysuciach. „Očakávam hlavne búrlivú atmosféru na tribúnach,“ povedal so smiechom a pokračoval: „Išiel som kvázi do neznámeho prostredia. Uvidíme, čo táto sezóna prinesie, sám som na to zvedavý.“

V uzamknutej časti sa dozviete: - ako Miroslav Zajac zhodnotil trojročné pôsobenie v Stráňavách - ako si zaspomínal na sezónu 2017/2018, ktorú strávil v treťoligovej Tepličke nad Váhom - ako zhodnotil káder Turzovky a na aké umiestnenie podľa neho majú - čo považuje ako nováčik v kádri za výhodu - hneď v prvom zápase za Turzovku nastúpil proti bývalému klubu zo Stráňav. Ako zhodnotil zápas a prečo mal divný pocit?

Pomôcť mužstvu k stanovenému cieľu

Káder, ktorému velí tréner Juraj Ihnatišin, je podľa neho vyskladaný slušne.