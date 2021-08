Pavol Staňo: Divákov chcem poprosiť, aby sa ešte viac odviazali

Reportáž zo zápasu MŠK Žilina - Tobol Kostanaj.

13. aug 2021 o 18:54 Matej Martinčo

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina podali vo štvrtok večer v odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy proti Tobolu Kostanaj vynikajúci výkon a po krásnych góloch zvíťazili zaslúžene 5:0. Do listiny strelcov sa zapísali Dávid Ďuriš, Matúš Rusnák, Tibor Slebodník a dvakrát Vahan Bichakhchyan.

MŠK Žilina - Tobol Kostanaj 5:0 (2:0) Góly: 64. a 90. Bichakhchyan, 14. Ďuriš, 40. Rusnák, 81. Slebodník. Rozhodovali Beaton - McFarlane, Mulvanny (všetci Škótsko). ŽK: 16. Anang, 55. Kaprálik - 52. Valiullin, 76. Jovančić, 90. Maliy, 2720 divákov. MŠK Žilina: Petráš - Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang (70. Sluka) - Gono (84. Mráz), Fazlagić (70. Slebodník), Bichakhchyan - Kaprálik (70. Goljan), Jibril (78. Jambor), Ďuriš. Tobol Kostanaj: Mokin - Maliy, Amanović, Marochkin - Valiullin, Tagybergen (68. Manzorro), Jovančić, Kairov (68. Miroshnichenko) - Brigido (54. Muzhikov), Sergeev, Tošić.

Po Gori si tak päťgólový prídel spod Dubňa odniesol aj Kostanaj. Žilinčania prevýšili svojho protivníka vo všetkých aspektoch hry a zaslúžene zvíťazili. Nečudo, že na pozápasovej tlačovej konferencii bol tréner Pavol Staňo nadmieru spokojný.

„Veľmi sa tešíme. Nielen z výsledku, ale hlavne zo spôsobu, ako sme sa k nemu dopracovali a akým herným štýlom sme sa prezentovali. Po zápase v Kazachstane sme si vyhodnotili, ako môžeme jednotlivé veci robiť lepšie. Dnes to bolo výborné. Chalani splnili všetko, do hry dali kus srdca a bojovnosti. Výsledok je neskutočný. Ďakujem im za ochotu – či už za plnenie taktických pokynov, nasadenie, pracovitosť, disciplínu smerom dozadu. Výborné, perfektné,“ zneli prvé slová rodáka z Čierneho.

A kedy bol bývalý obranca presvedčený, že je zápas takpovediac „v suchu“? „Po desiatich minútach. Na chlapcoch som videl, že boli dobre nastavení. Fungovalo nám to, čo nám v Kazachstane nešlo. Tobol sme vôbec nepustili do hry. Z našej strany išlo o dominantné vystúpenie,“ doplnil.

Chalani to odjazdili

V kádri Alexandra Moskalenka sa nachádza takmer polovica reprezentácie Kazachstanu. Takisto netreba zabúdať ani na Igora Sergeeva so Zoranom Tošićom. Kvalitu Tobol jednoznačne má. Na ihrisku to však tak vôbec nevyzeralo. Žilinčania boli jednoznačne lepší.

„Vplyv na ich výkon mohol mať okrem iného aj presun. Cestovanie je náročné. My sme tiež boli celý deň na ceste, letisku a ku koncu zápasu nám trošku dochádzali sily. Teraz sa to otočilo. Ale to nemení nič na fakte, že chalani to odjazdili a že išlo z našej strany o jednoznačný zápas,“ doložil Pavol Staňo.

Góly ozdobou zápasu

Výborné stretnutie okorenili šošoni piatimi nádhernými gólovými trefami. Futbalový fanúšik si jednoznačne prišiel na svoje, pretože išlo o nádherné kúsky.