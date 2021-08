V žilinskej nemocnici si už nenakúpite. Nevkusné stánky skončili

Vedenie nemocnice spúšťa anketu o budúcej podobe vstupu do nemocničného areálu.

9. aug 2021 o 19:57 Branislav Koscelník

ŽILINA. Nevkusná tržnica na vstupe do žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou je minulosťou. Predajcovia občerstvenia, ale i spotrebného tovaru sa museli zo svojich stánkov vysťahovať po tom, ako na konci júla vypršala nájomná zmluva medzi nemocnicou a prenajímateľom areálu pred budovou polikliniky.

Nevzhľadné stánky, improvizované stoly a neupravený areál priamo vo vstupe nerobil nemocnici dobré meno. Vedenie zdravotníckeho zariadenia nemalo vplyv na podobu areálu od roku 2006, keď parcelu dostala do podnájmu súkromná spoločnosť.

Máme sa čo učiť

Pacienti, ale aj zamestnanci nemocnice si však zvykli na tomto frekventovanom mieste nakupovať. Po vyšetrení si dodali energiu v stánku s ovocím, čí džúsmi. Počas hospitalizácie zase padol vhod nákup textilu a obuvi.

„Bol tu dobrý textil, keď potreboval niekto do nemocnice pyžamká alebo papuče. No tržnica nepatrí na vstup do nemocnice, ale niekde bokom,“ hovorí Zdenka.

Helena si tu zvykla nakupovať pečivo, ale stánky označila ako negustiózne.

„Je to taká vetešáreň, to do nemocnice nepatrí. Keď idete hocikde do zahraničia, nemôže sa vám stať, aby ste toto videli. Boli sme v Rakúsku, keď môj manžel ochorel. Bolo to v malinkom meste, ale to bola radosť vstúpiť do takej nemocnice. Ešte sa mame čo učiť,“ poznamenala staršia žena.

Zmluve sa skončila platnosť

Hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Lenka Záteková potvrdila, že pre nemocnicu bola nevýhodná zmluva, ktorú „zdedili“, nepríjemným kostlivcom v skrini. Pred pätnástimi rokmi prenajalo vtedajšie vedenie časť areálu súkromnej spoločnosti, ktorá ďalej dávala do podnájmu stánky predajcom.

„Takzvaná „Miletička“, ako ju mnoho ľudí zvyklo nazývať, bola svojím výzorom absolútne nevhodná, no dlhé roky sme mali zviazané ruky. Zmluva z roku 2006 bola pre nemocnicu finančne nevýhodná, neprimerane dlhá a prakticky nevypovedateľná. Súčasné vedenie nebolo stotožnené s jej obsahom, podmienkami ani jednotlivými ustanoveniami a chcelo ju ukončiť. Podali sme tiež žalobu, ale súd doteraz nevytýčil pojednávanie, takže sme museli počkať na koniec platnosti 31. júla 2021. Našim zámerom nebolo vyhnať ani poškodiť menších predajcov, ale samotnú zmluvu sme za takýchto nehospodárnych podmienok nemohli ďalej predlžovať,“ informovala Lenka Záteková.

Priznala, že napriek tomu, že vstup do zdravotníckeho zariadenia nerobil nemocnici dobré meno a dnes by takúto zmluvu uzavrieť nebolo možné, dokument bol takpovediac nepriestrelný a vedenie s tým nemohlo nič urobiť.

Chcú sa vrátiť

Všetci predajcovia už opustili stánky. Niektorí zmenili adresu, iní skončili na úrade práce. Predajňa obuvi je jedinou prevádzkou, ktorá sa presťahovala na dosah pacientov a svoj stánok si rozložila mimo areálu nemocnice asi sto metrov od pôvodného miesta.

Majiteľ obuvi by bol však najradšej, keby sa mohol na svoje pôvodné miesto ešte vrátiť. Myslí si, že mimo areálu nemocnice nenájde jeho predajničku toľko ľudí, ako pri hlavnom vchode.

„Bola to prospešná činnosť pre ľudí. Pyžamá, boxerky, šľapky, papuče, všetko bežné veci, ktoré človek potrebuje do nemocnice. Do nemocnice ide na lačno, lebo ide na krv, keď sa vracia, je hladný a hneď si mohol niečo kúpiť. Teraz si tam nekúpi nič,“ poznamenal Peter.

Vyjadrite sa v ankete

Lenka Záteková tvrdí, že vedenie nemocnice počúva názory verejnosti a chce ponechať možnosť nakúpiť si tovar. Podobu areálu však chce mať pod vlastnou kontrolou.

„Máme príležitosť konečne vytvoriť z priestoru užitočné a zároveň príjemné miesto. Na našej webstránke sme preto vytvorili aj anketu pre pacientov, návštevníkov a zamestnancov nemocnice. Aby nám dali vedieť, čo by si priali na tomto mieste. Aký predaj by mal byť zachovaný, čo by si želali, aby tam bolo a čo by potrebovali. Chceme predaj zachovať, ale chceme ho urobiť prijateľnejší a najmä esteticky krajší,“ poodhalila zámery hovorkyňa nemocnice. Potvrdila, že budúca podoba vstupného areálu bude výsledkom tvorivého vkladu profesionálov.