Záchranárikovia a dráčikovia v Ďurčinej. Deti sa hrou učili zvládať krízové situácie

Podujatie pritiahlo stovky detí.

6. aug 2021 o 18:07

Policajti, vojaci i hasiči učili deti ako sa správať pri krízových situáciách prostredníctvom zábavných aktivít. Podujatie aké nemá obdobu s názvom Záchranarikovia a dráčikovia sa konalo v piatok na futbalovom ihrisku v obci Ďurčiná. Na vydarenú akciu prišli stovky ľudí, najmä deti a ich rodičia. Nechýbalo občerstvenie a poctivý guľáš.

Počasie organizátorom prialo, hoci niekoľko dní pred tým dážď potrápil rajeckú dolinu. Paradoxne, aj na začiatku nápadu zorganizovať vzdelávacie podujatie pre deti bol intenzívny dážď.

Pred nedávnom boli v obci Ďurčiná povodne a mnoho ľudí nevedelo, ako zareagovať.

„Keď sa situácia ustálila, zhodli sme sa, že by bolo vhodné vzdelávať deti v oblasti civilnej ochrany,“ hovorí starostka Ďurčinej Martina Bohušová. Ocenila by, keby sa z tejto akcie stala tradícia a organizáciu podobného podujatia by prevzali aj iné obce.

