Žilinský samosprávny kraj spustil komplexnú evidenciu nehnuteľného majetku

V elektronickom systéme je každému objektu priradená vlastná karta, do ktorej sa zapisuje viac než 80 rôznych parametrov.

6. aug 2021 o 12:32 SITA

ŽILINA. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil prvú časť komplexnej elektronickej evidencie svojho nehnuteľného majetku. Podľa hovorkyne ŽSK Lucie Lašovej župa pre tento účel využíva systém elektronickej evidencie správy a údržby majetku Xmatik, ktorý vysúťažila na obdobie 10 rokov v sume 450-tisíc eur s DPH.



Detailná pasportizácia 850 budov a viac ako 3 000 pozemkov v správe úradu ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa začala vlani v októbri a trvala 10 mesiacov. „Sme prvým samosprávnym krajom, ktorý sa podujal na centralizáciu údajov v takomto rozsahu. Podarilo sa nám to v rekordne krátkom čase vďaka enormnému úsiliu zamestnancov župy a jej inštitúcií,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



V elektronickom systéme je každému objektu priradená vlastná karta, do ktorej sa zapisuje viac než 80 rôznych parametrov. „Výnimočnosť systému spočíva v tom, že nám umožňuje vidieť zmeny v reálnom čase. Ak oprávnená osoba vpíše do systému údaj o havárii na objekte v Tvrdošíne, v Žiline o tom okamžite budeme vedieť a môžeme začať situáciu riešiť,“ vysvetlil špecialista Odboru správy majetku a investícií ŽSK Tomáš Nemec.



Pripomenul, že systém dokáže upozorniť nielen na prípadné mimoriadne udalosti alebo nadmerne zvýšenú spotrebu energií, ale umožňuje aj nastavenie notifikácií podľa požiadaviek užívateľa. V budúcnosti župa plánuje prepojenie systému s dodávateľmi energií, katastrom, a výstupy systému nakoniec otvorí aj pre verejnosť vo forme otvorených dát.



Ďalšou veľkou výzvou pre krajskú samosprávu bude evidencia údržby hnuteľného majetku. „Uvedomujeme si totiž, že majetok, s ktorým župa narába, využíva prioritne na poskytovanie verejných služieb, preto efektívny, prehľadný a transparentný manažment správy budov podľa najnovších štandardov a procesov považujeme dnes za nevyhnutnosť,“ dodala na záver Jurinová.