Dráma až do konca. Šošoni si vezú z Kazachstanu priaznivý výsledok

Jediný gól zápasu strelil v 27. minúte Miroslav Gono.

5. aug 2021 o 20:10 TASR

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v prvom zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy v Nur-Sultane nad kazašským tímom Tobol Kostanaj 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 27. minúte Miroslav Gono.

Odveta je na programe vo štvrtok 12. augusta o 18.45 v Žiline. Žilinčania sa v prípade postupu stretnú v play off EKL so zdolaným z dvojzápasu 3. predkola Európskej ligy medzi FK Jablonec a Celticom Glasgow.



Prvá štvrťhodina hry nepriniesla veľa futbalovej krásy a až krátko po nej prišla prvá strela na bránku. Žilinčan Kaprálik sa dostal k strele zvnútra šestnástky, ale brankár Mokin pohotovo zareagoval. V 23. minúte sa domáci dostali k rýchlej akcii, Malij adresoval z pravého krída prihrávku rozbehnutému Sergejevovi, ale ten v rýchlosti netrafil loptu ideálne. V 27. minúte sa ujala nenápadná akcia Žilinčanov, keď Gono strelou spoza šestnástky prestrelil Mokina - 0:1.

Krátko po zmene strán predviedli domáci hráči zvýšenú ofenzívnu aktivitu. V 49. minúte podržal Žilinčanov brankár Petráš po sľubnej šanci domácich, ktorým následne nevyšla finálna fáza po viacerých centroch do šestnástky. Neprekonal ho ani Tošič v 55. minúte, no ešte sľubnejšiu šancu nepremenil na opačnej strane Bičachčjan, keď krížnou strelou v 72. minúte netrafil bránku. Žilinčania sa v zostávajúcom priebehu zamerali na ustráženie tesného náskoku. Snažili sa držať loptu na svojich kopačkách, no v ofenzíve príliš neriskovali. Pozornou defenzívnou hrou nedovolili domácim vytvoriť si výhodné strelecké pozície. V nadstavenom čase zvládli aj závar pred svojou bránkou po rohovom kope. Hostia však v úplnom závere takmer prišli o víťazstvo, keď strelu Amanoviča zastavil na bránkovej čiare jeden zo žilinských hráčov.