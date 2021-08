Bánovú čaká futbalový sviatok so Žilinou. Tréner Kotešovej: Niekedy sa ťažko skĺbi práca s futbalom

Zápas Kotešová - Bánová priniesol viacero nádherných okamihov.

6. aug 2021 o 17:36 Matej Martinčo

Situácia pred prvým gólom Bánovej. K lopte sa stavia Ľuboš Horecký, ktorý poslal loptu od pravej tyče do brvna a následne za chrbát bezmocného Mareka Porubčana. (Zdroj: Matej Martinčo)

KOTEŠOVÁ. prvom kole Slovnaft Cupu boli v akcii aj tímy zo žilinského regiónu. Vo všetkých troch prípadoch mali výhodu domáceho prostredia, ale ani jedno mužstvo ju nepretavilo do víťazného výsledku.

Stráňavy nešťastne prehrali s Dolným Kubínom 1:2 a Gbeľany zase dostali šestku od Kysuckého Nového Mesta (1:6). V Kotešovej bol zase na programe derby zápas medzi domácimi futbalistami a Bánovou. Rozdiel dvoch líg medzi oboma tímami bol viditeľný a prejavil sa aj do konečného výsledku.

Zajtra vám na našom webe prinesieme rozhovor s kapitánom Bánovej Ľubošom Horeckým.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj: Provokatívna oslava víťazného gólu v Stráňavách. Debakel Gbelian, zaslúžený postup Bánovej Čítajte

Bánová začala aktívne, už v druhej minúte sa v dobrej šanci ocitol Nishi. V šiestej minúte urobil veľkú chybu v rozohrávke Valášek, ale hostia ju nepotrestali. O štyri minúty neskôr sa v príležitosti ocitol domáci Tabak, ale hlavou prestrelil. V 14. minúte domáci faulovali pred šestnástkou. K priamemu kopu sa postavil kapitán Horecký a trafil to naozaj parádne. Od pravej tyče sa lopta odrazila do brvna a zapadla za bezmocného Porubčana – 0:1. V 22. minúte sa po rohu v dobrej šanci ocitol Dusa, ale bránu netrafil. Do dobrej šance sa dostal aj Konečný, ale prestrelil. V 41. minúte sa k realizácii priameho kopu opäť postavil Horecký, tentoraz trafil brvno.

Hneď na začiatku druhého polčasu videl žltú kartu Tabak. O pár sekúnd nato hostia zvýšili vedenie, presadil sa Bechný. Obraz hry sa oproti prvému dejstvu nezmenil. Futbalisti Bánovej dominovali, domáci sa pred brankára Kosu dostávali len sporadicky. V 69. minúte mohol vedenie Jednoty zvýšiť Kubena, ale po zahranom rohu sa nepresadil. O päť minút neskôr sa v dobrej šanci nepresadil Kothaj. O chvíľu na to však hostia prekonali brankára Porubčana tretíkrát – druhým gólom sa do streleckej listiny zapísal opäť nádherným spôsobom Horecký, ktorý sa pohral s domácou obranou. Kapitán Bánovej mohol skompletizovať aj hetrik, ale domáci gólman bol proti. Treťoligista vyhral zaslúžene a v ďalšom kole ho čaká futbalový sviatok – na vlastnom štadióne privíta MŠK Žilina.

V uzamknutej časti sa dozviete: - hodnotenie zápasu od trénerov Michala Molnára a Mateja Mozolíka - čo hovorí Michal Molnár na fakt, že na konci augusta privítajú doma Žilinu - čo povedal na adresu dvojgólového Ľuboša Horeckého - čo povedal na adresu novej akvizície - Japonca Yuta Nishiho, ktorý odohral v Kotešovej celý zápas - ako zvládli v Kotešovej anglický týždeň - aké budú ambície Kotešovej v piatej lige

Bánovú čaká veľký sviatok

Po zápase sme požiadali o jeho zhodnotenie trénera Bánovej Michala Molnára.