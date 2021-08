Nález z krypty žilinskej katedrály stále prekvapuje. Tisícky kostí uložia na cintoríne

Počas workshopu preskúmali odborníci ďalšiu časť kostrového nálezu.

3. aug 2021 o 5:40 Branislav Koscelník

ŽILINA. Ešte na začiatku minulého roka o nej nikto ani netušil. Obnova žilinskej Katedrály Najsvätejšej Trojice priniesla nečakaný objav krypty zaplnenej do výšky niekoľkých metrov kostrovými pozostatkami.

Zabudnutá krypta môže mať svoj pôvod ešte v stredoveku. No kosti boli do nej vložené zrejme len nedávno pri terénnych úpravách na začiatku 20. storočia, keď sa budovala balustráda blízko dominanty Žiliny.

Pozostatky pochádzajú z cintorína pri žilinskom kostole, kde sa pochovávalo niekoľko storočí. Predpokladá sa, že v zasypanej krypte sú ľudské kosti i ďalšie predmety z pomerne dlhej epochy od 13. do 18. storočia.

Prvý antropologický a archeologický prieskum urobili odborníci ešte v minulom roku v máji krátko po objavení priestorov v podzemí katedrály. Obrovské množstvo kostí však stále čaká na exhumáciu a na podrobné preskúmanie aj ďalšie artefakty, ktoré sa ukrývajú pod nánosmi kostí.

Žilinčania boli priemerní

Na desať dní si opäť vedci rozbalili dočasné pracovisko pri žilinskom chráme. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského mohla v minulých dňoch poslať do Žiliny svojich pracovníkov, ale aj študentov potom, ako získala grant z Ministerstva kultúry na ďalšiu fázu preskúmavania kostrových pozostatkov z krypty.

„Máme tu kostrové pozostatky veľkého množstva jednotlivcov. Máme tu hromady lebiek, horných a dolných končatín, stavce, panvy. V krypte bola doslova nahádzaná hromada kostí. Našou úlohou je ich vybrať, následne roztriediť a potom jednotlivé typy kostí vyhodnotiť,“ načrtla prácu dvanástich študentov a trojice antropologičiek z Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Michaela Dörnhöferová.

„Sledujeme morfologické znaky, tvar a jednotlivé kosti meriame. Chceme zistiť ostatky koľkých ľudí boli vložené v krypte. Chceme vedieť, koľko z nich bolo detí, koľko mužov, koľko žien, akí boli vysokí. Na kostre môžeme vidieť znaky, ktoré môžu indikovať, že konzumovali viac mäsa a môžeme ich považovať za príslušníkov vyššej sociálnej skupiny,“ približuje antropologička desaťdňovú prácu v teréne, ktorú poňali ako workshop pre študentov.

„Chceme si vytvoriť obraz o populácii, či tí ľudia boli robustní, alebo menej robustní, akú mali výšku, akými chorobami trpeli, či mali patologické zmeny, zlomeniny a podobne,“ dodala vedecká pracovníčka na Katedre antropológie Silvia Bodoriková s tým, že doterajšia vzorka sa javí ako priemerná, bez väčšieho množstva chorobných zmien.

Nič podobné nevideli

Aj keď pod rukami antropologičiek prešli počas desiatich dní stovky lebiek, stehenných či ramenných kosti, stavcov a paniev, nikto si netrúfa odhadnúť počet jedincov, ktorých premiestnili do krypty.

„Sme iba na začiatku, na úrovni pár percent z obsahu krypty. Je to na dva mesiace intenzívnej práce, kým kryptu vyčistíme,“ odhadla Michaela Dörnhöferová a naznačila, že výskum nálezov v krypte bude pravdepodobne pokračovať aj v ďalších rokoch.

„V takomto rozsahu sme s ničím podobným nestretli a ja som s takým množstvom kostí nepracovala. Za posledné roky je to jeden z najpočetnejších objavov, čo sa týka nálezov množstva kostí,“ dodala antropologička.

Prekvapenia môžu prísť na konci

Kostrový násyp v krypte pochádza z exhumácie príkostolného cintorína. Pamiatkar Vladimír Majtan vysvetľuje, že okolo kostolov sa v minulosti vždy nachádzali cintoríny.

„Ak je prvá etapa kostola datovaná do 13. storočia, tak odvtedy až do reforiem Jozefa II. sa v tomto priestore pochovávalo. V 18. storočí vznikol cintorín Na Šefranici. Dovtedy pochovávali Žilinčanov do veľkej miery pri kostole. To znamená, že ak na začiatku 20. storočia došlo k planírovaniu terénu, museli planírovať veľké množstvo hrobov, ktoré sa tu hromadili stáročia,“ vysvetlil.

Vedúca archeologického výskumu Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline doplnila, že okrem pozostatkov z cintorína môžu v násype prekvapiť aj kostrové nálezy s iným pôvodom.

„Keďže z písomných prameňov vieme, že v blízkosti kostola sa nachádzala kostnica, tak je možné, že niektoré kosti boli sekundárne uložené z kostnice do priestoru krypty. Je takisto vysoko pravdepodobné, že sa na dne krypty môžu nachádzať rakvy,“ naznačila svoje hypotézy Andrea Slaná a odhadla, že na preskúmanie ešte čaká násyp vo výške asi 1,6 až 2 metre plný ľudských pozostatkov.

„Čím hlbšie pôjdeme a čím viac sa nám podarí dostať do nižších úrovní, tak uvidíme, čo sa nám ukáže. Možno narazíme na rakvy. Bohaté meštianske rody si platili za možnosť, aby mohli byť pochovávané v kryptách pod kostolom, ktorých je päť. Nevieme, akému rodu mohli patriť,“ dodala.

Zachovali sa textílie

Archeologička je vo svojom živle. Krypta postupne odhaľuje aj množstvo cenných artefaktov.

„Našli sa veľmi vzácne nálezy, najmä textílie. Je tu súbor čepcov, čipky, šnúrky, živôtiky sú pomerne dobre zachované. Vieme ich datovať do 18., niektoré sú dokonca zo 17. storočia. V Žiline nemáme zachované takto staré textílie a v takom stave, ako sa ich podarilo vyzdvihnúť. Z materiálov sú veľmi zaujímavé hodváby, zamaty, damašky. V priestore krypty je kyslé prostredie a to veľmi prialo tkaninám, ktoré boli zhotovené zo živočíšnych vlákien. Z ďalších nálezov sú to mince alebo náušnice, prsteň, železné kosáky, klince z rakiev a podobne.“

Považské múzeum v Žiline dá nálezy ošetriť, zakonzervovať a v niektorých prípadoch aj zreštaurovať v Ateliéri reštaurovania textilu na Vysokej škole výtvarných umení u Sylvii Birkušovej.

S nálezmi pracujú so všetkou pietou

Podstatne väčšiu časť obsahu krypty čaká iný osud. Doktorandka Dagmara Gajanová prezradila, že po dôkladnom preskúmaní každej kostičky budú pozostatky prenesené na cintorín.

„Kosti, ale aj zvyšky rakiev alebo hlina z cintorína, to všetko odkladáme a to sa pochová na vysvätenej pôde na cintoríne. Správame sa k pozostatkom pietne a s najväčšou úctou a s rešpektom.“

Slová antropologičky potvrdil aj ekonóm Žilinskej diecézy Peter Dubec. „Našim cieľom je uvoľniť celú miestnosť a ľudské ostatky dôstojne pochovať. Už po tejto fáze výskumu ich chceme uložiť na cintoríne na Bôriku. Sú to ostatky ľudí, ktorí boli zrejme v minulosti pochovaní tu na cintoríne okolo kostola a je to aj v zmysle zákona o pohrebníctve, podľa ktorého majú byť uložené na cintoríne.“

Peter Dubec, ktorý dohliada nad prácami obnovy žilinskej katedrály informoval, že aktuálne pracujú stavební robotníci na výmene strechy.

„Táto investícia nebola plánovaná v takomto rozsahu, pretože mala byť vymenená len časť plechu. Od darcov musíme získať ešte asi 600-tisíc eur, náklady na strechu narástli asi o 250-tisíc eur,“ vyčíslil diecézny ekonóm nárast nákladov na práce. „Sme vďační každej pomoci, aby sme mohli dokončiť túto časť obnovy,“ požiadal verejnosť o finančnú pomoc.

Biskupský úrad získal na prvú etapu prác viac ako 801-tisíc eur z dotácie Ministerstva kultúry.